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Полицай: Четири пъти за малко да ме блъснат на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Полицай: Четири пъти за малко да ме блъснат на „Тракия“

11 Ноември, 2026 13:51 1 069 35

  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • ямбол-
  • пътна безопасност

Иван Георгиев разказа, че шофьори са преминавали през конусите край мястото на тежките катастрофи без да намалят скоростта

Полицай: Четири пъти за малко да ме блъснат на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат четири пъти. Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък.

„На четири пъти бях на косъм да бъда блъснат“, разказва Георгиев. По думите му три леки автомобила и един тежкотоварен камион са преминали през предупредителните конуси, без да намалят достатъчно скоростта си. Част от шофьорите не са спрели и са продължили по пътя.

Опасността останала и след сблъсъците

Георгиев е бил сред първите полицейски служители на мястото и е трябвало да затвори магистралата и да обезопаси района. В непосредствена близост вече е имало десетки катастрофирали превозни средства, докато пожарникари, медици и негови колеги са оказвали помощ на пострадалите.

„Можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика“, пише полицейският служител в апела си към водачите. Той поставя въпроса: „Докога ще караме така?“

На 10 ноември край Ямбол са станали две мащабни верижни катастрофи в двете посоки на движение. В тях са участвали общо 86 превозни средства. По последните официални данни загиналите са 11 души, а 51 пострадали са приети в болници. Тринадесет от ранените са в тежко състояние.

Има задържан водач

Всички загинали са от произшествието в платното в посока Бургас. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред обстоятелствата, които разследващите изясняват.

По случая има и първи задържан - румънски водач на тежкотоварен автомобил. Според първоначалната информация той се е намирал начело на колоната, попаднала във верижния сблъсък при 289-ия километър. Задържането не означава доказана вина, а разследването продължава.

Движението по автомагистрала „Тракия“ е било възстановено изцяло в нощта срещу 11 ноември. В района обаче отново е имало намалена видимост. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.

Източници: novini.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симо

    28 1 Отговор
    По време на третия кабинет на Борисов става огромно меле на АМ Тракия посред лято в началото на юли (05.07.2017) пак много рано сутринта, Верижната катастрофа става заради димна завеса от пушек от възникнал пожар край пътя. Същата година ГЕРБ стартира обществена поръчка за милиони за светлинни информационни табла по магистралите. Почти десет години историята се повтаря с много жертви, табла – йок, а ГЕРБ, които бяха на власт до март месец, се правят на ударени играят ролята на крадеца, който вика: дръжте крадеца!

    Коментиран от #23

    13:53 11.11.2026

  • 2 Не не...

    13 0 Отговор
    На това племе просто трябва да му се забрани да се качва в автомобил. Няма друг начин.

    Коментиран от #10

    13:55 11.11.2026

  • 3 1498

    6 10 Отговор
    ако смениш храста може да не те бльснат

    13:55 11.11.2026

  • 4 Мнение

    19 3 Отговор
    ТОВА Е ПОЛИТИЧЕСКА АТАКА СРЕЩУ РАДЕВ. НЕ СКОРОСТТА УБИВА, А КРАЖБИТЕ НА БОРИСОВ

    Коментиран от #20

    13:56 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да допуснем,

    6 3 Отговор
    че румънецът има някаква вина,нооо
    кой е виновен за състоянието на "магистралата"?
    За това ще има ли задържани??
    Или по-лесно е друг да е виновен??

    Коментиран от #11, #13, #26

    13:58 11.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Къде е ониА дето липсата на ламБити му била проблема🤔❓❗

    13:58 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    Полюцай на годината

    13:59 11.11.2026

  • 10 МНОГО СИ ПРАВ

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не не...":

    МЕН ЩЕ МЕ УБИЯТ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ПОСРЕД БЯЛ ДЕН.И ТО НЕКОЛКРАТНО.ВИЖДАТ МЕ И АЗ ГИ ВИЖДАМ И ДАЖЕ НЕ НАМАЛЯВАТ

    13:59 11.11.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да допуснем,":

    На калпави космонавт - космосът им пречи❗

    13:59 11.11.2026

  • 12 оня с коня

    4 3 Отговор
    Ако половината Трафик по "Тракия" се отклонява от МВР по Отходни пътища,Катастрофите и Жертвите по нея неминуемо ще намалеят наполовина.

    Коментиран от #14, #16

    14:00 11.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да допуснем,":

    При ВЕРИЖНА катастрофа въпросът ви аги е един и същ:
    ЗАЩО СЛЕДВАЩИТЕ ВОДАЧИ НЕ СА СПРЕЛИ ❓
    И тук мантинели, маркировка, ламБи, знаци-
    са допълнителни елементи❗

    Коментиран от #30, #31

    14:01 11.11.2026

  • 14 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    И как ще определят кой да слизат от магистралата.

    Коментиран от #24

    14:02 11.11.2026

  • 15 Кървавата автомагистрала на Борисов

    8 2 Отговор
    Откъде накъде за кървавата автомагистрала "Тракия" максимално разрешената скорост е 140 км/ч след като вече се доказа до какво водят състезанията по нея?

    Нужна е незабавна промяна в Закона за движение по пътищата, която да ограничи максималната скорост по така наречените "магистрали" до не повече от 120 км/ч.!

    Коментиран от #17, #18, #21

    14:02 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дрът шофьор

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кървавата автомагистрала на Борисов":

    На магистралата поддържам 120-130 км/ч
    Изпреварват ме все едно съм спрял.

    14:05 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Скоростта доказано убива

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Искаш още доказателства?

    Коментиран от #28, #32

    14:06 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смени

    0 4 Отговор
    си професията тогава

    14:08 11.11.2026

  • 23 166-166

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Точно празника на МВР!

    14:09 11.11.2026

  • 24 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Добър въпрос- На лотариен принцип!На входа на Магистралата Водачите си купуват Лотарийни билети ,търкат ги и който печели- преминава,останалите - по Обходните пътища.И тук се крие Иновацията в Начинанието - че Печалбата от лотарията ще влиза в Държавната хазна,което пък ще спомогне да не се теглят нови заеми.

    14:10 11.11.2026

  • 25 Мъпет шоу

    4 0 Отговор
    Е и какво подал ли е сигнал и арестувани ли са нарушителите.

    14:13 11.11.2026

  • 26 Само че

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да допуснем,":

    От къде на къде румънеца ще има вина? Човекът е карал по-бавно заради мъглата. Отзад бързаците са се забили у него.

    Коментиран от #35

    14:14 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Скоростта доказано убива":

    АКО БЕШЕ ТАКА В ГЕРМАНИЯ ВСИЧКИ ЩЯХА ДА СА МЪРТВИ

    14:20 11.11.2026

  • 29 Бичето

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Трябваше":

    Прав си. Не съм бил там за съжаление иначе щеше да усети конете ба Х петицата ми

    14:21 11.11.2026

  • 30 тоя па ще спирал

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":

    е защо да спират? разбира се че се дава повече газ да покажеш кой си ти

    14:23 11.11.2026

  • 31 1984

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":

    Как да спрат, като карат със 140 в мъглата при видимост 70 метра, която извенъж магически била спаднала до 10 метра? Човекопитеците в Бангарангия не могат да направят разлика между МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНА скорост. То си мисли че е едно и също

    14:24 11.11.2026

  • 32 Кочо

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Скоростта доказано убива":

    В случая ниската скорост на първия водач е причинила верижната реакция! Не е трябвало да намалява! Аз така набих спирачка пред една яма и издрънча на ламарина! А трябваше да дам газ и щях да прескоча ямата, но сега се сещам! Бях тръгнал да я заобикалям, но отгоре се показа автомобил!

    14:25 11.11.2026

  • 33 Тоя

    0 0 Отговор
    да не си мисли, че това е случайно.

    14:25 11.11.2026

  • 34 идиотите

    0 0 Отговор
    не са в гората-нали?

    14:29 11.11.2026

  • 35 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Само че":

    Така е - разумният и дисциплиниран румънец действително е намалил скоростта си предвид мъглата,но за по-сигурно е карал Точно по Разделителната линиа между платната за да не се остърже отляво в Мантинелата,а да е и далеч от Канафката вдясно.Верно че така последващата Катастрофа на искащите да го изпреварят е " в кърпа вързана",но според Румънската логика си има и Аварийна лента за бързащите.

    14:30 11.11.2026

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