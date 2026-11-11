Новини
България »
Пазарджик »
Нова катастрофа на „Тракия“. Джип се е ударил в камион
  Тема: Войната на пътя

Нова катастрофа на „Тракия“. Джип се е ударил в камион

11 Ноември, 2026 14:48 2 407 68

  • катастрофа-
  • автомагистрала тракия-
  • трафик-
  • апи-
  • пазарджик

Джип се е ударил в товарен автомобил в участък с ремонт и стеснено движение. Образувала се е около два километра колона

Нова катастрофа на „Тракия“. Джип се е ударил в камион - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова катастрофа затрудни движението по автомагистрала „Тракия“ при 82-рия километър в посока Бургас. Автомобилите преминават само по аварийната лента, след като активната и изпреварващата лента са ограничени заради пътния инцидент.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“. В района се е образувала колона от автомобили с дължина около два километра.

Катастрофата е станала в зона с ремонтни дейности, където движението е стеснено и водачите трябва да намалят скоростта. По информация на очевидец, цитирана от „Дарик“, в инцидента са участвали джип и товарен автомобил. Според свидетеля джипът не е успял да спре навреме и се е ударил в задната част на движещия се пред него тир. Той посочва, че няма тежко пострадали.

Още един инцидент по магистралата

Шофьори съобщават и за друга катастрофа, станала по-рано през деня преди Гелеменово в посока Пловдив. В нея е участвал тежкотоварен автомобил. Няма потвърдени данни за пострадали при този инцидент.

Затрудненията по „Тракия“ са свързани и с продължаващи ремонтни дейности. Между 3-тия и 1-вия километър в посока София движението ще бъде ограничено до 13 ноември. В този участък са затворени активната и аварийната лента, а автомобилите преминават само в изпреварващата.

АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Към момента потвърденото ограничение при 82-рия километър е заради катастрофата между джип и товарен автомобил, докато подробностите за причините и евентуалните нарушения на участниците не са официално уточнени.

Източници: petel.bg, dariknews.bg


Пазарджик / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    31 0 Отговор
    БЕЗ КОМЕНТАР ....🥳🖖

    Коментиран от #27, #62

    14:52 11.11.2026

  • 2 Абе

    82 1 Отговор
    С магла и без магла положението си е същото. Задкормилното устройство е много зле.

    14:53 11.11.2026

  • 3 Ванга

    45 3 Отговор
    Момче израснало с филии мас ще маже тънко тънко асфалта.

    Коментиран от #30

    14:54 11.11.2026

  • 4 Запомнете го

    16 58 Отговор
    Самото кРадево премиерстване ще е една голяма катастрофа.

    Коментиран от #19, #33

    14:55 11.11.2026

  • 5 Полковник

    50 11 Отговор
    До кога Тракия ще я водите магистрала ??? Тя е междуселски път -първостепенен ! Водите я магистрала за да крадете пари за големи ремонти по ценова листа за магистрала !!!! Безсрамници които не подават оставки ! Военни бивши без морал !!!!

    Коментиран от #46

    14:55 11.11.2026

  • 6 Урсула фон дер Лайен

    19 4 Отговор
    е виновна!

    Петричката врачка тъй каза!
    Който иска да ходи да му лее куршум!

    14:55 11.11.2026

  • 7 Пламен

    52 0 Отговор
    Значи ТИР спира рязко! Заковава на място, както се казва. :)
    А фентанилчето отзад не вижда камиона.

    14:55 11.11.2026

  • 8 Мъгла

    56 0 Отговор
    Явно проблема не е в природното явление мъгла, и в мозъчната мъгла в главата на рали пилотите. Както казваше царя - сменете чипа........

    14:58 11.11.2026

  • 9 1984

    52 1 Отговор
    И сега какво? Вчерашната мъгла ли пак е виновна? Знаците. мантинелата може би???. Истината е, че Ганю не може и не трябва да кара нищо по-бързо от волска каруца.

    14:59 11.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    39 2 Отговор
    ТИР-ът е виновен ❗
    Веднъж щото карал бързо❗
    Друг път щото карал бавно❗

    14:59 11.11.2026

  • 11 Баламата

    38 8 Отговор
    И тук ли е виновен Радев?

    15:00 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бързал е

    34 0 Отговор
    Предполагам, че е искал да мине под камиона.

    15:07 11.11.2026

  • 15 Забрана за тирове веднага

    11 18 Отговор
    Изтепаха хората

    15:07 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това

    17 0 Отговор
    си е ежедневие от години.
    Особено през почивните дни и без значение от сезона и времето винаги има такива, които не успяват да спрат в началото на някое от многото задръствания.

    15:08 11.11.2026

  • 18 Забрана за тирове веднага

    19 5 Отговор
    Румънците правят саботажи. Карат, карат и спират. Урсулата сигурно го е измислила

    15:09 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Я ви говоря че проблема е в гена

    26 2 Отговор
    На ганю а не мъгла асфалт гуми

    Коментиран от #23

    15:10 11.11.2026

  • 21 хаха

    36 0 Отговор
    Камионът е виновен. Това си е ясно. ЖИПът има предимство навсякъде. Особено ако е черен!

    15:12 11.11.2026

  • 22 Внимание!!! Колеги,

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Внимание!!! Колеги,":

    Нова измама!
    От puapple168@incloud. Com се разпространяват съобщения от името на МВР, за неплатени фишове!
    Това е измама!
    112 препращат към всичко, каквото се сетите!
    Внимавайте!

    Коментиран от #38, #40

    15:12 11.11.2026

  • 23 Да бе

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Я ви говоря че проблема е в гена":

    Едно време ксто си орях нивата с москвича пак ме нацели един комбайн щото не ме бил видял

    15:12 11.11.2026

  • 24 94949

    21 0 Отговор
    от много ел системи и датчици и големи екрани вътре - ето го резултата - не сработва най-важния датчик на шофьора - междууховия датчик !

    15:17 11.11.2026

  • 25 Пълна забрана за тирове

    2 16 Отговор
    е нужна! Това е истината. Никакви камиони по „Тракия“

    Коментиран от #32

    15:20 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 а защо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    коментираш тогава?

    15:22 11.11.2026

  • 28 Росен

    17 0 Отговор
    Сега кой е виновен? Мъглата, вятъра, слънцето, луната, извънземните.... Хайде да си признаем, че всичко идва от нашите глави! В целия свят има мъгли, в целия свят дъжд и някъде сняг. Огледайте се, че егото на хората е първопричината за всичко. Огледайте се хубаво около вас и ще откриете причината във всеки втори поглед и във всяко сумтене в опит за поздрав!

    15:22 11.11.2026

  • 29 Точно по учебник

    7 1 Отговор
    Два тира на снимката ... са излезли на лов

    15:23 11.11.2026

  • 30 ЦК на БКП

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ванга":

    .... като преди това същото "момче" ще напусне структурата на МВР, заради деполитизация, за да остане верен на "майката" Партия - БКП, довела го до този пост.
    Вечна слава на БКП !!!
    Както е тръгнало - скоро ще се върне и ЧЛЕН ПЪРВИ, другари !!!

    Коментиран от #61, #67

    15:24 11.11.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    НЕпиенето на хапчета вреди силно на Вашето мислене❗

    15:24 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Радев е урочасан,

    4 16 Отговор
    носи нещастие на България!

    15:26 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 За превоз на товари

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "нервен ( разбивача на тролове )":

    си има БДЖ товарни превози. Дори в Африка е така.

    15:27 11.11.2026

  • 37 Къде

    2 2 Отговор
    са ДЪРЖАВАТА полицията , министрите , метеоролозите, и всички знайни и незнайни институции виновни за глупостта и самонадеяността на българина .

    15:28 11.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мантинелата

    13 2 Отговор
    Да караш в мъгла с 120 и повече,а после липсата на табели виновна!
    Ето днешната катастрофа на Тракия енагкедно доказателство,че бившият шеф на КАТ,назначен от един вифаджия,и един друг гербер,с оскубаните вежди,само си чешат езиците и търсят слава !

    Коментиран от #44

    15:29 11.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 обходни маршрути за камионите !

    4 0 Отговор
    • Посока Бургас: през Горно Александрово – Зимница – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат – Драганци (по пътища I-7, I-6 /E-773/, III-7957 и др.).
    • Посока София: Драганци – Карнобат – Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Гергевец – Крушаре – Хаджидимитрово...... никакви камиони по Тракия !

    15:32 11.11.2026

  • 42 Факт

    10 2 Отговор
    Ганя - шофьор не става от него. Генетично му е заложено конски и волски каруци да управлява.

    Коментиран от #50

    15:33 11.11.2026

  • 43 Да ви кажа

    8 0 Отговор
    Станахме по-зле от Африка по отношение на пътна безопасност!!!!

    15:33 11.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Те на снимката

    2 1 Отговор
    И двата тира са се нацелили впрочем

    15:36 11.11.2026

  • 46 Боко

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Полковник":

    Магистрала е. Аз я правих. Знаеш ли колко пари глътна?

    15:37 11.11.2026

  • 47 Къде са онези

    1 4 Отговор
    Червените Смърдялници
    Да кажат
    Че Урсула е виновна ю

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #68

    15:39 11.11.2026

  • 48 Наблюдател

    2 4 Отговор
    От както дойдоха шумкарите на власт само катастрофи, убийства, кражби, високи цени и масово обедняване.
    Това са фактите,

    Коментиран от #54

    15:39 11.11.2026

  • 49 АМАН

    3 0 Отговор
    ОТ И....ТИ!

    15:40 11.11.2026

  • 50 Стаа, стаа...

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Виж как хубавичко таксито излетя от моста при „Бакърена фабрика“ в София и се преобърни по таван на 31 октомври Само не разбрах имало ли е пасажери в самолета

    15:40 11.11.2026

  • 51 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 3 Отговор
    Такова безхаберие в държавата не е имало от времето на Виденов.
    Копринков и nyдела му кРадев само се чудят кой пенсионер да оскубят, на кое младо семейство да вземат детските и коя мандра да оберат.

    Коментиран от #63

    15:42 11.11.2026

  • 52 Пророк

    4 0 Отговор
    Навремето имаше един турски управник, Демирел. Казваше, че не е нужно да напада България, а на всеки един българин да му купят кола и те сами ще се избият!

    15:42 11.11.2026

  • 53 Радев вчера ходи на магистралата

    4 3 Отговор
    и ето днес станаха две нови катастрофи?!😵

    Зла прокоба е това!
    Да се покае, една седмица на оцет и вода, 100 пъти да напише Отче наш!

    15:43 11.11.2026

  • 54 Ти кво искаш ?

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Наблюдател":

    Така е в клуба на богатите

    15:44 11.11.2026

  • 55 УдоМача

    1 0 Отговор
    Непослушен джип! Всички бързат за морето... то си е тук и няма да избяга.

    15:46 11.11.2026

  • 56 Голям

    0 1 Отговор
    Плащаме едни много сериозни суми под формата на винетки, тол такси и прочие на АПИ, за да имаме нормални европейски пътища и безопасност на пътя... в Англия примерно АПИ вече щеше да дължи огромни суми пари на всичките пострадали и семействата им, защото не са поставили светлинни информационни табла в тези участъци с гъсти мъгли, които да предупреждават че следва много гъста мъгла и че скоростта на автомобилите трябва да бъде намалена..така е в нормалните европейски страни към които се числим, но има да ги стигаме още дълго време... още повече с русофили на власт, това е кауза пердута, та те не гледат към развитите европейски страни от които да се поучим, а в другата посока... към русия. Оставка много ви се моля и повече не се връщайте никога на власт.

    15:46 11.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Абе пуйки

    2 0 Отговор
    С новите акцизи на колите знаете ли какви застраховки ще ви напукат после да ви питам?

    15:51 11.11.2026

  • 61 Редови

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЦК на БКП":

    Айде холан бе ! В нашата Партия никога не са членували такива ограбили държавата, като онзи зайчар от Банки

    15:52 11.11.2026

  • 62 Не можем

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    да караме

    15:53 11.11.2026

  • 63 бебо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Пенсионерите бяхме най-много скубани по времето на Борисов!

    15:54 11.11.2026

  • 64 А двата тира

    0 0 Отговор
    Що са спрели ? А?

    15:55 11.11.2026

  • 65 Популярността на джиповете

    0 0 Отговор
    или SUV-тата е в това, че когато се сблъскат с кола, другият го отнася, а на тях нищо. Но с камион тарикатът все пак се е надценил.

    15:56 11.11.2026

  • 66 ААААА

    0 0 Отговор
    Виждам на снимката ясно и слънчево време, пътен знак ограничаващ скоростта до 80 км/ч, пътен знак предупреждаващ за навлизане в пътен участък с хлъзгав път, суха пътна настилка без видими нарушения по нея. Виждам също и един лек автомобил нанизал се в задната част на товарен автомобил. Въпрос на какво се дължи пътния инцидент. На изброените по-горе фактори или на най-вероятнто гладкия мозък на водача на лекия автомобил?

    15:57 11.11.2026

  • 67 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЦК на БКП":

    и сега начело на държавата имаме член на БКП , но по глупава версия . Деполитизирал се е и цял живот на държавна хранилка , даже и чорапите не си е купувал сам , давали са му ги по ведомост . Съсипал ВВС , но много разбира от управление , доходи и най му отива да съска !

    15:57 11.11.2026

  • 68 Точно така е

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Къде са онези":

    Урсула е виновна ! Никакви такива транспортни "коридори" и тъпотии.

    15:57 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове