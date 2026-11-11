НС одобри по-високи облекчения за деца, но и 33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас

Народното събрание прие на първо четене по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания, ново облекчение за детско развитие и промени в корпоративното облагане. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха подкрепени от 191 депутати от всички парламентарни групи.

По-високи облекчения за деца

Предлага се размерите на облекченията да бъдат уредени трайно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет.

Облекчението за едно дете се увеличава на 5000 евро, за две деца – на 10 000 евро, а за три и повече деца – на 15 000 евро. За дете с увреждане се предвижда облекчение от 12 000 евро. Запазва се възможността сумите да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Бюджетният ефект от мярката е 137,5 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

Ново облекчение за детско развитие

Въвежда се и данъчно облекчение за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетни деца.

От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Разходите трябва да бъдат доказани с документи за покупката и плащането. Очакваният бюджетен ефект е 93 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

С промените се актуализират и глобите и имуществените санкции по закона, които не са променяни от 2007 г.

33% данък върху свръхпечалбите

На първо четене парламентът прие и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании в ключови икономически сектори.

Предложението обхваща банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. в размер на най-малко 5 млн. евро. Текстовете са подкрепени само от управляващото мнозинство, докато опозицията е гласувала против.

Предвижда се максималната месечна стойност на ваучерите за храна да се увеличи от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над досегашния таван ще се облага със 7% данък, а максималната годишна квота за ваучери за храна се планира да достигне 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г.

„Този закон е стъпка в правилната посока“, заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“. Законопроектите предстои да бъдат разгледани и на второ четене.

Източници: novini.bg, news.bg