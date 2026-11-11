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НС одобри по-високи облекчения за деца, но и 33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас
  Тема: Икономика

НС одобри по-високи облекчения за деца, но и 33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас

11 Ноември, 2026 13:04 1 569 29

  • данъчни облекчения-
  • деца-
  • народно събрание-
  • данък свръхпечалба-
  • ваучери за храна

На първо четене депутатите подкрепиха и ново облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца

НС одобри по-високи облекчения за деца, но и 33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на първо четене по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания, ново облекчение за детско развитие и промени в корпоративното облагане. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха подкрепени от 191 депутати от всички парламентарни групи.

По-високи облекчения за деца

Предлага се размерите на облекченията да бъдат уредени трайно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет.

Облекчението за едно дете се увеличава на 5000 евро, за две деца – на 10 000 евро, а за три и повече деца – на 15 000 евро. За дете с увреждане се предвижда облекчение от 12 000 евро. Запазва се възможността сумите да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Бюджетният ефект от мярката е 137,5 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

Ново облекчение за детско развитие

Въвежда се и данъчно облекчение за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетни деца.

От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Разходите трябва да бъдат доказани с документи за покупката и плащането. Очакваният бюджетен ефект е 93 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

С промените се актуализират и глобите и имуществените санкции по закона, които не са променяни от 2007 г.

33% данък върху свръхпечалбите

На първо четене парламентът прие и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании в ключови икономически сектори.

Предложението обхваща банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. в размер на най-малко 5 млн. евро. Текстовете са подкрепени само от управляващото мнозинство, докато опозицията е гласувала против.

Предвижда се максималната месечна стойност на ваучерите за храна да се увеличи от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над досегашния таван ще се облага със 7% данък, а максималната годишна квота за ваучери за храна се планира да достигне 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г.

„Този закон е стъпка в правилната посока“, заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“. Законопроектите предстои да бъдат разгледани и на второ четене.

Източници: novini.bg, news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радю

    17 14 Отговор
    Ще счупя тази държава

    Коментиран от #7

    13:05 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ!

    12 7 Отговор
    Големият проблем на икономиката (в частност правенето на бюджет) се състои в това, че повечето мерки, които неуките въвеждат и са на пръв поглед правилни, всъщност дават обратен ефект!

    13:11 11.11.2026

  • 4 Днес

    5 2 Отговор
    имам намерение да изкарам две леко,меко и едното ви го давам като данък,щото съм съвестен данъкоплатец.

    13:12 11.11.2026

  • 5 А прогресивен данък, кога?!

    12 4 Отговор
    Докога ще сме африканска държава от петия свят😡

    13:12 11.11.2026

  • 6 АБВ

    15 1 Отговор
    Отново манипулативно заглавие ! Типично ! Това ли ни е бизнесът - банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни ?
    За тези видове бизнеси корпоративният данък трябва да е 90 % !

    13:14 11.11.2026

  • 7 Ахааа

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "Радю":

    Тя държавата е счупена от дългогодишен модел Пеевски- Борисов и разни там патерици- ИТН, БСП, ПП, ДБ... и прочие... Сега се опитват да се закърпи положението и да се отлепим от дъното ... Постепенно се намалява дефицита и размера на външния дълг намалява... Няма как да стане с вълшебна пръчица!!!!

    13:15 11.11.2026

  • 8 Тая

    7 1 Отговор
    баба патравата и нахална , от стол на стол и все многознаеща го дава , но нищо продуктивно и смислено от нея !

    13:17 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    5 9 Отговор
    Браво на Прогресивна България!

    13:28 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А военните свръхпечалби?

    4 1 Отговор
    Димо Дренчев от "Възраждане" каза, че ако някой в този момент трябва да се обложи с такъв данък е оръжейната индустрия, която трупа голяма доходност покрай войните.

    Данък свръхпечалба трябва да се плаща от всички и за всички години занапред, но през следващата година трябва да се определи нормата на печалба за капиталиста в производството, банката, застрахователят, лихвара.

    Тук е проблемът за разрешаване - как капиталистът в производството, банката, застрахователят, лихварът се отнасят към собствената си алчност и как общественият интерес ще бъде защитен от тяхната алчност?

    13:35 11.11.2026

  • 13 А лукойл кога

    4 1 Отговор
    ще плаща дължимите милиарди на България?

    13:38 11.11.2026

  • 14 писарю я обясни по подробно

    2 1 Отговор
    33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас

    на колко милиарди се надяват да напълнят ошушканата хазна
    и кво ще рече за почти целия бизнес у нас
    кои ще са изключенията
    и че 30% от тоз данък могат да си го харчат за инвестиции или 70% отива в хазната

    13:38 11.11.2026

  • 15 Крайно време

    6 0 Отговор
    беше"бизнеса"в България да започне да си плаща! Но...това е само началото,трябва цялостна промяна на данъчната система- колкото повече печелиш,толкова повече плащаш!

    13:42 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Започват масовите и грандиозни протести под наслов - "НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ - 30% увеличение на винетни такси ,даването на концесия и черноморието но на концесия на турски фирми ,увеличение драстично на газ ,ток ,вода ( 5 евро кубик), осигуровки, данъци, такси ,хранителни продукти ,горива дизел 2 евро литър най скъп в историята ни. Месец март мунчо обеща СТОП на инфлацията а удари обикновените хора толкова тежко и зловещо за сметка на олигарсите си"
    Хиляди хора ще се стичат към президентството и след това тръгват към Триъгълника на власта. И в още много Български градове.
    Гражданите ще носят транспаранти с текст:
    "Мунчо -позор"
    "Мунчо -крадец"
    "Мунчо - оставка и арест"
    Протестиращите са информирани че публични групи спонсорирани от едри бизнесмени близки до ПБ призовават за контрапротести в подкрепа на Радев, затова протестиращи ще носят и транспаранти-
    "Мунчо излез - на контрапротест"
    Очакват ги.

    Коментиран от #25, #28

    13:45 11.11.2026

  • 18 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Началото на края за мунчо и олигархията":

    Айде на бас, че на 11 ноември от 19:00 ч. няма да бъдем там. Най-много няколко "умнокрасиви" лумпена.

    Коментиран от #21, #22

    13:46 11.11.2026

  • 19 Полковник Николай Марков

    4 3 Отговор
    В предизборната кампания на мосю Радев, лично той каза няколко пъти, че имало много пари в държавата, но те се крадяли. При него нямало да се краде, макар, че олигарсите около него са от най-крадливите. Познавам почти всичките от тях.

    Откакто управлява той мина почти година. Тези пари, дето ги е имало в държавата, никой не видя, нито той показа къде са. Май пак излъга по стар селски навик.

    Но.

    За сметка на това досега дръпнаха над 7 милиарда нови дългове, върху десетките милиарди дългове за престъпната схема "Боташ" и чувам, лично от безпросветния гълъб, че още 8,5 милиарда ще дърпали нов дълг за следващата година.

    Потънахме! Това е истината за тези невежи хора.

    13:47 11.11.2026

  • 20 минимална заплата

    2 0 Отговор
    и на тия с по големите заплати да им се наложи по висок данък

    13:47 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Луд умора няма - само се поти

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Началото на края за мунчо и олигархията":

    И да не забравяте да скачате и да викате: "Кой не скача е червен!" Това ще ви помогне да се преборите с алчния капитал и на следващата година ще видите как алчният капитал се отказва от печалбите си... ;)

    13:50 11.11.2026

  • 24 Пич

    2 3 Отговор
    Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
    • Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
    • Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
    • Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.

    Коментиран от #27

    13:50 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ако е вярно,

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Митева ще се окаже най-високопоставения лумпен в държавата!

    На крак, о парии и презрени! (Първият стих на Интернационала.) Лумпен-министри ще ви защитават интересите!;))

    13:55 11.11.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Добре я вижте тази фризираната

    3 0 Отговор
    На снимката.Това е Людмила Петкова,която фалшифицира данните за влизане в еврозоната.Тогава беше зам.министър на Теменужка Петкова ,сега е зам.министър на Гълъб.

    14:05 11.11.2026

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