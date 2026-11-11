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Тенчо Тенев поиска оставки след трагедията на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Тенчо Тенев поиска оставки след трагедията на „Тракия“

11 Ноември, 2026 21:06 1 325 37

  • тенчо тенев-
  • катастрофа на тракия-
  • пътна полиция-
  • пътна безопасност-
  • оставки

Бившият шеф на КАТ-София посочи ръководители в системата на пътния контрол. Той предложи и забрана за изпреварване между тежкотоварни автомобили

Тенчо Тенев поиска оставки след трагедията на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трябва да бъдат поискани оставки в ръководството на структурите, които отговарят за контрола на движението по пътищата, заяви бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията са загинали 11 души, а над 50 са ранени.

В интервю за NOVA NEWS Тенев посочи на първо място директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Емил Пармаков. По думите му именно тази структура носи отговорност за контрола на движението по пътищата в страната.

Тенев назова и ръководителя на отдел „Пътна полиция“ Николай Крушарски, както и ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов.

„На тези хора трябва да им бъдат поискани оставките. Включително и на ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов“, заяви Тенев.

Бившият шеф на КАТ-София предупреди, че подобни инциденти може да има и през следващите дни. Според него „Тракия“ е изключително натоварена заради големия брой товарни автомобили, които пътуват към пристанището в Бургас.

Предложение за ограничаване на изпреварването

Тенев предложи правителството да забрани изпреварването между тежкотоварни автомобили. Според него, ако камионите се движат само в дясната лента, това би облекчило трафика по магистралата.

Той постави под въпрос и подготовката на част от професионалните шофьори. По думите му значителна част от превозните средства в тежката катастрофа са били камиони и микробуси.

Тенев допусна, че недостатъчната квалификация на някои водачи или пропуски в обучението им може да са допринесли за трагедията. Това е негова оценка, а не установена причина за катастрофите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македонецът

    12 2 Отговор
    България е дъното.

    21:08 11.11.2026

  • 2 Овчар

    29 0 Отговор
    Един тумор оплюва други тумори..

    21:09 11.11.2026

  • 3 боико борисоф

    35 0 Отговор
    а бе тенчоооо ти забрави каква клявка беше гоче нишо не направи като беше ченге само лапа от крадените коли и сега голям стожер стана яяяяяя моля те

    21:11 11.11.2026

  • 4 Помак

    5 25 Отговор
    България е много под дъното ...радев е неадекватен като ос..н ,дори по лицето на тиквата имаше тъга истинска ...хайде пмк Радев Уволнявай ,това не ви е Бащиния !!! Не бъди дебелокож

    21:11 11.11.2026

  • 5 Радев от 8 месеца и а абсолютна власт

    10 28 Отговор
    каквато е нямал никой друг.
    Партията му има абсолютно мнозинство. Президентът е негов, Министрите са негови. Началниците на силовите структури са негови.
    И..... 8 месеца нищо.
    Абсолютно нищо. Само изтегли още 9 милиарда външен дълг незнайно защо.

    Коментиран от #32

    21:12 11.11.2026

  • 6 Сержо

    23 0 Отговор
    Бат Тенчо е голям .
    Хасковси сандал .
    От него кой акъл взима ,запек нема да има .
    🤣

    21:13 11.11.2026

  • 7 Отговорност

    18 1 Отговор
    и осаФки трябва да се търсят 20 години назад.
    Другото е прах в очите.

    21:14 11.11.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    Още глупости... щото си признаха, тия с колите, че в мъглата са карали с разрешената скорост... 120!!! Това няма кой да го спаси! А забраната за изпреварване е пълна глупост! Товарните са разделени на разлини категодии по максимално допустима скорост - подобна забрана означава, че всички автоматично се свалят до най-бавните. Егати и магистралата като ще я минаваш 3 дена - по-добре въщайте камилите!

    21:14 11.11.2026

  • 9 Гост

    16 0 Отговор
    В качеството на какъв ги е поискал, оттавките

    Коментиран от #17

    21:15 11.11.2026

  • 10 България

    7 3 Отговор
    отдавна я НЯМА. ФАКТ.

    21:15 11.11.2026

  • 11 къносан

    16 0 Отговор
    Защо този и онзи другият бивш шеф на КАТ,назначен от вифаджията,си мислят ,че са капацитет!?
    Това е административна длъжност.

    21:19 11.11.2026

  • 12 Хохо Бохо

    14 0 Отговор
    А бе ушев, покровителя ти тиквата от къде мислиш вземаше пари за да ти плаща бе? И ти си блажил от тази магистрала

    21:20 11.11.2026

  • 13 Време е

    3 10 Отговор
    Така наречените управляващи да си ходят по островите. 37 години ДЕКОРАЦИЯ стигат.Времето не е наше.Ако имаше общество в България, днес държавата трябваше да бъде блокирана.Оставка на цялата банда на другаря Радев!!!!!

    21:21 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    15 0 Отговор
    и защо не са направили всичко това когато е бил шеф на КАТ

    Коментиран от #18

    21:23 11.11.2026

  • 16 Сзо

    13 0 Отговор
    Тоя Тенчо май се готви за политик....

    21:23 11.11.2026

  • 17 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    началникът иска и той приглася

    Коментиран от #19

    21:24 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Ааа, ресто..., схванах! Ма той некомпетентен, бе!!!

    21:26 11.11.2026

  • 20 оня с коня

    9 0 Отговор
    тая корумпирана гад още ли ще ни го показвате?
    той и вчера искаше оставки и днес пак

    ама е г-н никой да иска нещо

    ние българите искаме тоя да върне откраднатите пари

    21:31 11.11.2026

  • 21 пак ли тоя

    10 0 Отговор
    Това човече по-добре да се скрие и да не се показва.

    Да не си мисли, че хората са забравили мъглата през 2017 и ужасната катастрофа с над 40 коли и тирове край Ихтиман. Тогава това създание беше шеф на КАТ, но оставка не подаде.
    Няма моралното право да говори по случая.

    21:33 11.11.2026

  • 22 оня същия

    1 6 Отговор
    На власт дойдоха недопустимо некомпетентни и непоносимо неможещи политици..., които могат да ограбят нашата държава, нашето общество, нашето бъдеще

    21:34 11.11.2026

  • 23 МАМУН НАДУТ.,

    6 0 Отговор
    То нали ти и твоите ментори тууулупа и ШИША ги направихте в тази служба такива. Патрулка камера глоби а патрулиращите под сянката със телефончето. ПЪЛНЯТ БЮДЖЕТА. ТРЪГНАЛ НАШИО ДА ТЪРСИ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ. ТЕЗИ СЛУЖБАРИ ЩЕФЧЕТАТА ОЩЕ СА ОТ ВАШИТЕ КАДРИ ПОВЕЧЕТО. И БЕЗДЕЙСТВАТ ЗАЩОТО ТАКА ИМ СТЕ НАРЕДИЛИ. САБОТИРАТЕ. РАДЕВ Е МНОГО МЕКУШАВ САМО ГОВОРИ А ОТ ВАС МНОГО СА ЗА ЗАТВОРА.

    21:34 11.11.2026

  • 24 Горски

    9 0 Отговор
    Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки? Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика. Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината. магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!. ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление. Поклон пред загиналите невинни хора и искрени съболезнования към близките им ! Голяма трагедия вследствие на разграбеното през годините до сега. Деляне, върни крадените милиарди , както и умника Боко за да се оправи всичко разрушено и неглижирано от вас.

    21:35 11.11.2026

  • 25 А стига , бе !

    6 0 Отговор
    Точно тоя да иска ? При всичко несвършено по негово време ?! Направо нагло !

    21:40 11.11.2026

  • 26 наказания трябват !!!

    2 0 Отговор
    и какво ще направят оставките? ще
    върнат нечий живот ли? до кога ще в караме така остави без никаква отговорност? не оставки а яки глоби трябва за да се промени нещо!!!

    21:41 11.11.2026

  • 27 маке

    4 0 Отговор
    Ловешки овчар..Овчарите са работливи и умни хора, а тоя е олицетворение на овцата..

    21:43 11.11.2026

  • 28 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Допуснахме на високи длъжности да се назначават таТунчовци като този и се чудим откъде ни идват бедите!?

    21:45 11.11.2026

  • 29 Още една

    3 0 Отговор
    герберастка м....с...тия

    21:45 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Рамбо

    3 0 Отговор
    Типичния злобен и нагъл бивш апаратчиик, който не го е срам да си прави реклама след трагедията.

    21:52 11.11.2026

  • 32 Добре де, слагате минуси, слагате,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Радев от 8 месеца и а абсолютна власт":

    ама що?
    Барем напишете 2 реда да кажете какво е направил и къде бъркам.

    Коментиран от #35

    21:59 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Толбухин

    1 0 Отговор
    Скрийте се и мълчете тумори такива.

    22:03 11.11.2026

  • 35 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добре де, слагате минуси, слагате,":

    Аз съм ти дал ,,плюс" Ами нищо не прави.До сега трябваше да е погнал 🎃 и 🐷

    22:09 11.11.2026

  • 36 Оставка

    1 0 Отговор
    На кой? На Борисов оставката или да отива на съд за скапаната магистрала. Която направи с крадени пари.....

    22:10 11.11.2026

  • 37 Един човек

    0 0 Отговор
    Тоя каун е също като оня, топ кречеталото Ботьо Ботевия. Плямпат, ама нищо не казват, само дето съжаляват, че не са на кокала вече. Не че като бяха правиха нещо

    22:16 11.11.2026

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