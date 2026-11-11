Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени

Проекти за светещи табели по магистралите, които да предупреждават шофьорите да намалят скоростта при мъгла, са останали неизградени. Това заяви пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
Договорите са сключени през 2020 г., но системите не са приети и не са завършени. „Договорите са били на стойност над 7 милиона лева“, каза Шишков. По думите му средствата са на практика загубени, а договорът е прекратен по взаимно съгласие през април 2022 г.
Проверката на АМ „Тракия“ продължава
Изслушването на регионалния министър се проведе след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.
Разследващите проверяват и състоянието на пътната настилка. Взети са проби от асфалта за изследване на сцеплението, а Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ документацията за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка.
Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с дрон, а по случая са разпитани над 50 свидетели. След събирането на документите и резултатите от изследванията се очаква да бъде назначена строително-техническа експертиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 владиту гурануф милионерчето
18:43 11.11.2026
4 Ванко2
18:44 11.11.2026
5 Ветерана
Насрочените за днес паралелни прояви в подкрепа на премиера ген.Румен Радев и законно избраното Българско правителство и в подкрепа на парламентарната демокрация се отменят поради липса на интерес и масовост. Проявите бяха насрочени за 18 часа като контрапункт на организираните тази вечер протести срещу правителството и премиера. Благодарим на всички които изявиха желание за участие"
П.П. - Много е точна една от статиите във факти и коментар под нея с прикачена снимка!
Коментиран от #13
18:45 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Значи
18:45 11.11.2026
8 Сатана Z
Франция;
• При мъгла (видимост под 50 метра): Максималната разрешена скорост за абсолютно всички пътища (включително магистралите) става 50 км/ч. Това правило важи навсякъде и камерите за скорост могат да бъдат настроени спрямо метеорологичните условия.
Италианският модел: Специална маркировка в мъглата
Италия страда от изключително гъсти мъгли в северната си част (Паданската низина/Po Valley) по магистрала А4. Там се използва уникално визуално решение:
• "Точки за видимост" на асфалта: На пътното платно са нарисувани големи бели полукръгове или знаци, разположени на определено разстояние един от друг.
• Как работи: Покрай пътя има табели, които обясняват: "Ако виждате само 2 точки пред себе си, карайте с 60 км/ч. Ако виждате само 1 точка – намалете до 40 км/ч". Това помага на шофьорите да преценят реалната видимост, когато липсват други ориентири.
Общоевропейското правило "50 метра – 50 км/ч"
В Германия, Австрия, Швейцария и Белгия съществува т.нар. златно правило, което се изучава в шофьорските курсове и се следи строго от полицията:
• Ако видимостта поради мъгла е под 50 метра, максималната скорост е 50 км/ч.
• Ориентир за шофьорите: Разстоянието между черно-белите светлоотразителни стълбчета (колчета) отстрани на магистралите в тези страни е точно 50 метра. Ако от едно колче не виждате следващото, значи видимостта е под 50 метра и трябва незабавно да свалите скоростта до
18:45 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да бе, да
18:46 11.11.2026
12 КАЗВАМ
1. Правителство на Кирил Петков (99-о правителство на България)
• Период на управление: 13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
• Премиер: Кирил Петков
• Участващи партии / Коалиция: „Продължаваме промяната“ (ПП), БСП, „Има такъв народ“ (ИТН) и „Демократична България“ (ДБ) (Четворна коалиция).
• Крайна дата / Падане от власт: Подава оставка след успешен вот на недоверие на 22 юни 2022 г., след като ИTN напуска коалицията. Управлява в оставка до назначаването на служебен кабинет през август 2022 г
18:46 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мехльото
Оставка всички радки некадърни!
Коментиран от #24
18:47 11.11.2026
15 Сатана Z
Липса на дългосрочна визия и политическа приемственост
Изграждането на Интелигентна транспортна система (ITS) за цяла държава е проект, който отнема между 5 и 10 години непрекъсната работа.
• В България правителствата и ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се сменят толкова често, че всеки нов екип започва отначало.
• Проектите се правят "на парче". Вместо да се изгради една голяма, национална система, се правят малки обществени поръчки за отделни участъци от различни фирми. В резултат на това таблата на една магистрала често не могат да "говорят" със софтуера на друга магистрала.
2. Приоритетът винаги е „кърпене на дупки“, а не технологии
За да инвестираш в скъпи метеорологични сензори, камери с изкуствен интелект и електронни портали, първо трябва да имаш здрава базова инфраструктура.
• Бюджетът за пътища в България винаги е в "режим на оцеляване". Парите отиват за спешни ремонти на рушащи се мостове, свличания на земни маси и кърпене на дупки.
• В очите на управляващите (а и на голяма част от обществото) купуването на софтуер и дигитални табла изглежда като "луксозен разход", докато асфалтът се разпада.
18:48 11.11.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СА РАЗВАЛЕНИ 2020 ГОДИНА
......
ВСИЧКИ МЕДИИ ГО ПИШАТ ТОВА .. ПЪРВИ БЯХА ВЧЕРА МЕДИАПУЛ ... ТАКА ЧЕ ВСИЧКО Е ВЪРХУ РАПОНА.... НЕ Е ХУБАВО " ЧЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ" ДА МАНИПУЛИРАТ НАРОДА
18:48 11.11.2026
17 Демек
18:50 11.11.2026
18 Горски
„Според Flight radar, правителственият самолет е излетял около 8:50 или почти два часа след първата информация за трагедията. Това значи, че или много дълго време никой не е уведомил премиера за случилото се, което само по себе си също би било скандално, или по някаква причина Румен Радев излъга. Няма никакво съмнение обаче, че при такава извънредно тежка ситуация, кризисен щаб се разпорежда веднага, а не часове по-късно и между другото, докато се дава брифинг по друга тема. Ще им е виновен Боко, Шиши, Кокорчо, мъглата, ланшния сняг, магнитните бури, абе каквото се сетите. И така до края. Който може да се спасява.
18:50 11.11.2026
19 Оставка
18:53 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нормално
18:55 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 При мъгла
18:57 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 е как
18:57 11.11.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ВЧЕРА ОЩЕ ГО РАЗКРИХА С ФАКТИ:((
...
НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И В ЗАТВОРА:(((
Коментиран от #28
18:57 11.11.2026
27 С тези
18:58 11.11.2026
28 Сатана Z
До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Имаш предвид парите за знаци и ги подарил на двама от олигарсите си! Гергов и Сотир Ушев! Арест незабавен
18:58 11.11.2026
29 Просто човек
19:00 11.11.2026
30 ах ах
До коментар #22 от "хаха":Нидерландците са 19 милиона на 2/3 от територията на България. Годишно броя на жертвите при ПТП в Нидерлания е колкото в България. Сигурно в Нидерландия няма мъгли и мокри пътища. Или пътищата пазят водачите?
19:00 11.11.2026
31 Като няма
Коментиран от #34
19:02 11.11.2026
32 Дончев
19:03 11.11.2026
33 Без заплати
19:04 11.11.2026
34 я стига бе
До коментар #31 от "Като няма":Патрулки не ядеме!
19:04 11.11.2026
35 Тони Котуньо
19:05 11.11.2026
36 ДрайвингПлежър
19:06 11.11.2026
37 Реалист
19:07 11.11.2026