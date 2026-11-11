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Дацов: Бюджет 2027 е „игра на ръба на ножа“

Дацов: Бюджет 2027 е „игра на ръба на ножа“

11 Ноември, 2026 20:52 680 27

  • любомир дацов-
  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • фискален съвет-
  • данък върху свръхпечалбите

Членът на Фискалния съвет предупреди, че отклонение от 200-300 млн. евро годишно може да постави под въпрос бюджетните цели

Дацов: Бюджет 2027 е „игра на ръба на ножа“ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. е планиран с толкова малък резерв, че дори ограничено отклонение може да доведе до неизпълнение на заложените цели. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му основното предизвикателство пред България през следващите години ще бъде свиването на бюджетния дефицит заради процедурата за прекомерен дефицит. Дацов подчерта, че значение има не само дали ще бъдат постигнати финансовите показатели, но и по какъв начин ще стане това.

„Големият проблем е, че няма видима реформа“, заяви Любомир Дацов.

Той оцени действията на правителството като сигнал за движение в правилната посока, но ги определи като недостатъчни за устойчив резултат. Според него отклонение от 200-300 млн. евро годишно може да постави под въпрос изпълнението на бюджетните цели. Допълнителни рискове са международната икономическа обстановка, цените на петрола и храните и отражението им върху инфлацията.

Еднократни приходи и нов дълг

Дацов изрази притеснение, че планираното намаляване на дефицита разчита предимно на еднократни приходи и ограничаване на капиталовите разходи, вместо на дългосрочни структурни промени. По думите му дефицитът ще бъде финансиран чрез нов държавен дълг, а част от допълнителното финансиране е свързано с увеличаване на капитала на държавни дружества.

Като пример за липса на реформа той посочи държавната администрация. Според цитираните от него данни от 2020 г. насам тя е нараснала с около 11 000 щатни бройки, докато приблизително 12 000 позиции остават незаети. Дацов смята, че механичното съкращаване на свободни места не може да замени промяна в начина на работа на администрацията.

Разминаване в очакваните приходи

В разговора беше обсъдено и предложението за 33% данък върху свръхпечалбите. Правителството очаква от мярката около 800 млн. евро, докато оценките на Фискалния съвет, цитирани от Дацов, са за приблизително 211 млн. евро.

Разликата според него се дължи на прогнозите за корпоративните печалби, които не са достатъчни, за да осигурят планираните постъпления. Дацов призова държавата да се съсредоточи върху ограничаването на неефективните разходи и реалните реформи, вместо основно да разчита на допълнителни данъчни приходи за покриване на бюджетните проблеми.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прав е Дацов

    10 8 Отговор
    Мунчо кРадев Боташов закрива България!
    Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    20:58 11.11.2026

  • 3 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    8 4 Отговор
    Вдигайте Минималната запрата, мидерници подли от Прогресивта Бйлгария!!

    20:59 11.11.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    11 7 Отговор
    „Големият проблем е, че няма видима реформа“. С Мунчо начело и "Прогресивните Измекари", за каква "реформа" бълнувате бе? Теглят кредити за да си оправят финансовото положение, а вие безмозъчните русофилски прошляци и клошари, където ги избрахте, ще ровите по кофите и ще обикаляте сметищата- функционално неграмотни смотаняци, луузъри и загубеняци.

    20:59 11.11.2026

  • 5 Моят прочит

    8 2 Отговор
    Най-големият проблем не е самият дефицит, а липсата на устойчив модел за неговото намаляване. Не можеш безкрайно да финансираш растящи разходи с нови заеми и да компенсираш липсата на реформи с нови данъци.
    Ако прогнозата за 800 млн. евро приходи от данъка е завишена, бюджетът може да започне годината с недостиг още на етап планиране.
    Това е същината на предупреждението на Дацов.

    21:01 11.11.2026

  • 6 Гълъб Донев е аматьор!!

    10 8 Отговор
    Връщайте Асен Василев за Финансов Министър! Само той ще спаси България!

    21:02 11.11.2026

  • 7 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    7 5 Отговор
    Вдигайте Минималната заплата, мизерници подли от Прогресивна България!!

    21:04 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Некадърната гугутка толкова може

    10 4 Отговор
    Зеления чорап показа истинското си крадливи мафиотско лице

    21:05 11.11.2026

  • 12 Гълъбе, Гълъбе, измамихте народа !!!

    11 3 Отговор
    Въпросът не е само дали бюджетът ще издържи през 2027 г. Въпросът е докога ще управляваме без реформи, с дългове и с надеждата, че сметката някак ще излезе. България има нужда от отговорно управление, а не от бюджетна игра на ръба на ножа!

    21:06 11.11.2026

  • 13 неволята

    6 2 Отговор
    А народа с тези ниски заплати и пенсии как ще оживеят да пролетта?Техния бюджет от сега е пробит.Народа вече няма пари да си изпрати децата на училище.

    21:12 11.11.2026

  • 14 Бюджет

    8 1 Отговор
    от ЗКПЧ е като поезия от Тодор Живков. Негодни!

    21:15 11.11.2026

  • 15 Горски

    7 4 Отговор
    Най-гнусните държавни служители в тая държавица. Продажници и хора за които тргедията на обществото е начин за допълнителни доходи. Щели да напуснат - ами то само позитиви ще има да си ходят. 233 съдебни служители са против бюджета за 2027 год. а цяла България е против съдебната система и съдебните служители. Радев го каза точно. Когато почнем да режим превилегии ППДБ ще поведат протестите . Всички искат да има намаление на разходите но да не засяга тях. Много народ работят в съд, прокуратура и МВР и всички те нищо не правят. Скоро изкуствения интелект ще ги замени тези търтеи,също може да вкараме и изкуствения интелект в парламента и всичките тези 240 негодници да ходят да копат канали ,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента. Тия непотребни чиновници цял ден търкат столовете с гащите си ,за което ние данъкоплатците трябва да плащаме. Трябва да се промени закона и сега е времето. Май на цялата администрация и станаха много привилегии, а насреща нищо.

    21:19 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Мунчо кРадев Боташов закрива България!
    Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    21:32 11.11.2026

  • 24 мунчо кРадев е уникален

    3 1 Отговор
    Радев обедини бедни и богати, работници и работодатели – всички срещу себе си!

    Радев е на път да направи нещо уникално, нечувано и невиждано в българското управление. Да изкара срещу себе си и бедни, и богати. Работници и работодатели. Банки и недоволни от банките. Производители и търговци.
    То бива, бива управленска немощ и неграмотност, но да обръщаш държавата на военно поделение, смятайки, че ще излезеш на плаца, ще строиш всички, а те само ще ти стоят мирно и ще ти викат „Слушам!“, това не е нормално.
    И не са виновни предните управляващи. Виновна е пернатата финансова неграмотност на Гълъба и всичките 131 чуруликащи врабци в пленарната зала, заблудени и объркани, че всичко си знаят и са велики.

    21:39 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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