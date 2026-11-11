Полицай: Четири пъти за малко да ме блъснат на „Тракия“

Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат четири пъти. Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък.

„На четири пъти бях на косъм да бъда блъснат“, разказва Георгиев. По думите му три леки автомобила и един тежкотоварен камион са преминали през предупредителните конуси, без да намалят достатъчно скоростта си. Част от шофьорите не са спрели и са продължили по пътя.

Опасността останала и след сблъсъците

Георгиев е бил сред първите полицейски служители на мястото и е трябвало да затвори магистралата и да обезопаси района. В непосредствена близост вече е имало десетки катастрофирали превозни средства, докато пожарникари, медици и негови колеги са оказвали помощ на пострадалите.

„Можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика“, пише полицейският служител в апела си към водачите. Той поставя въпроса: „Докога ще караме така?“

На 10 ноември край Ямбол са станали две мащабни верижни катастрофи в двете посоки на движение. В тях са участвали общо 86 превозни средства. По последните официални данни загиналите са 11 души, а 51 пострадали са приети в болници. Тринадесет от ранените са в тежко състояние.

Има задържан водач

Всички загинали са от произшествието в платното в посока Бургас. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред обстоятелствата, които разследващите изясняват.

По случая има и първи задържан - румънски водач на тежкотоварен автомобил. Според първоначалната информация той се е намирал начело на колоната, попаднала във верижния сблъсък при 289-ия километър. Задържането не означава доказана вина, а разследването продължава.

Движението по автомагистрала „Тракия“ е било възстановено изцяло в нощта срещу 11 ноември. В района обаче отново е имало намалена видимост. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.

Източници: novini.bg