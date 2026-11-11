Нова катастрофа на „Тракия“. Джип се е ударил в камион

Нова катастрофа затрудни движението по автомагистрала „Тракия“ при 82-рия километър в посока Бургас. Автомобилите преминават само по аварийната лента, след като активната и изпреварващата лента са ограничени заради пътния инцидент.
По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“. В района се е образувала колона от автомобили с дължина около два километра.
Катастрофата е станала в зона с ремонтни дейности, където движението е стеснено и водачите трябва да намалят скоростта. По информация на очевидец, цитирана от „Дарик“, в инцидента са участвали джип и товарен автомобил. Според свидетеля джипът не е успял да спре навреме и се е ударил в задната част на движещия се пред него тир. Той посочва, че няма тежко пострадали.
Още един инцидент по магистралата
Шофьори съобщават и за друга катастрофа, станала по-рано през деня преди Гелеменово в посока Пловдив. В нея е участвал тежкотоварен автомобил. Няма потвърдени данни за пострадали при този инцидент.
Затрудненията по „Тракия“ са свързани и с продължаващи ремонтни дейности. Между 3-тия и 1-вия километър в посока София движението ще бъде ограничено до 13 ноември. В този участък са затворени активната и аварийната лента, а автомобилите преминават само в изпреварващата.АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
Към момента потвърденото ограничение при 82-рия километър е заради катастрофата между джип и товарен автомобил, докато подробностите за причините и евентуалните нарушения на участниците не са официално уточнени.
Източници: petel.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #27, #62
14:52 11.11.2026
2 Абе
14:53 11.11.2026
3 Ванга
Коментиран от #30
14:54 11.11.2026
4 Запомнете го
Коментиран от #19, #33
14:55 11.11.2026
5 Полковник
Коментиран от #46
14:55 11.11.2026
6 Урсула фон дер Лайен
Петричката врачка тъй каза!
Който иска да ходи да му лее куршум!
14:55 11.11.2026
7 Пламен
А фентанилчето отзад не вижда камиона.
14:55 11.11.2026
8 Мъгла
14:58 11.11.2026
9 1984
14:59 11.11.2026
10 🦉🦉🦉🦉
Веднъж щото карал бързо❗
Друг път щото карал бавно❗
14:59 11.11.2026
11 Баламата
15:00 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бързал е
15:07 11.11.2026
15 Забрана за тирове веднага
15:07 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това
Особено през почивните дни и без значение от сезона и времето винаги има такива, които не успяват да спрат в началото на някое от многото задръствания.
15:08 11.11.2026
18 Забрана за тирове веднага
15:09 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Я ви говоря че проблема е в гена
Коментиран от #23
15:10 11.11.2026
21 хаха
15:12 11.11.2026
22 Внимание!!! Колеги,
До коментар #16 от "Внимание!!! Колеги,":Нова измама!
От puapple168@incloud. Com се разпространяват съобщения от името на МВР, за неплатени фишове!
Това е измама!
112 препращат към всичко, каквото се сетите!
Внимавайте!
Коментиран от #38, #40
15:12 11.11.2026
23 Да бе
До коментар #20 от "Я ви говоря че проблема е в гена":Едно време ксто си орях нивата с москвича пак ме нацели един комбайн щото не ме бил видял
15:12 11.11.2026
24 94949
15:17 11.11.2026
25 Пълна забрана за тирове
Коментиран от #32
15:20 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 а защо
До коментар #1 от "Сила":коментираш тогава?
15:22 11.11.2026
28 Росен
15:22 11.11.2026
29 Точно по учебник
15:23 11.11.2026
30 ЦК на БКП
До коментар #3 от "Ванга":.... като преди това същото "момче" ще напусне структурата на МВР, заради деполитизация, за да остане верен на "майката" Партия - БКП, довела го до този пост.
Вечна слава на БКП !!!
Както е тръгнало - скоро ще се върне и ЧЛЕН ПЪРВИ, другари !!!
Коментиран от #61, #67
15:24 11.11.2026
31 🦉🦉🦉🦉
15:24 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Радев е урочасан,
15:26 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 За превоз на товари
До коментар #32 от "нервен ( разбивача на тролове )":си има БДЖ товарни превози. Дори в Африка е така.
15:27 11.11.2026
37 Къде
15:28 11.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 мантинелата
Ето днешната катастрофа на Тракия енагкедно доказателство,че бившият шеф на КАТ,назначен от един вифаджия,и един друг гербер,с оскубаните вежди,само си чешат езиците и търсят слава !
Коментиран от #44
15:29 11.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 обходни маршрути за камионите !
• Посока София: Драганци – Карнобат – Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Гергевец – Крушаре – Хаджидимитрово...... никакви камиони по Тракия !
15:32 11.11.2026
42 Факт
Коментиран от #50
15:33 11.11.2026
43 Да ви кажа
15:33 11.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Те на снимката
15:36 11.11.2026
46 Боко
До коментар #5 от "Полковник":Магистрала е. Аз я правих. Знаеш ли колко пари глътна?
15:37 11.11.2026
47 Къде са онези
Да кажат
Че Урсула е виновна ю
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #68
15:39 11.11.2026
48 Наблюдател
Това са фактите,
Коментиран от #54
15:39 11.11.2026
49 АМАН
15:40 11.11.2026
50 Стаа, стаа...
До коментар #42 от "Факт":Виж как хубавичко таксито излетя от моста при „Бакърена фабрика“ в София и се преобърни по таван на 31 октомври Само не разбрах имало ли е пасажери в самолета
15:40 11.11.2026
51 Прогресивни съветски шарлатани !
Копринков и nyдела му кРадев само се чудят кой пенсионер да оскубят, на кое младо семейство да вземат детските и коя мандра да оберат.
Коментиран от #63
15:42 11.11.2026
52 Пророк
15:42 11.11.2026
53 Радев вчера ходи на магистралата
Зла прокоба е това!
Да се покае, една седмица на оцет и вода, 100 пъти да напише Отче наш!
15:43 11.11.2026
54 Ти кво искаш ?
До коментар #48 от "Наблюдател":Така е в клуба на богатите
15:44 11.11.2026
55 УдоМача
15:46 11.11.2026
56 Голям
15:46 11.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Абе пуйки
15:51 11.11.2026
61 Редови
До коментар #30 от "ЦК на БКП":Айде холан бе ! В нашата Партия никога не са членували такива ограбили държавата, като онзи зайчар от Банки
15:52 11.11.2026
62 Не можем
До коментар #1 от "Сила":да караме
15:53 11.11.2026
63 бебо
До коментар #51 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Пенсионерите бяхме най-много скубани по времето на Борисов!
15:54 11.11.2026
64 А двата тира
15:55 11.11.2026
65 Популярността на джиповете
15:56 11.11.2026
66 ААААА
15:57 11.11.2026
67 Що бе
До коментар #30 от "ЦК на БКП":и сега начело на държавата имаме член на БКП , но по глупава версия . Деполитизирал се е и цял живот на държавна хранилка , даже и чорапите не си е купувал сам , давали са му ги по ведомост . Съсипал ВВС , но много разбира от управление , доходи и най му отива да съска !
15:57 11.11.2026
68 Точно така е
До коментар #47 от "Къде са онези":Урсула е виновна ! Никакви такива транспортни "коридори" и тъпотии.
15:57 11.11.2026