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Пътната обстановка: ремонти, граници и условия в планините
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: ремонти, граници и условия в планините

12 Ноември, 2026 06:21 522 3

  • пътна обстановка-
  • трафик-
  • апи-
  • гранични пунктове-
  • акция зима

Трафикът по граничните пунктове е нормален, но фериботите по Дунав остават спрени. Високите части на планините са с дъжд, сняг и силен вятър

Пътната обстановка: ремонти, граници и условия в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“ е възстановено и в двете посоки след верижна катастрофа. Трафикът е бил пропускан поетапно, а в района остава необходимостта от съобразяване с временната сигнализация и указанията на Пътна полиция. Възстановено е и движението по АМ „Хемус“ при 37-ия километър в посока София, където по-рано е имало аварирал тежкотоварен автомобил.

По последните публикувани данни на пътната информационна система на АПИ ограничение е било въведено и на АМ „Тракия“ при 19-ия километър в посока Бургас заради аварирал ТИР. Движението е било насочено в изпреварващата лента и регулирано със светлинна сигнализация и екип на „Пътна полиция“. При километър 354 на АМ „Хемус“ временното ограничение заради пътнотранспортно произшествие е предвиждало обход по път I-2 Шумен – пътен възел „Каспичан“.

Ремонтът край Мъглиж продължава

По първокласния път I-6 в района на Мъглиж ремонтните дейности не са приключили. Автомобилите преминават двупосочно в една лента, като движението се регулира с временна сигнализация. Планираният срок за завършване на работите е 16 ноември. АПИ поддържа интерактивна карта с текущи ремонти, ограничения, произшествия и други рискове по републиканската мрежа.

Нормален трафик по границите

Трафикът през граничните пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия е нормален. Временно са спрени фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското водно ниво на Дунав.

Към Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ е разрешено преминаването и на автобуси и товарни автомобили.

Дъжд и сняг във високите части

В планините се очаква значителна облачност, а вятърът ще бъде умерен и силен от запад-югозапад. „Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад“, посочва НИМХ в прогнозата си за планините. Във високите части са възможни дъжд и сняг, а видимостта може да бъде ограничена.

Температурите на 1200 метра ще достигнат около 15 градуса, а на 2000 метра – около 9 градуса. По данни на НИМХ снежната покривка на връх Ботев е 20 сантиметра, а на Черни връх – 4 сантиметра. Туристите трябва да съобразят маршрутите си с вятъра, мокрите участъци и променливите условия по високите била.

Пожарната отчита 82 сигнала

За последното отчетено денонощие екипите на пожарната са реагирали на 82 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 52 пожара, при които е пострадал един човек. Извършени са 23 спасителни и помощни операции, осем от които са били при катастрофи.

Националната акция „Зима“ продължава. От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. Изискването важи независимо от наличието на сняг по пътя.


България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аз вече спрасках гума там.

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Внимавайте !!!":

    Дори не се обадих на КАТ, защото ще ми направят акт за несъобразена скорост.

    06:27 12.11.2026

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