Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени

Проекти за светещи табели по магистралите, които да предупреждават шофьорите да намалят скоростта при мъгла, са останали неизградени. Това заяви пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Договорите са сключени през 2020 г., но системите не са приети и не са завършени. „Договорите са били на стойност над 7 милиона лева“, каза Шишков. По думите му средствата са на практика загубени, а договорът е прекратен по взаимно съгласие през април 2022 г.

Проверката на АМ „Тракия“ продължава

Изслушването на регионалния министър се проведе след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Разследващите проверяват и състоянието на пътната настилка. Взети са проби от асфалта за изследване на сцеплението, а Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ документацията за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка.

Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с дрон, а по случая са разпитани над 50 свидетели. След събирането на документите и резултатите от изследванията се очаква да бъде назначена строително-техническа експертиза.