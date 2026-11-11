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119 СУ в София остана без парно и топла вода
  Тема: Топлофикация

119 СУ в София остана без парно и топла вода

11 Ноември, 2026 17:38 533 4

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  • неучебни дни

Училището в квартал „Изгрев“ е без отопление и топла вода от 5 ноември. Кметът на София обяви 12 и 13 ноември за неучебни дни

119 СУ в София остана без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

119 СУ „Михаил Арнаудов“ в София остана без парно и топла вода заради проблеми в квартал „Изгрев“, който е сред засегнатите от ремонтите на „Топлофикация София“. В училището няма отопление и топла вода от 5 ноември.

В класните стаи температурата е достигнала 13 градуса при посочена от директора Диан Стаматов допустима температура от 18 градуса. Първоначално занятията са продължили по променен график, а ръководството е призовало учениците да бъдат облечени подходящо за условията.

Стаматов е настоял обучението да бъде преместено онлайн. По думите му към момента отсъстват малко деца, но „самото обучение се провежда проформа“.

Два неучебни дни след проверка

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев 12 и 13 ноември са обявени за неучебни дни за 119 СУ. Решението е взето след предписание на Столичната регионална здравна инспекция за прилагане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Предписанието е издадено след проверка на здравните власти. Първоначално училището е продължило работа въпреки липсата на отопление, но ниската температура в помещенията е довела до промяна в организацията на учебния процес.

По данни на „Топлофикация София“ ремонтните дейности в района на „Изгрев“ са свързани с прекъсване на топлоподаването. Очакваното възстановяване на услугата е посочено за 12 ноември вечерта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радю

    0 0 Отговор
    То това зима ли е,едно време какви зими имаше

    17:52 11.11.2026

  • 2 Бай Яни

    0 3 Отговор
    Изнежиха ги тези деца. Я при 10 градуса все още се разхождам по къс ръкав😀🤣

    Коментиран от #3

    17:59 11.11.2026

  • 3 Това е доказано

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Яни":

    На 4алнатите студа им се отразява добре.

    18:29 11.11.2026

  • 4 Моарейн

    2 0 Отговор
    Училището е в кв. Изток, а не в кв. Изгрев. По незнайни причини няма и ток. Засега има студена вода, но както е тръгнало и нея ще спрат.

    18:46 11.11.2026

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