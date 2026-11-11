Омбудсманът: „Топлофикация“ е национален проблем

Проблемът с „Топлофикация София“ не може да бъде решен само от Столичната община и местния парламент. За общо решение с участието на държавата, Народното събрание, правителството, Столичната община, дружеството и Българския енергиен холдинг настоя омбудсманът Велислава Делчева в интервю за NOVA.
Повод за позицията ѝ е последното изслушване в Столичния общински съвет. Според Делчева то отново не е дало отговори на въпросите на гражданите. Все още не е ясно кога ще приключат ремонтите на топлопреносната мрежа, а финансовото състояние на дружеството не позволява тя да бъде обновена цялостно.
„Това е национален проблем. Той трябва да бъде решен не просто от местния парламент, а на национално ниво и веднъж завинаги“, заяви омбудсманът. По думите ѝ „Топлофикация“ е изпаднала в омагьосан кръг – има огромни задължения, а едновременно с това губи клиенти, които са недоволни от услугата и търсят начин да се откажат от нея.
Дружеството има и социална функция
Делчева подчерта, че „Топлофикация София“ не може просто да бъде закрита, тъй като изпълнява и социална функция. Според нея държавата трябва да намери решение, което да гарантира отоплението на хората, особено на домакинствата без финансова възможност да използват алтернативни източници.
„Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, „Топлофикация“ и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги“, каза Велислава Делчева.
Предлага по-нисък ДДС върху газа за домакинствата
Омбудсманът коментира и предложението си за временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители. Идеята е мярката да действа от декември до края на април следващата година.
Делчева уточни, че не предлага конкретен размер на ставката, тъй като това трябва да бъде преценено от Министерството на финансите. По думите ѝ европейското законодателство позволява при определени условия ДДС да бъде намален до 5%.
„Към момента стопанските потребители имат механизми, чрез които да бъдат компенсирани за увеличението на цената на газа. За съжаление, при битовите потребители такава възможност няма“, заяви омбудсманът. Според нея домакинствата, избрали газовото отопление заради по-ниската му цена преди няколко години, сега са изправени пред един от най-скъпите варианти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
22:06 11.11.2026
2 Хаха
22:07 11.11.2026
3 Горски
22:07 11.11.2026
4 ДрайвингПлежър
Тва е като да взема заем от кварталния лихвар и после да разправям на съседа, че тва е негов проблем, не само мой!!!
Айде стига вече!!! Ако е нерентабилна - затваряйте я!
Ако искате да я имате, извадете си пари от джоба и я обновете и я направете рентабилна!
Ама през година и половина да искате България а плаща топлото на София е прекалено нагло! И аз искам субсидирано централно управление, ама нямам! Плащам си всичкото топло от джоба!
22:09 11.11.2026
5 Не, не е
Въобще не си мислете че острижете всички българи, за да спасите Топлофикация.
22:09 11.11.2026
6 Яшар
22:10 11.11.2026
7 Хмм
22:12 11.11.2026
8 Топлофикация
Национален проблем са некадърните управленци,които на фона на намаляващото население са си все 240.
22:13 11.11.2026
9 Емил от Льоня беря
Проблемът си е на софиянци и топлофикация.
Да посъкратят малко персонал, като не смогват.
22:14 11.11.2026
10 Омбудсмана е
22:14 11.11.2026
11 Много Известен Съветски Актьор
22:15 11.11.2026
12 Само фалит ги оправя
22:24 11.11.2026
13 Да,бе
22:31 11.11.2026
14 Шести
22:40 11.11.2026
15 НЯКОЙ
22:55 11.11.2026
16 С Този Омбудсман !
Не мажу Да Бъде Разрешен !
23:22 11.11.2026
17 Сандо
23:26 11.11.2026