Тенчо Тенев поиска оставки след трагедията на „Тракия“

Трябва да бъдат поискани оставки в ръководството на структурите, които отговарят за контрола на движението по пътищата, заяви бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, а над 50 са ранени.

В интервю за NOVA NEWS Тенев посочи на първо място директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Емил Пармаков. По думите му именно тази структура носи отговорност за контрола на движението по пътищата в страната.

Тенев назова и ръководителя на отдел „Пътна полиция“ Николай Крушарски, както и ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов.

„На тези хора трябва да им бъдат поискани оставките. Включително и на ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов“, заяви Тенев.

Бившият шеф на КАТ-София предупреди, че подобни инциденти може да има и през следващите дни. Според него „Тракия“ е изключително натоварена заради големия брой товарни автомобили, които пътуват към пристанището в Бургас.

Предложение за ограничаване на изпреварването

Тенев предложи правителството да забрани изпреварването между тежкотоварни автомобили. Според него, ако камионите се движат само в дясната лента, това би облекчило трафика по магистралата.

Той постави под въпрос и подготовката на част от професионалните шофьори. По думите му значителна част от превозните средства в тежката катастрофа са били камиони и микробуси.

Тенев допусна, че недостатъчната квалификация на някои водачи или пропуски в обучението им може да са допринесли за трагедията. Това е негова оценка, а не установена причина за катастрофите.