Прокуратурата няма да обвинява румънския шофьор на тира

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира, задържан след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Водачът е бил задържан за 24 часа по Закона за МВР и ще бъде освободен след повторен разпит.

Румънският тир се е намирал в началото на първата от двете верижни катастрофи. При инцидентите загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Разследването продължава

Досъдебното производство се води от Националната следствена служба. То е започнало в ОДМВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града, а след първоначалните действия е възложено на следователи заради особена фактическа и правна сложност.

До момента са разпитани повече от 50 свидетели. Продължават разпитите на пострадали, които са настанени в болници и са в състояние да дадат показания. Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с технически средства и дрон.

Иззети са 20 превозни средства с по-съществено участие в катастрофите. Сред тях е и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На превозните средства предстоят допълнителни огледи.

Проверяват мъглата и състоянието на настилката

От асфалтовата настилка са взети проби за изследване на сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка, а след получаването ѝ ще бъде назначена строително-техническа експертиза.

Разследващите изискват и данни за метеорологичната обстановка по време на катастрофите. Предстои автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците, както и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Тя трябва да установи причинно-следствената връзка между катастрофите, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.

Според свидетелски показания тирът с румънска регистрация е намалил скоростта в участък с много гъста мъгла. Все още се изяснява дали водачът е спрял, с колко е намалил скоростта и дали е навлязъл от страничната лента.

„За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи“, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

След изготвянето на експертизите прокуратурата ще прецени има ли основание за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност. Към момента румънският шофьор няма повдигнато обвинение.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg