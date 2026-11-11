Полицай: Четири пъти за малко да ме блъснат на „Тракия“

Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат четири пъти. Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък.
„На четири пъти бях на косъм да бъда блъснат“, разказва Георгиев. По думите му три леки автомобила и един тежкотоварен камион са преминали през предупредителните конуси, без да намалят достатъчно скоростта си. Част от шофьорите не са спрели и са продължили по пътя.
Опасността останала и след сблъсъците
Георгиев е бил сред първите полицейски служители на мястото и е трябвало да затвори магистралата и да обезопаси района. В непосредствена близост вече е имало десетки катастрофирали превозни средства, докато пожарникари, медици и негови колеги са оказвали помощ на пострадалите.
„Можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика“, пише полицейският служител в апела си към водачите. Той поставя въпроса: „Докога ще караме така?“
На 10 ноември край Ямбол са станали две мащабни верижни катастрофи в двете посоки на движение. В тях са участвали общо 86 превозни средства. По последните официални данни загиналите са 11 души, а 51 пострадали са приети в болници. Тринадесет от ранените са в тежко състояние.
Има задържан водач
Всички загинали са от произшествието в платното в посока Бургас. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред обстоятелствата, които разследващите изясняват.
По случая има и първи задържан - румънски водач на тежкотоварен автомобил. Според първоначалната информация той се е намирал начело на колоната, попаднала във верижния сблъсък при 289-ия километър. Задържането не означава доказана вина, а разследването продължава.
Движението по автомагистрала „Тракия“ е било възстановено изцяло в нощта срещу 11 ноември. В района обаче отново е имало намалена видимост. 11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симо
Коментиран от #23
13:53 11.11.2026
2 Не не...
Коментиран от #10
13:55 11.11.2026
3 1498
13:55 11.11.2026
4 Мнение
Коментиран от #20
13:56 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да допуснем,
кой е виновен за състоянието на "магистралата"?
За това ще има ли задържани??
Или по-лесно е друг да е виновен??
Коментиран от #11, #13, #26
13:58 11.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
13:58 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
13:59 11.11.2026
10 МНОГО СИ ПРАВ
До коментар #2 от "Не не...":МЕН ЩЕ МЕ УБИЯТ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ПОСРЕД БЯЛ ДЕН.И ТО НЕКОЛКРАТНО.ВИЖДАТ МЕ И АЗ ГИ ВИЖДАМ И ДАЖЕ НЕ НАМАЛЯВАТ
13:59 11.11.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Да допуснем,":На калпави космонавт - космосът им пречи❗
13:59 11.11.2026
12 оня с коня
Коментиран от #14, #16
14:00 11.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Да допуснем,":При ВЕРИЖНА катастрофа въпросът ви аги е един и същ:
ЗАЩО СЛЕДВАЩИТЕ ВОДАЧИ НЕ СА СПРЕЛИ ❓
И тук мантинели, маркировка, ламБи, знаци-
са допълнителни елементи❗
Коментиран от #30, #31
14:01 11.11.2026
14 Само питам
До коментар #12 от "оня с коня":И как ще определят кой да слизат от магистралата.
Коментиран от #24
14:02 11.11.2026
15 Кървавата автомагистрала на Борисов
Нужна е незабавна промяна в Закона за движение по пътищата, която да ограничи максималната скорост по така наречените "магистрали" до не повече от 120 км/ч.!
Коментиран от #17, #18, #21
14:02 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дрът шофьор
До коментар #15 от "Кървавата автомагистрала на Борисов":На магистралата поддържам 120-130 км/ч
Изпреварват ме все едно съм спрял.
14:05 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Скоростта доказано убива
До коментар #4 от "Мнение":Искаш още доказателства?
Коментиран от #28, #32
14:06 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смени
14:08 11.11.2026
23 166-166
До коментар #1 от "Симо":Точно празника на МВР!
14:09 11.11.2026
24 оня с коня
До коментар #14 от "Само питам":Добър въпрос- На лотариен принцип!На входа на Магистралата Водачите си купуват Лотарийни билети ,търкат ги и който печели- преминава,останалите - по Обходните пътища.И тук се крие Иновацията в Начинанието - че Печалбата от лотарията ще влиза в Държавната хазна,което пък ще спомогне да не се теглят нови заеми.
14:10 11.11.2026
25 Мъпет шоу
14:13 11.11.2026
26 Само че
До коментар #6 от "Да допуснем,":От къде на къде румънеца ще има вина? Човекът е карал по-бавно заради мъглата. Отзад бързаците са се забили у него.
Коментиран от #35
14:14 11.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мнение
До коментар #20 от "Скоростта доказано убива":АКО БЕШЕ ТАКА В ГЕРМАНИЯ ВСИЧКИ ЩЯХА ДА СА МЪРТВИ
14:20 11.11.2026
29 Бичето
До коментар #27 от "Трябваше":Прав си. Не съм бил там за съжаление иначе щеше да усети конете ба Х петицата ми
14:21 11.11.2026
30 тоя па ще спирал
До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":е защо да спират? разбира се че се дава повече газ да покажеш кой си ти
14:23 11.11.2026
31 1984
До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":Как да спрат, като карат със 140 в мъглата при видимост 70 метра, която извенъж магически била спаднала до 10 метра? Човекопитеците в Бангарангия не могат да направят разлика между МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНА скорост. То си мисли че е едно и също
14:24 11.11.2026
32 Кочо
До коментар #20 от "Скоростта доказано убива":В случая ниската скорост на първия водач е причинила верижната реакция! Не е трябвало да намалява! Аз така набих спирачка пред една яма и издрънча на ламарина! А трябваше да дам газ и щях да прескоча ямата, но сега се сещам! Бях тръгнал да я заобикалям, но отгоре се показа автомобил!
14:25 11.11.2026
33 Тоя
14:25 11.11.2026
34 идиотите
14:29 11.11.2026
35 оня с коня
До коментар #26 от "Само че":Така е - разумният и дисциплиниран румънец действително е намалил скоростта си предвид мъглата,но за по-сигурно е карал Точно по Разделителната линиа между платната за да не се остърже отляво в Мантинелата,а да е и далеч от Канафката вдясно.Верно че така последващата Катастрофа на искащите да го изпреварят е " в кърпа вързана",но според Румънската логика си има и Аварийна лента за бързащите.
14:30 11.11.2026