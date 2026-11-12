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Времето днес, прогноза за четвъртък, 12 ноември: Топло за сезона, значителна облачност и усилващ се южен вятър

Времето днес, прогноза за четвъртък, 12 ноември: Топло за сезона, значителна облачност и усилващ се южен вятър

12 Ноември, 2026 03:19 461 9

  • прогноза за времето-
  • нимх-
  • силен вятър-
  • жълт код-
  • температури

В низините и котловините сутринта ще има мъгли. НИМХ е обявил жълт код за силен вятър в 22 области

Времето днес, прогноза за четвъртък, 12 ноември: Топло за сезона, значителна облачност и усилващ се южен вятър - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Топло за средата на ноември време, значителна облачност и усилващ се южен вятър се очакват в четвъртък. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°. В София ще бъде около 9° сутринта и около 18° през деня, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

В низините и котловините на места ще има мъгли, а в отделни райони са възможни ръмежи. Вятърът ще духа от юг-югозапад, като през деня ще се усили. В Източна България и на север от планините се очаква да бъде силен.

„Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усили“, посочва НИМХ.

Институтът е издал предупреждение от първа степен – жълт код за силен вятър в 22 области. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително под средното за месеца.

Времето в планините

В планините облачността ще бъде значителна, със средна и висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 9°. По високите била ще остане ветровито.

По Черноморието

Сутринта на места по крайбрежието ще има мъгла. През деня облачността ще се разкъса, но ще остане средна и висока. Вятърът ще бъде умерен и силен от юг-югозапад, а максималните температури ще достигнат 18°-21°. Температурата на морската вода ще бъде около 15°, а вълнението – 2-3 бала.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да ти се

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    връща двойно

    Коментиран от #4

    03:35 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да ти се":

    А на теб десеторно!

    Коментиран от #5

    03:42 12.11.2026

  • 5 На цялата ти

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    рода, стоторно

    Коментиран от #6

    03:44 12.11.2026

  • 6 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "На цялата ти":

    На цялата ти рода колкото са звездите във вселената.

    Коментиран от #7

    03:49 12.11.2026

  • 7 На вашите

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    да им се връща двойно

    Коментиран от #8, #9

    03:51 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "На вашите":

    А на вашите 222.

    04:25 12.11.2026

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