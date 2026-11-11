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Нова методика за оценка на фентанила

Нова методика за оценка на фентанила

11 Ноември, 2026 21:27 474 1

  • фентанил-
  • наркотични вещества-
  • министерски съвет-
  • наказателни производства-
  • предозиране

Промените са свързани с определянето на стойността на наркотичните вещества в съдебните производства. Фентанилът ще се оценява по специални правила заради високата си токсичност

Нова методика за оценка на фентанила - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри нова методика за оценка на фентанила при определянето на стойността на наркотичните вещества за нуждите на съдебните производства. Промените са направени чрез изменение на постановление на Министерския съвет от 1998 г., което регламентира цените на наркотиците, използвани в наказателни дела.

С новите правила се въвежда различен подход към високорисковите наркотични вещества. За фентанила е предвидена по-висока стойност, като при оценката ще се отчита изключително силното му въздействие върху централната нервна система.

Промяната е мотивирана с високата токсичност

Правителството обяснява решението с опасността от бързо настъпващо и животозастрашаващо предозиране. „Дори минимални количества от синтетичния опиоид могат да доведат до бързо настъпващо и животозастрашаващо предозиране“, се посочва в мотивите към промяната.

В тях се прави сравнение с хероина и кокаина. Според представените данни психоактивният ефект при тези вещества се проявява при концентрация на активното вещество над 20%. При фентанила силно въздействие може да има и при концентрации под 1%.

Методиката ще се прилага по наказателни дела

Високата потентност на фентанила и рискът от фатални последици дори при микроскопични количества са посочени като основни аргументи за промяната. Новата методика ще се използва при определянето на стойността на наркотичните вещества в наказателните производства.

Тази стойност има значение в рамките на съдебните производства, в които се разглеждат случаи, свързани с притежание, разпространение или други незаконни действия с наркотични вещества. Решението на кабинета променя правилата, по които експертите и съдилищата ще оценяват фентанила в подобни производства.


София / България
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