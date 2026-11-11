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Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени
  Тема: Войната на пътя

Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени

11 Ноември, 2026 18:40 519 37

  • иван шишков-
  • светещи табели-
  • магистрали-
  • автомагистрала тракия-
  • пътна безопасност

Договорите за системи, които да предупреждават шофьорите при мъгла, са сключени през 2020 г. и прекратени по взаимно съгласие през април 2022 г.

Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проекти за светещи табели по магистралите, които да предупреждават шофьорите да намалят скоростта при мъгла, са останали неизградени. Това заяви пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Договорите са сключени през 2020 г., но системите не са приети и не са завършени. „Договорите са били на стойност над 7 милиона лева“, каза Шишков. По думите му средствата са на практика загубени, а договорът е прекратен по взаимно съгласие през април 2022 г.

Проверката на АМ „Тракия“ продължава

Изслушването на регионалния министър се проведе след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Разследващите проверяват и състоянието на пътната настилка. Взети са проби от асфалта за изследване на сцеплението, а Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ документацията за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка.

Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с дрон, а по случая са разпитани над 50 свидетели. След събирането на документите и резултатите от изследванията се очаква да бъде назначена строително-техническа експертиза.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 владиту гурануф милионерчето

    9 5 Отговор
    ам ние от дпс-гроб нямаме вина, квото ни се даде го взехме

    18:43 11.11.2026

  • 4 Ванко2

    0 2 Отговор
    Ако бяха изградени,нямаше да светят!

    18:44 11.11.2026

  • 5 Ветерана

    4 6 Отговор
    Национална координация "Партия Прогресивна България":
    Насрочените за днес паралелни прояви в подкрепа на премиера ген.Румен Радев и законно избраното Българско правителство и в подкрепа на парламентарната демокрация се отменят поради липса на интерес и масовост. Проявите бяха насрочени за 18 часа като контрапункт на организираните тази вечер протести срещу правителството и премиера. Благодарим на всички които изявиха желание за участие"
    П.П. - Много е точна една от статиите във факти и коментар под нея с прикачена снимка!

    Коментиран от #13

    18:45 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Значи

    1 7 Отговор
    си виновен за още убийства

    18:45 11.11.2026

  • 8 Сатана Z

    5 3 Отговор
    И без светещи табели може да се регулира скоростта при мъгла.

    Франция;
    • При мъгла (видимост под 50 метра): Максималната разрешена скорост за абсолютно всички пътища (включително магистралите) става 50 км/ч. Това правило важи навсякъде и камерите за скорост могат да бъдат настроени спрямо метеорологичните условия.

    Италианският модел: Специална маркировка в мъглата

    Италия страда от изключително гъсти мъгли в северната си част (Паданската низина/Po Valley) по магистрала А4. Там се използва уникално визуално решение:
    • "Точки за видимост" на асфалта: На пътното платно са нарисувани големи бели полукръгове или знаци, разположени на определено разстояние един от друг.
    • Как работи: Покрай пътя има табели, които обясняват: "Ако виждате само 2 точки пред себе си, карайте с 60 км/ч. Ако виждате само 1 точка – намалете до 40 км/ч". Това помага на шофьорите да преценят реалната видимост, когато липсват други ориентири.

    Общоевропейското правило "50 метра – 50 км/ч"

    В Германия, Австрия, Швейцария и Белгия съществува т.нар. златно правило, което се изучава в шофьорските курсове и се следи строго от полицията:
    • Ако видимостта поради мъгла е под 50 метра, максималната скорост е 50 км/ч.
    • Ориентир за шофьорите: Разстоянието между черно-белите светлоотразителни стълбчета (колчета) отстрани на магистралите в тези страни е точно 50 метра. Ако от едно колче не виждате следващото, значи видимостта е под 50 метра и трябва незабавно да свалите скоростта до

    18:45 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да бе, да

    6 5 Отговор
    Те все ония предишните са виновни. Така продължаваме вече 36 години, докога? Като си се пазарил за пазвантин, гледай си твоята работа, а не на оня преди теб, че по негово време някои обрали на комшията лозето.

    18:46 11.11.2026

  • 12 КАЗВАМ

    3 5 Отговор
    Договорът за изграждането на 40 информационни табла по автомагистрала „Тракия“ е прекратен по взаимно съгласие на 21 април 2022 г. от тогавашния председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Тодор Василев.
    1. Правителство на Кирил Петков (99-о правителство на България)
    • Период на управление: 13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
    • Премиер: Кирил Петков
    • Участващи партии / Коалиция: „Продължаваме промяната“ (ПП), БСП, „Има такъв народ“ (ИТН) и „Демократична България“ (ДБ) (Четворна коалиция).
    • Крайна дата / Падане от власт: Подава оставка след успешен вот на недоверие на 22 юни 2022 г., след като ИTN напуска коалицията. Управлява в оставка до назначаването на служебен кабинет през август 2022 г

    18:46 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мехльото

    5 6 Отговор
    беше няколко пъти служебен! Ами ако всичко беше ок вие за чий сте овластени?
    Оставка всички радки некадърни!

    Коментиран от #24

    18:47 11.11.2026

  • 15 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Какво се случва в България:
    Липса на дългосрочна визия и политическа приемственост
    Изграждането на Интелигентна транспортна система (ITS) за цяла държава е проект, който отнема между 5 и 10 години непрекъсната работа.
    • В България правителствата и ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се сменят толкова често, че всеки нов екип започва отначало.
    • Проектите се правят "на парче". Вместо да се изгради една голяма, национална система, се правят малки обществени поръчки за отделни участъци от различни фирми. В резултат на това таблата на една магистрала често не могат да "говорят" със софтуера на друга магистрала.

    2. Приоритетът винаги е „кърпене на дупки“, а не технологии

    За да инвестираш в скъпи метеорологични сензори, камери с изкуствен интелект и електронни портали, първо трябва да имаш здрава базова инфраструктура.
    • Бюджетът за пътища в България винаги е в "режим на оцеляване". Парите отиват за спешни ремонти на рушащи се мостове, свличания на земни маси и кърпене на дупки.
    • В очите на управляващите (а и на голяма част от обществото) купуването на софтуер и дигитални табла изглежда като "луксозен разход", докато асфалтът се разпада.

    18:48 11.11.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ДОГОВОРИТЕ СА СКЛЮЧЕНИ 2016 ГОДИНА
    И СА РАЗВАЛЕНИ 2020 ГОДИНА
    ......
    ВСИЧКИ МЕДИИ ГО ПИШАТ ТОВА .. ПЪРВИ БЯХА ВЧЕРА МЕДИАПУЛ ... ТАКА ЧЕ ВСИЧКО Е ВЪРХУ РАПОНА.... НЕ Е ХУБАВО " ЧЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ" ДА МАНИПУЛИРАТ НАРОДА

    18:48 11.11.2026

  • 17 Демек

    4 5 Отговор
    ГЕРБ са сключили договори, но после служебните правителства на мистър Кеш са ги прекратили и не са сключили нови

    18:50 11.11.2026

  • 18 Горски

    4 4 Отговор
    Радев от сутринта лъже по навик!
    „Според Flight radar, правителственият самолет е излетял около 8:50 или почти два часа след първата информация за трагедията. Това значи, че или много дълго време никой не е уведомил премиера за случилото се, което само по себе си също би било скандално, или по някаква причина Румен Радев излъга. Няма никакво съмнение обаче, че при такава извънредно тежка ситуация, кризисен щаб се разпорежда веднага, а не часове по-късно и между другото, докато се дава брифинг по друга тема. Ще им е виновен Боко, Шиши, Кокорчо, мъглата, ланшния сняг, магнитните бури, абе каквото се сетите. И така до края. Който може да се спасява.

    18:50 11.11.2026

  • 19 Оставка

    2 4 Отговор
    Оставка!!!!

    18:53 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нормално

    2 5 Отговор
    За последните 6 години Радева промяна нищо не е направено. Но за сметка на това герб през 2029 оставиха външният дълг на 15 милиарда евро, както го завариха от царе, а от следващата година външният ни дълг ще е рекордните 45 милиарда евро. В задачата се пита къде е разликата от 30 милиарда евро и къде отиват парите от бюджета всяка година след като нищо не е построено.

    18:55 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 При мъгла

    0 3 Отговор
    Шишков на магистралата с един фенер!

    18:57 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 е как

    0 3 Отговор
    Как ще приемеш нещо, ако в договора не е включен интереса на приемащия?

    18:57 11.11.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    РАПОНА С НОСА МУНЧО КРАДЕВ ОТКРАДНАЛ ЗНАЦИТЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ:((?
    ...
    ВЧЕРА ОЩЕ ГО РАЗКРИХА С ФАКТИ:((
    ...
    НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И В ЗАТВОРА:(((

    Коментиран от #28

    18:57 11.11.2026

  • 27 С тези

    0 2 Отговор
    ще подминем жертвите в Донбас!

    18:58 11.11.2026

  • 28 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Имаш предвид парите за знаци и ги подарил на двама от олигарсите си! Гергов и Сотир Ушев! Арест незабавен

    18:58 11.11.2026

  • 29 Просто човек

    1 1 Отговор
    А вие какво направихте?! Нищо!

    19:00 11.11.2026

  • 30 ах ах

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Нидерландците са 19 милиона на 2/3 от територията на България. Годишно броя на жертвите при ПТП в Нидерлания е колкото в България. Сигурно в Нидерландия няма мъгли и мокри пътища. Или пътищата пазят водачите?

    19:00 11.11.2026

  • 31 Като няма

    0 0 Отговор
    табели,какво пречеше една патрулка да пратят?

    Коментиран от #34

    19:02 11.11.2026

  • 32 Дончев

    1 1 Отговор
    Икономисаните пари от не сложените табели по пътищата, е раздавал мутрата на мутресите в харема си. Прокуратурата и правосъдието трябва да си свършват работата.

    19:03 11.11.2026

  • 33 Без заплати

    0 0 Отговор
    докато монтират табелите!

    19:04 11.11.2026

  • 34 я стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Като няма":

    Патрулки не ядеме!

    19:04 11.11.2026

  • 35 Тони Котуньо

    0 0 Отговор
    Само аз ли виждам прогреса?

    19:05 11.11.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Шишко ония ден го хванаха - Топи дол щеше да се строи на 2 смени и през уикенда... а то в работен ден нямаше жив човек!!! Нищоприказването с нищо не помага!

    19:06 11.11.2026

  • 37 Реалист

    1 0 Отговор
    Отказали са кешбек сигурно.

    19:07 11.11.2026

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