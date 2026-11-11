НС одобри по-високи облекчения за деца, но и 33% данък свръхпечалба за почти целия бизнес у нас

Народното събрание прие на първо четене по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания, ново облекчение за детско развитие и промени в корпоративното облагане. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха подкрепени от 191 депутати от всички парламентарни групи.
По-високи облекчения за деца
Предлага се размерите на облекченията да бъдат уредени трайно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет.
Облекчението за едно дете се увеличава на 5000 евро, за две деца – на 10 000 евро, а за три и повече деца – на 15 000 евро. За дете с увреждане се предвижда облекчение от 12 000 евро. Запазва се възможността сумите да се ползват авансово през годината чрез работодателя.
Бюджетният ефект от мярката е 137,5 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.
Ново облекчение за детско развитие
Въвежда се и данъчно облекчение за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетни деца.
От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Разходите трябва да бъдат доказани с документи за покупката и плащането. Очакваният бюджетен ефект е 93 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.
С промените се актуализират и глобите и имуществените санкции по закона, които не са променяни от 2007 г.
33% данък върху свръхпечалбите
На първо четене парламентът прие и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании в ключови икономически сектори.
Предложението обхваща банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. в размер на най-малко 5 млн. евро. Текстовете са подкрепени само от управляващото мнозинство, докато опозицията е гласувала против.
Предвижда се максималната месечна стойност на ваучерите за храна да се увеличи от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над досегашния таван ще се облага със 7% данък, а максималната годишна квота за ваучери за храна се планира да достигне 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г.
„Този закон е стъпка в правилната посока“, заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“. Законопроектите предстои да бъдат разгледани и на второ четене.
Източници: novini.bg, news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радю
Коментиран от #7
13:05 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ!
13:11 11.11.2026
4 Днес
13:12 11.11.2026
5 А прогресивен данък, кога?!
13:12 11.11.2026
6 АБВ
За тези видове бизнеси корпоративният данък трябва да е 90 % !
13:14 11.11.2026
7 Ахааа
До коментар #1 от "Радю":Тя държавата е счупена от дългогодишен модел Пеевски- Борисов и разни там патерици- ИТН, БСП, ПП, ДБ... и прочие... Сега се опитват да се закърпи положението и да се отлепим от дъното ... Постепенно се намалява дефицита и размера на външния дълг намалява... Няма как да стане с вълшебна пръчица!!!!
13:15 11.11.2026
8 Тая
13:17 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами
13:28 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А военните свръхпечалби?
Данък свръхпечалба трябва да се плаща от всички и за всички години занапред, но през следващата година трябва да се определи нормата на печалба за капиталиста в производството, банката, застрахователят, лихвара.
Тук е проблемът за разрешаване - как капиталистът в производството, банката, застрахователят, лихварът се отнасят към собствената си алчност и как общественият интерес ще бъде защитен от тяхната алчност?
13:35 11.11.2026
13 А лукойл кога
13:38 11.11.2026
14 писарю я обясни по подробно
на колко милиарди се надяват да напълнят ошушканата хазна
и кво ще рече за почти целия бизнес у нас
кои ще са изключенията
и че 30% от тоз данък могат да си го харчат за инвестиции или 70% отива в хазната
13:38 11.11.2026
15 Крайно време
13:42 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДрайвингПлежър
Хиляди хора ще се стичат към президентството и след това тръгват към Триъгълника на власта. И в още много Български градове.
Гражданите ще носят транспаранти с текст:
"Мунчо -позор"
"Мунчо -крадец"
"Мунчо - оставка и арест"
Протестиращите са информирани че публични групи спонсорирани от едри бизнесмени близки до ПБ призовават за контрапротести в подкрепа на Радев, затова протестиращи ще носят и транспаранти-
"Мунчо излез - на контрапротест"
Очакват ги.
Коментиран от #25, #28
13:45 11.11.2026
18 АБВ
До коментар #16 от "Началото на края за мунчо и олигархията":Айде на бас, че на 11 ноември от 19:00 ч. няма да бъдем там. Най-много няколко "умнокрасиви" лумпена.
Коментиран от #21, #22
13:46 11.11.2026
19 Полковник Николай Марков
Откакто управлява той мина почти година. Тези пари, дето ги е имало в държавата, никой не видя, нито той показа къде са. Май пак излъга по стар селски навик.
Но.
За сметка на това досега дръпнаха над 7 милиарда нови дългове, върху десетките милиарди дългове за престъпната схема "Боташ" и чувам, лично от безпросветния гълъб, че още 8,5 милиарда ще дърпали нов дълг за следващата година.
Потънахме! Това е истината за тези невежи хора.
13:47 11.11.2026
20 минимална заплата
13:47 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Луд умора няма - само се поти
До коментар #16 от "Началото на края за мунчо и олигархията":И да не забравяте да скачате и да викате: "Кой не скача е червен!" Това ще ви помогне да се преборите с алчния капитал и на следващата година ще видите как алчният капитал се отказва от печалбите си... ;)
13:50 11.11.2026
24 Пич
• Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
• Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
• Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.
Коментиран от #27
13:50 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ако е вярно,
До коментар #24 от "Пич":Митева ще се окаже най-високопоставения лумпен в държавата!
На крак, о парии и презрени! (Първият стих на Интернационала.) Лумпен-министри ще ви защитават интересите!;))
13:55 11.11.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Добре я вижте тази фризираната
14:05 11.11.2026