На 15 ноември 1885 г. българските войски превземат Пирот в едно от решаващите сражения на Сръбско-българската война. Победата идва след двудневни боеве, щикови атаки и силна артилерийска подкрепа, но настъплението към Ниш е спряно още на следващия ден под натиска на Великите сили.

Войната избухва след Съединението на Княжество България и Източна Румелия, обявено на 6 септември 1885 г. Сърбия приема обединението като промяна на равновесието на Балканите и на 2 ноември по стар стил обявява война на България. Българската армия първо спира сръбското настъпление при Сливница, а след това преминава в контраофанзива на запад.

Нощната атака на Църни връх

На 14 ноември българските части достигат укрепленията пред Пирот. Командването определя Църни връх като ключовата позиция в предстоящото сражение. През нощта дружини от Преславския и Конарския пехотен полк атакуват върха с щикове и го превземат.

Овладяването на височината разклаща сръбската отбранителна линия. Боевете се разгръщат по целия фронт пред града, като българската артилерия поддържа настъплението на пехотата. Пирот е обкръжен, а сръбските части са принудени да защитават самия град.

Боевете продължават по улиците

На 15 ноември българската армия подновява атаката. Сраженията навлизат в Пирот и се водят по улиците, докато сръбските редици се разстройват и започват отстъпление към Ниш. Българските части овладяват града, а пътят към сръбската столица изглежда открит.

Данните за загубите при Пирот се различават в историческите обобщения. За сръбската армия се посочват повече от 700 убити и 560 ранени. Българските загуби са представяни като между 1050 и 1150 убити и ранени, а 165 военнослужещи са обявени за безследно изчезнали.

На 16 ноември по стар стил Австро-Унгария, Русия и Германия настояват военните действия да бъдат прекратени. България приема натиска и победното настъпление спира. Примирието е договорено в Пирот през декември 1885 г., а мирният договор е подписан в Букурещ на 19 февруари 1886 г.

Националният военноисторически музей определя войната като „първото сериозно изпитание за младата българска войска“. Победата при Пирот остава връхната точка на българското контранастъпление и показва, че армията на младото княжество може да нанесе поражение на противник, започнал войната с намерение да осуети Съединението.

Източници: new.bnr.bg, armymedia.bg