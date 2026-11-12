Времето днес, прогноза за четвъртък, 12 ноември: Топло за сезона, значителна облачност и усилващ се южен вятър

Топло за средата на ноември време, значителна облачност и усилващ се южен вятър се очакват в четвъртък. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°. В София ще бъде около 9° сутринта и около 18° през деня, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.
В низините и котловините на места ще има мъгли, а в отделни райони са възможни ръмежи. Вятърът ще духа от юг-югозапад, като през деня ще се усили. В Източна България и на север от планините се очаква да бъде силен.„Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усили“, посочва НИМХ.
Институтът е издал предупреждение от първа степен – жълт код за силен вятър в 22 области. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително под средното за месеца.
Времето в планините
В планините облачността ще бъде значителна, със средна и висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 9°. По високите била ще остане ветровито.
По Черноморието
Сутринта на места по крайбрежието ще има мъгла. През деня облачността ще се разкъса, но ще остане средна и висока. Вятърът ще бъде умерен и силен от юг-югозапад, а максималните температури ще достигнат 18°-21°. Температурата на морската вода ще бъде около 15°, а вълнението – 2-3 бала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да ти се
До коментар #1 от "Горски":връща двойно
Коментиран от #4
03:35 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Горски
До коментар #2 от "Да ти се":А на теб десеторно!
Коментиран от #5
03:42 12.11.2026
5 На цялата ти
До коментар #4 от "Горски":рода, стоторно
Коментиран от #6
03:44 12.11.2026
6 Горски
До коментар #5 от "На цялата ти":На цялата ти рода колкото са звездите във вселената.
Коментиран от #7
03:49 12.11.2026
7 На вашите
До коментар #6 от "Горски":да им се връща двойно
Коментиран от #8, #9
03:51 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Горски
До коментар #7 от "На вашите":А на вашите 222.
04:25 12.11.2026