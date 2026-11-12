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Кабинетът одобри 51,6 млн. евро за бедствия и нови мерки ОБЗОР

Кабинетът одобри 51,6 млн. евро за бедствия и нови мерки ОБЗОР

12 Ноември, 2026 03:25 437 2

  • министерски съвет-
  • правителство-
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  • образование-
  • отбрана

Правителството увеличи капитала на „Фонд ФЛАГ“, отпусна средства за образование и подготви военни сделки за 410 млн. евро

Кабинетът одобри 51,6 млн. евро за бедствия и нови мерки ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри 51 636 786 евро за дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Средствата са предназначени за намаляване на риска, възстановяване на разходи за спасителни и неотложни работи и възстановяване на инфраструктура.

Кабинетът увеличи с 40 млн. евро държавния дял в „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Сумата ще бъде използвана за придобиването на 78 233 нови акции. Фондът финансира проекти на общини и публични дружества, като досега е подкрепил над 1700 проекта с общо финансиране от близо 1,4 млрд. евро.

Средства за училища, директори и талантливи деца

Одобрени са над 14 млн. евро за модернизация на образователната инфраструктура. Над 7,2 млн. евро са за детски ясли, детски градини и училища, над 4 млн. евро – за спортни площадки и физкултурни салони, а близо 2,7 млн. евро – за ремонт на студентски общежития.

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати ще получат 3768 директори на общински образователни институции. За тях са одобрени 4 040 963 евро. Други 1 323 960 евро са предназначени за стипендии в 81 общински училища, чиито ученици са постигнали високи резултати на матурите по български език и литература и математика. За подкрепа на 2432 деца с изявени дарби са предвидени още 1 022 600 евро.

Промени при хазарта и социалното подпомагане

Правителството одобри законопроект за промени в Закона за хазарта, който предвижда пълна забрана на рекламата на хазартни игри, организаторите им и свързаните с тях отличителни знаци. Изключение ще има при ограничено присъствие на търговски марки в спонсорства на спортни, културни, здравни и образователни дейности.

Предвижда се и прекратяване на дейността на афилиейт операторите, както и въвеждане на нови такси и по-високи санкции. За лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване еднократната такса ще бъде 50 000 евро за пет години и 100 000 евро за десет години.

Броят на регионалните дирекции за социално подпомагане се намалява от 28 на 13. Приети са и правила за нова целева помощ за великденските и коледните празници за осем групи хора, получаващи социална подкрепа.

Военни проекти за техника и боеприпаси

Одобрено е споразумение с Италия за придобиване на до 1040 военни транспортни средства на стойност до 410 млн. евро. Първият етап, предвиден за периода 2027–2030 г., включва до 700 превозни средства и ще струва до 290 млн. евро. Останалите доставки са планирани до края на 2032 г.

Кабинетът даде съгласие и за рамково споразумение с Франция за съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. С Испания ще бъде подписан меморандум за съвместно придобиване на до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи за противодействие на дронове. Следващата стъпка и при двата проекта е одобрение от Народното събрание.

Други решения

Министерският съвет освободи от визово изискване гражданите на Косово с дипломатически и служебни или официални паспорти, както и членовете на техните семейства. Одобрена е и подготовката на среща на върха по свързаността в България през първото тримесечие на 2027 г., посветена на транспортните, енергийните, цифровите и индустриалните връзки.

Въвежда се нова методика за оценка на високорисковите наркотични вещества, в която е отчетена по-висока стойност на фентанила. Приети са промени в администрациите на митниците и приходната агенция, както и нова наредба за машините, която ще се прилага от 20 януари 2027 г.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха.

    1 0 Отговор
    Това оня ден бедствие ли беше или авария?

    03:36 12.11.2026

  • 2 Горски

    1 0 Отговор
    Пак козметика.Не случайно в повечето държави хазарта е забранен,както наркотиците.Очаквах от Радев по твърди мерки,нали е доказан смел пилот.Вече 35 години хилядите НПОта,Прайда и хазарта тровят здравия български морал.Докога?Явно спасението е във Възраждане. Това ,което навремето направиха с Божков е същото,което се случва днес,с разликата,че скритите собственици са политически лица. Няма "риалити" без хазартна реклама в него. А пред 2 години братът на спечелилия в едно от тях се беше лекувал от хазартна зависимост - беше някакъв оксиморон. Нищо не чух за билбордовете , дето са през метър и знайни и незнайни измекяри ни се усмихват и приканват да играем. Казината спонсорирали спорта и затова им бил 5% данъка. Лъжата какво печелят казината, спорта и пристрастените играчи трябва да минава през НАП и глоби който прикрива пари. Ако ще им спирате само осветлението , да ви имам и половинчавите мерки.

    04:00 12.11.2026

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