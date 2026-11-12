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Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2027

Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2027

12 Ноември, 2026 06:04 614 6

  • бюджет 2027-
  • тристранен съвет-
  • държавен дълг-
  • бюджетен дефицит

Финансовата рамка предвижда дефицит от 4,9 млрд. евро и поемане на нов дълг за 8,6 млрд. евро

Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проекта за Бюджет 2027. Финансовата рамка е изготвена при дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, или 4,9 млрд. евро. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и вече срещна критики от работодателските организации и синдикатите.

В рамката е заложено през следващата година държавата да поеме 8,6 млрд. евро нов дълг. Така общият размер на задълженията в края на 2027 г. се очаква да достигне 44,4 млрд. евро, или над 31% от БВП.

Прогнозата на финансовото министерство предвижда средногодишна инфлация от 4%, докато икономическият растеж се очаква да се забави до 2,5%. Ведомството представя свиването на дефицита като част от усилията за консолидация на публичните финанси.

Критики към финансовата рамка

Социалните партньори обсъждат параметрите на бюджета, след като и бизнесът, и синдикатите изразиха несъгласие с отделни елементи на предложението. В подадената информация не са посочени конкретните искания на двете страни.

Проектобюджетът беше представен в Университета за национално и световно стопанство от премиера Румен Радев. При представянето му той използва образно описание на състоянието на публичните финанси:

„Какво е бюджет 2027? Ще ви отговаря много просто - това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Ето това е задачата пред нас. Да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта.“

След обсъждането в Тристранния съвет проектът трябва да продължи законовата процедура по приемането на държавния бюджет за 2027 г.

Източници: bnrnews.bg, minfin.bg, bta.bg


София / България
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  • 1 Бюджета е:

    7 0 Отговор
    Стрижем народа, за да плащаме Боташ-ките вноски, че Ердоган вече се изнервя.

    06:10 12.11.2026

  • 2 Утре Носете Съответната Сума

    4 0 Отговор
    В УНСС ли ще го обсъждат 😆

    06:12 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Борисов, Пеевски къде са 59 милиарда

    2 1 Отговор
    При идване на власт на ГЕРБ през 2009г, дълга 4,5 милиарда евро, 2013г вече 9 милиарда евро, в началото на 2026г при идването на власт на Радев дълга 63 милиарда евро.

    06:26 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обсъждат

    3 0 Отговор
    националната гибел , сътворена от регресивните лъжци и мошеници .

    06:42 12.11.2026

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