Времето днес, прогноза за четвъртък, 12 ноември: Топло за сезона, значителна облачност и усилващ се южен вятър

Топло за средата на ноември време, значителна облачност и усилващ се южен вятър се очакват в четвъртък. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°. В София ще бъде около 9° сутринта и около 18° през деня, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

В низините и котловините на места ще има мъгли, а в отделни райони са възможни ръмежи. Вятърът ще духа от юг-югозапад, като през деня ще се усили. В Източна България и на север от планините се очаква да бъде силен.

„Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усили“, посочва НИМХ.

Институтът е издал предупреждение от първа степен – жълт код за силен вятър в 22 области. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително под средното за месеца.

Времето в планините

В планините облачността ще бъде значителна, със средна и висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 9°. По високите била ще остане ветровито.

По Черноморието

Сутринта на места по крайбрежието ще има мъгла. През деня облачността ще се разкъса, но ще остане средна и висока. Вятърът ще бъде умерен и силен от юг-югозапад, а максималните температури ще достигнат 18°-21°. Температурата на морската вода ще бъде около 15°, а вълнението – 2-3 бала.