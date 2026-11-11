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Мартин Димитров поиска кабинетът да изтегли Бюджет 2027
  Тема: Икономика

Мартин Димитров поиска кабинетът да изтегли Бюджет 2027

11 Ноември, 2026 22:20 606 9

  • бюджет 2027-
  • мартин димитров-
  • държавен дълг-
  • данък свръхпечалба-
  • втори пенсионен стълб

Депутатът от „Демократична България“ критикува дефицита, новите данъци и планирания държавен дълг. В представения проект дефицитът е 3,5% от БВП

Мартин Димитров поиска кабинетът да изтегли Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мартин Димитров от „Демократична България“ поиска правителството да изтегли проекта за Бюджет 2027 и да го преработи изцяло. В интервю за Bulgaria ON AIR депутатът определи заложените параметри като „рецепта за катастрофа“ и предупреди за риск от по-висока инфлация, нови протести и допълнително натоварване за гражданите и бизнеса.

Като основен проблем Димитров посочи бюджетния дефицит и планираното увеличение на държавния дълг. В интервюто той говори за дефицит от 4,2% от БВП. Официално представеният на 6 ноември проект обаче предвижда дефицит от 3,5% от БВП, или близо 5 млрд. евро. Разминаването е между посоченото от депутата число и параметъра, обявен от Министерството на финансите и разпространен от Българската телеграфна агенция.

Планираният нов държавен дълг за 2027 г. е до 8,6 млрд. евро. Според представените параметри максималният размер на дълга в края на годината може да достигне 44,4 млрд. евро. Правителството заявява, че целта е дефицитът да бъде намален до 3% от БВП през 2029 г., докато Димитров определя заложеното задлъжняване като прекомерно.

Критики към данъка върху свръхпечалбите

Сред най-спорните мерки е еднократният данък от 33% върху свръхпечалбите на компании от определени сектори. Финансовото министерство очаква от него 800 млн. евро приходи през 2027 г. На първо четене парламентът одобри мярката, която обхваща банки, застрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и големи търговци на храни.

Димитров заяви, че данъкът може да създаде стимул компаниите да не намаляват цените, тъй като по-ниската цена би могла да се отрази на изчисляваната печалба и на дължимото облагане. Той постави въпрос и защо енергетиката не попада в обхвата на мярката, въпреки поскъпването на енергийните ресурси.

Проектът предвижда още данъкът върху разходите в натура да се увеличи до 7%. Максималният месечен размер на ваучерите за храна се предлага да бъде повишен до 200 евро, като сумите над досегашния лимит от 102,26 евро ще се облагат. Димитров критикува и предвидените промени в осигурителните прагове, тол таксите и винетките.

Спор за втория пенсионен стълб

Депутатът повтори и критиките си към обсъжданите промени във втория пенсионен стълб. По думите му става дума за риск от посегателство върху лични пенсионни спестявания, като той сравни начина на обсъждане с казуса „Боташ“. Димитров настоя гражданите сами да решават дали да прехвърлят средства от частните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване.

По темата има противоречиви позиции. В медиите беше публикуван документ, според който е обсъждано временно пренасочване на част от пенсионните вноски към първия стълб за периода 2027–2029 г. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че не се планира промяна на пенсионния модел или засягане на втория стълб.

Димитров отрече „Демократична България“ да организира очакваните протести и заяви: „Те с този бюджет си организират сами протестите“. Проектът предстои да бъде разглеждан по законовата процедура в парламента, като окончателните параметри могат да се променят между първо и второ четене.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабинетът вместо да изтегли бюджета

    2 8 Отговор
    ще изтегли нов заем.

    22:22 11.11.2026

  • 2 Анонимен

    12 2 Отговор
    Този некомпетентния като какъв се изказва? Прави се на велик, а е толкова смешен.

    22:23 11.11.2026

  • 3 Тоя какаванин

    13 2 Отговор
    Свършил ли е нещо през мизерния си живот, освен да плещи глупости, които не знае, но за които е чел в една книжка! Книжен, кабинетен плъх, който, обаче, цял живот депутатства и живее на наш гръб!

    22:24 11.11.2026

  • 4 Дън Бай

    13 2 Отговор
    Не е забил един пирон в живота си, хрантутника.

    Коментиран от #7

    22:25 11.11.2026

  • 5 българина

    10 2 Отговор
    Не знам дали този на снимката знае , че ще има нова архитектура в европа , а той ще се чуди къде да се крие .

    22:28 11.11.2026

  • 6 провинциалист от провинция Тракия

    5 1 Отговор
    Мартинчооо, в Еврозоната сме. Няма НИКАКВИ рискове!!!

    22:32 11.11.2026

  • 7 ИСТИНАТА

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дън Бай":

    Мартин поне разбира от финанси. А Радев разбира само да лъже и краде!

    22:35 11.11.2026

  • 8 Айде бе

    6 1 Отговор
    Човекът без един трудов ден в живота си отново иска нещо!!!!

    Пратете го на логопед, че не му се разбира какво точно иска!!!

    22:59 11.11.2026

  • 9 Никакво изтегляне

    1 3 Отговор
    Фатмашката кошница с грижа ще се изяде до край. Това е най-заслужената награда за тези дето ни ги натресоха. Най забавното е, че парламент и министерства ще имат увеличени бюджети, бонуси, нови коли, за народа фатмашка кошница с грижа и по-високо данъци.

    23:02 11.11.2026

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