34 души остават в болници след катастрофите на „Тракия“

34 души остават настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас след двата тежки инцидента на автомагистрала „Тракия“. При катастрофите са се ударили общо 86 превозни средства, 11 души са загинали, а около 50 са ранени.

По данни на Министерството на здравеопазването трима от хоспитализираните са в тежко състояние, като един е с опасност за живота. Разпределението и състоянието на пострадалите са различни в отделните лечебни заведения.

16 пациенти остават в Сливен

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ остават 16 пациенти, след като през деня двама са били изписани. Общо 23 души са преминали през спешното отделение на болницата.

Един от пациентите е със съчетана травма на главата, гърдите и корема. „Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, отстранена е слезката, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура, но той остава в тежко състояние. Другите болни са стабилни“, каза изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров.

В МБАЛ – Сливен към Военномедицинската академия се намират шестима пострадали. Двама от пациентите са транспортирани по земя до МБАЛ-София към ВМА.

От сливенската болница продължават операциите на пациенти в останалите отделения. Лечебното заведение отправи и апел за доброволно кръводаряване. До момента 77 души са дарили кръв.

Пострадалите в Ямбол са стабилни

15 души са потърсили медицинска помощ в болница „Свети Пантелеймон“ в Ямбол. Трима са отказали хоспитализация, а петима остават в лечебното заведение. Един от тях е в реанимация, но в стабилно състояние.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно“, каза заместник-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев. Предстоят контролни образни изследвания, повторни консултации и оперативни интервенции за пациентите в травматологията.

По думите на д-р Вълчев първата информация за катастрофите е получена във вторник в 07:50 часа от Спешна въздушна помощ. Плановите операции са били отменени, а екипите по травматология, хирургия и реанимация са насочени към спешното отделение.

Шестима са настанени в Бургас

В болница „Сърце и мозък“ в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Един от тях остава в тежко състояние с опасност за живота, а останалите четирима са в добро състояние.

„Вчера бяха извършени шест оперативни интервенции – три от които на колегата инфекционист, а останалите бяха на други пациенти, които бяха потърсили помощ в болница „Сърце и мозък“. Беше направено максималното, което можеше да се направи“, каза проф. Асен Балтов.

В МБАЛ „Дева Мария“ остава още един пациент, който е в тежко състояние с опасност за живота.

Данните за броя на тежко пострадалите са представени по различен начин в отделните съобщения: Министерството на здравеопазването посочва трима души в тежко състояние и един с опасност за живота, докато обобщението на NOVA за състоянието в Сливен и Бургас посочва четирима души в реанимация в Сливен и двама тежко пострадали в Бургас.