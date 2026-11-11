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112: Всички служби са реагирали три минути след сигнала
  Тема: Трафик

112: Всички служби са реагирали три минути след сигнала

11 Ноември, 2026 19:14 774 19

  • магистрала тракия-
  • телефон 112-
  • верижна катастрофа-
  • ямбол

Първият сигнал за катастрофата на „Тракия“ е подаден чрез системата eCall, заяви директорът на Националната система 112 Красимир Димитров

112: Всички служби са реагирали три минути след сигнала - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички служби са реагирали около три минути след първия сигнал за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви директорът на дирекция „Национална система 112“ Красимир Димитров. При инцидента загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

„Около три минути след подаването на първия сигнал всички служби са реагирали“, каза Димитров в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му екипите вече са били изпратени в 7:08 часа, а движението по магистралата е спряно и в двете посоки, за да се избегнат вторични произшествия.

По данни, изложени от директора на 112, първият сигнал е постъпил в 7:01 часа чрез системата eCall. Тя предава GPS координати от автомобила и се използва в превозни средства, произведени след 2018 г. Вторият сигнал е подаден по телефона в 7:02 часа, а след него към полицията, пожарната и пътната помощ са предадени още 42 сигнала.

В публикацията е посочено и че първият сигнал за втората верижна катастрофа е подаден в 7:09 часа. Това се разминава с хронологията, представена в изказването на Димитров, според която първият eCall е получен в 7:01 часа, а телефонният сигнал е постъпил в 7:02 часа.

Екипи от три области са изпратени към мястото

Димитров посочи, че областните служби на Бургас, Ямбол и Сливен са се отзовали веднага. Спешните екипи са започнали да пътуват в 7:08 часа, а пожарните екипи също са били изпратени към мястото.

Заради струпаните автомобили част от линейките не са могли да достигнат до пострадалите. Някои от тях са били пренасяни на ръце, каза директорът на Националната система 112.

Сред най-критичните моменти е бил сигналът за заклещено дете, който впоследствие не се е потвърдил. Опасност е създавала и цистерна с пропан-бутан. Според Димитров шофьорът е реагирал адекватно и е предотвратил възможността искра да доведе до още по-тежки последици.

Директорът на 112 отбеляза и действията на водачи на товарни автомобили, които са спрели така, че да ограничат щетите и да намалят риска за останалите участници в движението.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абсурд сте абсурд

    5 0 Отговор
    Пародия на Служби,а 112 е полицейска измама -минава през неграмотни полицаи по места!Нагледци Долни!

    19:20 11.11.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    5 5 Отговор
    Мунчо ще ви "оправи", а неговите "прогресивни измекяри", ще ви дооправят. Даде концесии на турците да правят магистралите. Те и преди ги правеха, но тогава блеехте като овце, че всичко отивало за ДПС. Сега ще се оплаквате на "Арменският поп".

    19:21 11.11.2026

  • 4 Пародия на Служби

    3 1 Отговор
    Звъниш на 112 че те бият в главата и ти е издута ,а злодеите са наблизо-полицай отсреща:Доктуро да те оправи не ме занимавай бре!

    19:23 11.11.2026

  • 5 Алчния

    5 0 Отговор
    бай Ганю динко ,пак се бил проявил!

    19:23 11.11.2026

  • 6 ефективност от табла

    1 0 Отговор
    Предвиждат се изграждане на светлинни информационни табла на магистрала Тракия през около 20км.
    Изчисляваме колко водачи на автомобили няма да прочетат предупреждение за фатално препятствие в разстоянието 19 999метра. Ако те са с дистанция от 50 метра, броя е 400 водачи ги грози верижна катастрофа. (20000м:50м=400бр автомобили)

    19:26 11.11.2026

  • 7 Ей сега

    8 0 Отговор
    ще се изкарат всички по бързи и ефективни от супер герои! Само, че числата не лъжат!

    19:29 11.11.2026

  • 8 Е,не всички служби са реагирали

    7 3 Отговор
    Радев,който е излетял от София за Варна в 8.50 ,твърди че не е знаел за катастрофата.Та искам да го питам,как аз,една обикновена жена знаех за катастрофата в 8 часа?Значи или Радев лъже или службите МУ не работят .

    19:29 11.11.2026

  • 9 Никой

    9 0 Отговор
    Е , то големи лъжи , голямо мазане ! Един час е трябвало да пристигне помощ . Не питай институции , питай пострадали . Вече има медийно ограничение .Комунистите нямат морал , затова не чакай оставки . Муни току така не слезе от президентското кресло .

    19:32 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вярно е

    1 1 Отговор
    но шокирани от апокалиптичната гледка,която вещае мрачно бъдеще и пожарникарите и пострадалите и медиците и полицаите и доброволците и Динко Вълев,който сигурно има военен опит,просто не могат да отреагират адекватно,защото понякога ужасът сковава сетивата и по всяка вероятност при бързо реагиране труповете са щели да са по-малко ,но парализирани от суеверен страх,никой не е смеел да се разбърза.Това е мое лично мнение и ни най-малко не искам да попадам в такова нещо.

    19:36 11.11.2026

  • 12 Три, три и пловина

    1 0 Отговор
    часа

    19:37 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Службите

    4 0 Отговор
    са били събудени неприятно. Някакви си там им създават работа

    19:43 11.11.2026

  • 16 Реагирали

    4 0 Отговор
    били ? Неадекватните реакции също са реакции ! И тръгнали да се оправдават върху труповете , тежко ранените и всички пострадали....

    19:44 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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