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Омбудсманът: „Топлофикация“ е национален проблем
  Тема: Топлофикация

Омбудсманът: „Топлофикация“ е национален проблем

11 Ноември, 2026 22:04 622 17

  • топлофикация софия-
  • велислава делчева-
  • омбудсман-
  • отопление-
  • природен газ

Велислава Делчева настоява държавата, парламентът и Столичната община да изработят общо решение за дружеството и отоплението на уязвимите домакинства

Омбудсманът: „Топлофикация“ е национален проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проблемът с „Топлофикация София“ не може да бъде решен само от Столичната община и местния парламент. За общо решение с участието на държавата, Народното събрание, правителството, Столичната община, дружеството и Българския енергиен холдинг настоя омбудсманът Велислава Делчева в интервю за NOVA.

Повод за позицията ѝ е последното изслушване в Столичния общински съвет. Според Делчева то отново не е дало отговори на въпросите на гражданите. Все още не е ясно кога ще приключат ремонтите на топлопреносната мрежа, а финансовото състояние на дружеството не позволява тя да бъде обновена цялостно.

„Това е национален проблем. Той трябва да бъде решен не просто от местния парламент, а на национално ниво и веднъж завинаги“, заяви омбудсманът. По думите ѝ „Топлофикация“ е изпаднала в омагьосан кръг – има огромни задължения, а едновременно с това губи клиенти, които са недоволни от услугата и търсят начин да се откажат от нея.

Дружеството има и социална функция

Делчева подчерта, че „Топлофикация София“ не може просто да бъде закрита, тъй като изпълнява и социална функция. Според нея държавата трябва да намери решение, което да гарантира отоплението на хората, особено на домакинствата без финансова възможност да използват алтернативни източници.

„Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, „Топлофикация“ и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги“, каза Велислава Делчева.

Предлага по-нисък ДДС върху газа за домакинствата

Омбудсманът коментира и предложението си за временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители. Идеята е мярката да действа от декември до края на април следващата година.

Делчева уточни, че не предлага конкретен размер на ставката, тъй като това трябва да бъде преценено от Министерството на финансите. По думите ѝ европейското законодателство позволява при определени условия ДДС да бъде намален до 5%.

„Към момента стопанските потребители имат механизми, чрез които да бъдат компенсирани за увеличението на цената на газа. За съжаление, при битовите потребители такава възможност няма“, заяви омбудсманът. Според нея домакинствата, избрали газовото отопление заради по-ниската му цена преди няколко години, сега са изправени пред един от най-скъпите варианти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:06 11.11.2026

  • 2 Хаха

    7 0 Отговор
    Мен не ми пука за Топлофикация 😆🖕

    22:07 11.11.2026

  • 3 Горски

    4 0 Отговор
    Този "тумор" топлофикация София трябва да бъде затворен! Няма никакъв смисъл от съществуването на тази компания. "Топлофекация" е партийна каса за тези, които са на власт в момента. По улиците от капаците на шахтите излизат струи от пара, подземни реки текат из София от топлофикация. Въдху разпилените пари за гориво е начислена печалба и софиянци я плащат, а загубите по трасетата са огромни (подобни на ВиК) и софиянци ги плащат. А като не могат да се справят със собствени сили да наемат външни фирми да помагат. А "грижовният" кмет да отпусне пари от бюджета, то и без това друго не прави! Изпълнителният директор на Топлофикация София Петър Петров е с образование магистър по право (LLM), завършено в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през периода 2013–2018 г. Какво разбира от топлоенергетика, по-интересно е кой го сложи на този пост? То да е само директорът. Ако около вас е имало и има младежи и тийнейджъри, да сте чули някой да иска да стане топлотехник, енергетик, електроженист, водопроводчик, инженер по енергетика и топлотехника. Едно време имаше лозунг - Българската нация, нация техническа. И не беше лишен от основание. Сега бъкаме от безполезни професии и никой не иска да пипне нещо с ръце.

    22:07 11.11.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    И защо пък да е национален?
    Тва е като да взема заем от кварталния лихвар и после да разправям на съседа, че тва е негов проблем, не само мой!!!

    Айде стига вече!!! Ако е нерентабилна - затваряйте я!
    Ако искате да я имате, извадете си пари от джоба и я обновете и я направете рентабилна!

    Ама през година и половина да искате България а плаща топлото на София е прекалено нагло! И аз искам субсидирано централно управление, ама нямам! Плащам си всичкото топло от джоба!

    22:09 11.11.2026

  • 5 Не, не е

    10 0 Отговор
    Проблем е само на София.
    Въобще не си мислете че острижете всички българи, за да спасите Топлофикация.

    22:09 11.11.2026

  • 6 Яшар

    2 1 Отговор
    Нали йотева и Радев са на власт режат тръбите и като в ЕС ( нали сме в ЕС сср) кой колкото позв плаща ..давай др радеф ти си на власт и етева ТИ Носиш Отговорност !

    22:10 11.11.2026

  • 7 Хмм

    6 0 Отговор
    софиянци си избраха Васил Терзиев, той да им оправя топлофикацията, или Гюров, за когото гласуваха на изборите, по времето на Костов софиянци си изключваха парното, защото не можеха да го плащата, защо трябва непрекъснато да ги дундуркат, а те само за протести да мислят и правителства а свалят, на всичко отгоре почти всичките им водачи изобщо не са от София

    22:12 11.11.2026

  • 8 Топлофикация

    6 0 Отговор
    не е национален проблем,а софийски.
    Национален проблем са некадърните управленци,които на фона на намаляващото население са си все 240.

    22:13 11.11.2026

  • 9 Емил от Льоня беря

    4 0 Отговор
    АмИ, в провинцията не ползваме услугите им.
    Проблемът си е на софиянци и топлофикация.
    Да посъкратят малко персонал, като не смогват.

    22:14 11.11.2026

  • 10 Омбудсмана е

    3 0 Отговор
    Национален проблем по принцип.

    22:14 11.11.2026

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    3 0 Отговор
    Закривайте я тая фалирала, комунделска организирана престъпна група.

    22:15 11.11.2026

  • 12 Само фалит ги оправя

    3 0 Отговор
    Стига социализъм! При демокрацията и пазарната икономика който не работи на печалба - фалира! Няма никаква икономическа логика да се наливат пари от данъците на цяла България в тази бездънна бъчва! Видно е - няма нито топло, нито оправия: по-добре да се подпомогнат социално слабите да си намерят сами рационално, но и локално решение! Има прецеденти - май беше Варшава или друга източно европейска столица - след една по-студена зима без парно, са намерили достатъчно пазарни алтернативи! Концесията не е вариант, тъй като тя би запазила централизирания и крайно скъп и неефективен начин на производство и доставка на топлоенергията!

    22:24 11.11.2026

  • 13 Да,бе

    0 0 Отговор
    По принцип София е национален проблем,а топлофикация в частност...Над милион в селска консерва от копърка.

    22:31 11.11.2026

  • 14 Шести

    2 0 Отговор
    Топлофикация София не е национален проблем госпожо омбудсман тя не топли цяла България тя си е проблем на София и ако имаше читави кметове в София нямаше да се стигне до това положение най виновна е Фандъкова и нейния вожд най дълго управляваха и най много крадоха и СОС по тяхно време беше техен,а София не е България и не се опитвайте да вменявате вина на целия народ,че трябва да плащат за кражбите на ГЕРБ и другите преди тях

    22:40 11.11.2026

  • 15 НЯКОЙ

    1 0 Отговор
    Не е национален, а софийски проблем. Проблем е, че цяла България плаща софийските проблеми. Нереалните цени на парното в София от много години плащат всички данакоплатци и не само това.

    22:55 11.11.2026

  • 16 С Този Омбудсман !

    1 0 Отговор
    Никой проблем В България !

    Не мажу Да Бъде Разрешен !

    23:22 11.11.2026

  • 17 Сандо

    0 0 Отговор
    Ега ти и нахалството - цяла България трябва да хрантути и топли тая столична банда навлеци и паразити,струпали върху цялото население толкова много беди.Да стоят без топло,вода и ток,за тях това е Божие наказание!

    23:26 11.11.2026

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