Омбудсманът: „Топлофикация“ е национален проблем

Проблемът с „Топлофикация София“ не може да бъде решен само от Столичната община и местния парламент. За общо решение с участието на държавата, Народното събрание, правителството, Столичната община, дружеството и Българския енергиен холдинг настоя омбудсманът Велислава Делчева в интервю за NOVA.

Повод за позицията ѝ е последното изслушване в Столичния общински съвет. Според Делчева то отново не е дало отговори на въпросите на гражданите. Все още не е ясно кога ще приключат ремонтите на топлопреносната мрежа, а финансовото състояние на дружеството не позволява тя да бъде обновена цялостно.

„Това е национален проблем. Той трябва да бъде решен не просто от местния парламент, а на национално ниво и веднъж завинаги“, заяви омбудсманът. По думите ѝ „Топлофикация“ е изпаднала в омагьосан кръг – има огромни задължения, а едновременно с това губи клиенти, които са недоволни от услугата и търсят начин да се откажат от нея.

Дружеството има и социална функция

Делчева подчерта, че „Топлофикация София“ не може просто да бъде закрита, тъй като изпълнява и социална функция. Според нея държавата трябва да намери решение, което да гарантира отоплението на хората, особено на домакинствата без финансова възможност да използват алтернативни източници.

„Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, „Топлофикация“ и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги“, каза Велислава Делчева.

Предлага по-нисък ДДС върху газа за домакинствата

Омбудсманът коментира и предложението си за временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители. Идеята е мярката да действа от декември до края на април следващата година.

Делчева уточни, че не предлага конкретен размер на ставката, тъй като това трябва да бъде преценено от Министерството на финансите. По думите ѝ европейското законодателство позволява при определени условия ДДС да бъде намален до 5%.

„Към момента стопанските потребители имат механизми, чрез които да бъдат компенсирани за увеличението на цената на газа. За съжаление, при битовите потребители такава възможност няма“, заяви омбудсманът. Според нея домакинствата, избрали газовото отопление заради по-ниската му цена преди няколко години, сега са изправени пред един от най-скъпите варианти.