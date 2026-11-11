Дацов: Бюджет 2027 е „игра на ръба на ножа“

Бюджетът за 2027 г. е планиран с толкова малък резерв, че дори ограничено отклонение може да доведе до неизпълнение на заложените цели. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му основното предизвикателство пред България през следващите години ще бъде свиването на бюджетния дефицит заради процедурата за прекомерен дефицит. Дацов подчерта, че значение има не само дали ще бъдат постигнати финансовите показатели, но и по какъв начин ще стане това.

„Големият проблем е, че няма видима реформа“, заяви Любомир Дацов.

Той оцени действията на правителството като сигнал за движение в правилната посока, но ги определи като недостатъчни за устойчив резултат. Според него отклонение от 200-300 млн. евро годишно може да постави под въпрос изпълнението на бюджетните цели. Допълнителни рискове са международната икономическа обстановка, цените на петрола и храните и отражението им върху инфлацията.

Еднократни приходи и нов дълг

Дацов изрази притеснение, че планираното намаляване на дефицита разчита предимно на еднократни приходи и ограничаване на капиталовите разходи, вместо на дългосрочни структурни промени. По думите му дефицитът ще бъде финансиран чрез нов държавен дълг, а част от допълнителното финансиране е свързано с увеличаване на капитала на държавни дружества.

Като пример за липса на реформа той посочи държавната администрация. Според цитираните от него данни от 2020 г. насам тя е нараснала с около 11 000 щатни бройки, докато приблизително 12 000 позиции остават незаети. Дацов смята, че механичното съкращаване на свободни места не може да замени промяна в начина на работа на администрацията.

Разминаване в очакваните приходи

В разговора беше обсъдено и предложението за 33% данък върху свръхпечалбите. Правителството очаква от мярката около 800 млн. евро, докато оценките на Фискалния съвет, цитирани от Дацов, са за приблизително 211 млн. евро.

Разликата според него се дължи на прогнозите за корпоративните печалби, които не са достатъчни, за да осигурят планираните постъпления. Дацов призова държавата да се съсредоточи върху ограничаването на неефективните разходи и реалните реформи, вместо основно да разчита на допълнителни данъчни приходи за покриване на бюджетните проблеми.