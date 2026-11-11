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Прокуратурата няма да обвинява румънския шофьор на тира
  Тема: Войната на пътя

Прокуратурата няма да обвинява румънския шофьор на тира

11 Ноември, 2026 14:56 1 232 18

  • ам „тракия“-
  • катастрофа-
  • румънски шофьор-
  • прокуратура-
  • разследване

Водачът беше задържан след верижната катастрофа на АМ „Тракия“ край Ямбол. Разследването продължава, а той ще бъде освободен след повторен разпит

Прокуратурата няма да обвинява румънския шофьор на тира - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира, задържан след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Водачът е бил задържан за 24 часа по Закона за МВР и ще бъде освободен след повторен разпит.

Румънският тир се е намирал в началото на първата от двете верижни катастрофи. При инцидентите загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Разследването продължава

Досъдебното производство се води от Националната следствена служба. То е започнало в ОДМВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града, а след първоначалните действия е възложено на следователи заради особена фактическа и правна сложност.

До момента са разпитани повече от 50 свидетели. Продължават разпитите на пострадали, които са настанени в болници и са в състояние да дадат показания. Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с технически средства и дрон.

Иззети са 20 превозни средства с по-съществено участие в катастрофите. Сред тях е и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На превозните средства предстоят допълнителни огледи.

Проверяват мъглата и състоянието на настилката

От асфалтовата настилка са взети проби за изследване на сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка, а след получаването ѝ ще бъде назначена строително-техническа експертиза.

Разследващите изискват и данни за метеорологичната обстановка по време на катастрофите. Предстои автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците, както и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Тя трябва да установи причинно-следствената връзка между катастрофите, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.

Според свидетелски показания тирът с румънска регистрация е намалил скоростта в участък с много гъста мъгла. Все още се изяснява дали водачът е спрял, с колко е намалил скоростта и дали е навлязъл от страничната лента.

„За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи“, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

След изготвянето на експертизите прокуратурата ще прецени има ли основание за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност. Към момента румънският шофьор няма повдигнато обвинение.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    29 2 Отговор
    Човекът като нормален шофьор е намалил заради ниската видимост, а отзад бай булгар с крака на педала са се нашили един след друг, безумници

    Коментиран от #15, #16

    15:00 11.11.2026

  • 2 Хммм

    3 18 Отговор
    Румънецът го е направил! Оставка на и.д. главния прокурор! Румънка нещастна..

    15:00 11.11.2026

  • 3 Госあ

    23 2 Отговор
    Ясно, човека е намалил в мъглата и наште юнаци са се набили в него. А къде са ограниченията на скоростта за мъгла? Табелите? Маркировката? У вилата на мис гащи у Барселона? Качеството на настилката не коментирам! Шишков показа проби!

    15:02 11.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    16 2 Отговор
    Между блондинки:
    .... и муцка, както си карам и пада мъгла, ама много гъста мъгла. И както ме е учил инструктора- кара внимателно зад габаритите на колата пред мен. Карам си аз, карам си и нещеш ли оня пред мен спира. Бибиткам му аз ,свалям прозореца и му викам:
    - Айде карай бе! Защо спря!?
    А той моля ти се ми вика:
    -Ами аз съм си в гаража. Затова!
    😉😉😉

    15:04 11.11.2026

  • 5 Кой

    18 4 Отговор
    умник реши да го задържат изобщо ?

    Коментиран от #18

    15:06 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    6 1 Отговор
    Едно време по пътищата не е имало никога катстрофи, понеже сме яздели на Коне! Едно време сме имали армия и Войните са яздели Коне! Катастрофи по време на яздене не сме имали, понеже конете са умни и не могат да скачат на друг Кон по време на яздене. Единствено Конски катастрофи е имало, когато мъжки кон е искал да оплоди женско мaгаре (магaрица) и се раждало Кaтър, а когато мъжко мaгаре искало да оплоди женски кон (кoбила) се е раждало Мулe. Та така е и при днешните катастрофи по пътищата. За тая катастрофа са винни леките коли, карани от мъжки мaгарета, търсещи леки коли, карани от женски кон (кoбили) и леки коли карани от мъжки коне, търсещи леки коли карани от женско мaгаре (мaгарица)! А не се знае, знае ли се дали по времето на катастрофата, там на автострадата не е стояла някоя Принцеса - Дeса Стюаpдеса за събиране на парички и всичките шофьори са паднали в Бой на автострадата за нея!

    15:12 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги

    5 4 Отговор
    да сложат задължителни видеорегистратори на камиони и автобуси.

    15:24 11.11.2026

  • 13 Май че

    10 0 Отговор
    от много ел системи и датчици и големи екрани вътре - ето го резултата - не сработва най-важния датчик на шофьора - междууховия датчик !

    15:26 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дядо от село

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    Да,в случая тираджията е постъпил така както трябва,но румънците карат по-зле и от нас,по принцип..

    15:29 11.11.2026

  • 16 Кирето с аудито

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    И защо е намалил? Кво като е мъгла? Газ до дупка, така се кара. Че било сняг, дъжд, мъгла, няма значение. Газ и над 180 км/ч. На това му викам аз шофиране.

    15:51 11.11.2026

  • 17 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    А как се проверява мъгла?!

    15:54 11.11.2026

  • 18 Един шофьор

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой":

    А ако беше македонец?

    15:54 11.11.2026

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