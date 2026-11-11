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Отхвърлиха изслушване за „Топлофикация София“

Отхвърлиха изслушване за „Топлофикация София“

11 Ноември, 2026 12:48 283 2

  • топлофикация софия-
  • кевр-
  • министерство на енергетиката-
  • възраждане-
  • народно събрание

„Възраждане“ поиска министърът на енергетиката и председателят на КЕВР да представят резултатите от проверките на дружеството

Отхвърлиха изслушване за „Топлофикация София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложението за изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски за „Топлофикация София“ беше отхвърлено. То е било внесено от „Възраждане“ в началото на пленарното заседание с идея да бъде включено в дневния ред за четвъртък.

Темите са техническото и финансовото състояние на дружеството, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения и резултатите от контрола на Министерството на енергетиката и КЕВР.

Какво е установила проверката

„Считаме за редно да се получи информация какво се случва след проверките на „Топлофикация София“ от КЕВР и Министерството на енергетиката“, каза Петър Петров от „Възраждане“ на брифинг в кулоарите на парламента.

Той посочи, че на 11 септември, в отговор на негов въпрос по време на парламентарния контрол, министърът на енергетиката Ива Петрова е съобщила за извършена проверка от експерти на министерството. По думите на Петров при нея са били установени „много пропуски“ в дейността на „Топлофикация София“.

Затова от „Възраждане“ са предложили изслушване и на министъра, и на председателя на КЕВР. Петров изрази съжаление, че предложението е било отхвърлено с гласовете на управляващото мнозинство от „Прогресивна България“.

Внесен е нов въпрос към министъра

„По този начин не се получава прозрачност по отношение на това много задлъжняло дружество и българските граждани, включително жителите на София, не получават никакъв отговор“, заяви депутатът.

Петров съобщи още, че е внесъл въпрос към министъра на енергетиката за резултатите от контролната дейност на министерството върху „Топлофикация София“. Отговорът по този въпрос трябва да даде информация какви действия са предприети след проверката и какви са констатираните нарушения или пропуски.

Източници: bta.bg


София / България
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