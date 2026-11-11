119 СУ в София остана без парно и топла вода

119 СУ „Михаил Арнаудов“ в София остана без парно и топла вода заради проблеми в квартал „Изгрев“, който е сред засегнатите от ремонтите на „Топлофикация София“. В училището няма отопление и топла вода от 5 ноември.

В класните стаи температурата е достигнала 13 градуса при посочена от директора Диан Стаматов допустима температура от 18 градуса. Първоначално занятията са продължили по променен график, а ръководството е призовало учениците да бъдат облечени подходящо за условията.

Стаматов е настоял обучението да бъде преместено онлайн. По думите му към момента отсъстват малко деца, но „самото обучение се провежда проформа“.

Два неучебни дни след проверка

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев 12 и 13 ноември са обявени за неучебни дни за 119 СУ. Решението е взето след предписание на Столичната регионална здравна инспекция за прилагане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Предписанието е издадено след проверка на здравните власти. Първоначално училището е продължило работа въпреки липсата на отопление, но ниската температура в помещенията е довела до промяна в организацията на учебния процес.

По данни на „Топлофикация София“ ремонтните дейности в района на „Изгрев“ са свързани с прекъсване на топлоподаването. Очакваното възстановяване на услугата е посочено за 12 ноември вечерта.