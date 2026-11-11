112: Всички служби са реагирали три минути след сигнала

Всички служби са реагирали около три минути след първия сигнал за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви директорът на дирекция „Национална система 112“ Красимир Димитров. При инцидента загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

„Около три минути след подаването на първия сигнал всички служби са реагирали“, каза Димитров в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му екипите вече са били изпратени в 7:08 часа, а движението по магистралата е спряно и в двете посоки, за да се избегнат вторични произшествия.

По данни, изложени от директора на 112, първият сигнал е постъпил в 7:01 часа чрез системата eCall. Тя предава GPS координати от автомобила и се използва в превозни средства, произведени след 2018 г. Вторият сигнал е подаден по телефона в 7:02 часа, а след него към полицията, пожарната и пътната помощ са предадени още 42 сигнала.

В публикацията е посочено и че първият сигнал за втората верижна катастрофа е подаден в 7:09 часа. Това се разминава с хронологията, представена в изказването на Димитров, според която първият eCall е получен в 7:01 часа, а телефонният сигнал е постъпил в 7:02 часа.

Екипи от три области са изпратени към мястото

Димитров посочи, че областните служби на Бургас, Ямбол и Сливен са се отзовали веднага. Спешните екипи са започнали да пътуват в 7:08 часа, а пожарните екипи също са били изпратени към мястото.

Заради струпаните автомобили част от линейките не са могли да достигнат до пострадалите. Някои от тях са били пренасяни на ръце, каза директорът на Националната система 112.

Сред най-критичните моменти е бил сигналът за заклещено дете, който впоследствие не се е потвърдил. Опасност е създавала и цистерна с пропан-бутан. Според Димитров шофьорът е реагирал адекватно и е предотвратил възможността искра да доведе до още по-тежки последици.

Директорът на 112 отбеляза и действията на водачи на товарни автомобили, които са спрели така, че да ограничат щетите и да намалят риска за останалите участници в движението.