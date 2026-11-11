Нова катастрофа на „Тракия“. Джип се е ударил в камион

Нова катастрофа затрудни движението по автомагистрала „Тракия“ при 82-рия километър в посока Бургас. Автомобилите преминават само по аварийната лента, след като активната и изпреварващата лента са ограничени заради пътния инцидент.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“. В района се е образувала колона от автомобили с дължина около два километра.

Катастрофата е станала в зона с ремонтни дейности, където движението е стеснено и водачите трябва да намалят скоростта. По информация на очевидец, цитирана от „Дарик“, в инцидента са участвали джип и товарен автомобил. Според свидетеля джипът не е успял да спре навреме и се е ударил в задната част на движещия се пред него тир. Той посочва, че няма тежко пострадали.

Още един инцидент по магистралата

Шофьори съобщават и за друга катастрофа, станала по-рано през деня преди Гелеменово в посока Пловдив. В нея е участвал тежкотоварен автомобил. Няма потвърдени данни за пострадали при този инцидент.

Затрудненията по „Тракия“ са свързани и с продължаващи ремонтни дейности. Между 3-тия и 1-вия километър в посока София движението ще бъде ограничено до 13 ноември. В този участък са затворени активната и аварийната лента, а автомобилите преминават само в изпреварващата.

АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Към момента потвърденото ограничение при 82-рия километър е заради катастрофата между джип и товарен автомобил, докато подробностите за причините и евентуалните нарушения на участниците не са официално уточнени.

Източници: petel.bg, dariknews.bg