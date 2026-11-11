Прокуратурата няма да обвинява румънския шофьор на тира

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира, задържан след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Водачът е бил задържан за 24 часа по Закона за МВР и ще бъде освободен след повторен разпит.
Румънският тир се е намирал в началото на първата от двете верижни катастрофи. При инцидентите загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.
Разследването продължава
Досъдебното производство се води от Националната следствена служба. То е започнало в ОДМВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града, а след първоначалните действия е възложено на следователи заради особена фактическа и правна сложност.
До момента са разпитани повече от 50 свидетели. Продължават разпитите на пострадали, които са настанени в болници и са в състояние да дадат показания. Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с технически средства и дрон.
Иззети са 20 превозни средства с по-съществено участие в катастрофите. Сред тях е и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На превозните средства предстоят допълнителни огледи.
Проверяват мъглата и състоянието на настилката
От асфалтовата настилка са взети проби за изследване на сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка, а след получаването ѝ ще бъде назначена строително-техническа експертиза.
Разследващите изискват и данни за метеорологичната обстановка по време на катастрофите. Предстои автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците, както и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Тя трябва да установи причинно-следствената връзка между катастрофите, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.
Според свидетелски показания тирът с румънска регистрация е намалил скоростта в участък с много гъста мъгла. Все още се изяснява дали водачът е спрял, с колко е намалил скоростта и дали е навлязъл от страничната лента.„За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи“, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.
След изготвянето на експертизите прокуратурата ще прецени има ли основание за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност. Към момента румънският шофьор няма повдигнато обвинение.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ккк
Коментиран от #15, #16
15:00 11.11.2026
2 Хммм
15:00 11.11.2026
3 Госあ
15:02 11.11.2026
4 🦉🦉🦉🦉
.... и муцка, както си карам и пада мъгла, ама много гъста мъгла. И както ме е учил инструктора- кара внимателно зад габаритите на колата пред мен. Карам си аз, карам си и нещеш ли оня пред мен спира. Бибиткам му аз ,свалям прозореца и му викам:
- Айде карай бе! Защо спря!?
А той моля ти се ми вика:
-Ами аз съм си в гаража. Затова!
😉😉😉
15:04 11.11.2026
5 Кой
Коментиран от #18
15:06 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
15:12 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Георги
15:24 11.11.2026
13 Май че
15:26 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дядо от село
До коментар #1 от "ккк":Да,в случая тираджията е постъпил така както трябва,но румънците карат по-зле и от нас,по принцип..
15:29 11.11.2026
16 Кирето с аудито
До коментар #1 от "ккк":И защо е намалил? Кво като е мъгла? Газ до дупка, така се кара. Че било сняг, дъжд, мъгла, няма значение. Газ и над 180 км/ч. На това му викам аз шофиране.
15:51 11.11.2026
17 Сусу Манарата
15:54 11.11.2026
18 Един шофьор
До коментар #5 от "Кой":А ако беше македонец?
15:54 11.11.2026