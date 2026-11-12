Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2027

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проекта за Бюджет 2027. Финансовата рамка е изготвена при дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, или 4,9 млрд. евро. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и вече срещна критики от работодателските организации и синдикатите.

В рамката е заложено през следващата година държавата да поеме 8,6 млрд. евро нов дълг. Така общият размер на задълженията в края на 2027 г. се очаква да достигне 44,4 млрд. евро, или над 31% от БВП.

Прогнозата на финансовото министерство предвижда средногодишна инфлация от 4%, докато икономическият растеж се очаква да се забави до 2,5%. Ведомството представя свиването на дефицита като част от усилията за консолидация на публичните финанси.

Критики към финансовата рамка

Социалните партньори обсъждат параметрите на бюджета, след като и бизнесът, и синдикатите изразиха несъгласие с отделни елементи на предложението. В подадената информация не са посочени конкретните искания на двете страни.

Проектобюджетът беше представен в Университета за национално и световно стопанство от премиера Румен Радев. При представянето му той използва образно описание на състоянието на публичните финанси:

„Какво е бюджет 2027? Ще ви отговаря много просто - това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Ето това е задачата пред нас. Да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта.“

След обсъждането в Тристранния съвет проектът трябва да продължи законовата процедура по приемането на държавния бюджет за 2027 г.

Източници: bnrnews.bg, minfin.bg, bta.bg