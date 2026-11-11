Тенчо Тенев поиска оставки след трагедията на „Тракия“

Трябва да бъдат поискани оставки в ръководството на структурите, които отговарят за контрола на движението по пътищата, заяви бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, а над 50 са ранени.
В интервю за NOVA NEWS Тенев посочи на първо място директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Емил Пармаков. По думите му именно тази структура носи отговорност за контрола на движението по пътищата в страната.
Тенев назова и ръководителя на отдел „Пътна полиция“ Николай Крушарски, както и ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов.
Бившият шеф на КАТ-София предупреди, че подобни инциденти може да има и през следващите дни. Според него „Тракия“ е изключително натоварена заради големия брой товарни автомобили, които пътуват към пристанището в Бургас.
Предложение за ограничаване на изпреварването
Тенев предложи правителството да забрани изпреварването между тежкотоварни автомобили. Според него, ако камионите се движат само в дясната лента, това би облекчило трафика по магистралата.
Той постави под въпрос и подготовката на част от професионалните шофьори. По думите му значителна част от превозните средства в тежката катастрофа са били камиони и микробуси.
Тенев допусна, че недостатъчната квалификация на някои водачи или пропуски в обучението им може да са допринесли за трагедията. Това е негова оценка, а не установена причина за катастрофите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Македонецът
21:08 11.11.2026
2 Овчар
21:09 11.11.2026
3 боико борисоф
21:11 11.11.2026
4 Помак
21:11 11.11.2026
5 Радев от 8 месеца и а абсолютна власт
Партията му има абсолютно мнозинство. Президентът е негов, Министрите са негови. Началниците на силовите структури са негови.
И..... 8 месеца нищо.
Абсолютно нищо. Само изтегли още 9 милиарда външен дълг незнайно защо.
Коментиран от #32
21:12 11.11.2026
6 Сержо
Хасковси сандал .
От него кой акъл взима ,запек нема да има .
🤣
21:13 11.11.2026
7 Отговорност
Другото е прах в очите.
21:14 11.11.2026
8 ДрайвингПлежър
21:14 11.11.2026
9 Гост
Коментиран от #17
21:15 11.11.2026
10 България
21:15 11.11.2026
11 къносан
Това е административна длъжност.
21:19 11.11.2026
12 Хохо Бохо
21:20 11.11.2026
13 Време е
21:21 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
Коментиран от #18
21:23 11.11.2026
16 Сзо
21:23 11.11.2026
17 Ами
До коментар #9 от "Гост":началникът иска и той приглася
Коментиран от #19
21:24 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
До коментар #17 от "Ами":Ааа, ресто..., схванах! Ма той некомпетентен, бе!!!
21:26 11.11.2026
20 оня с коня
той и вчера искаше оставки и днес пак
ама е г-н никой да иска нещо
ние българите искаме тоя да върне откраднатите пари
21:31 11.11.2026
21 пак ли тоя
Да не си мисли, че хората са забравили мъглата през 2017 и ужасната катастрофа с над 40 коли и тирове край Ихтиман. Тогава това създание беше шеф на КАТ, но оставка не подаде.
Няма моралното право да говори по случая.
21:33 11.11.2026
22 оня същия
21:34 11.11.2026
23 МАМУН НАДУТ.,
21:34 11.11.2026
24 Горски
21:35 11.11.2026
25 А стига , бе !
21:40 11.11.2026
26 наказания трябват !!!
върнат нечий живот ли? до кога ще в караме така остави без никаква отговорност? не оставки а яки глоби трябва за да се промени нещо!!!
21:41 11.11.2026
27 маке
21:43 11.11.2026
28 не може да бъде
21:45 11.11.2026
29 Още една
21:45 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Рамбо
21:52 11.11.2026
32 Добре де, слагате минуси, слагате,
До коментар #5 от "Радев от 8 месеца и а абсолютна власт":ама що?
Барем напишете 2 реда да кажете какво е направил и къде бъркам.
Коментиран от #35
21:59 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Толбухин
22:03 11.11.2026
35 Прав си
До коментар #32 от "Добре де, слагате минуси, слагате,":Аз съм ти дал ,,плюс" Ами нищо не прави.До сега трябваше да е погнал 🎃 и 🐷
22:09 11.11.2026
36 Оставка
22:10 11.11.2026
37 Един човек
22:16 11.11.2026