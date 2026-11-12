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Продължава разследването на катастрофата край Зимница
  Тема: Войната на пътя

Продължава разследването на катастрофата край Зимница

12 Ноември, 2026 06:23 778 14

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  • ранени-
  • пътна безопасност

Проверяват се настилката, мъглата и действията на водачите. Деветимата пострадали във ВМА-Сливен са в стабилно състояние, но част от ранените остават в тежко състояние

Продължава разследването на катастрофата край Зимница - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава разследването на двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, при които загинаха 11 души, а 51 пострадали бяха настанени в болници. В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в посока София.

Националната следствена служба е поела работата по случая под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. Образувани са две досъдебни производства, тъй като произшествията са станали в двете платна на магистралата. Разпитани са повече от 50 свидетели, включително пострадали, които са в състояние да дадат показания.

Проверяват се няколко възможни фактора – внезапното спускане на гъста мъгла, видимостта, поведението на водачите и техническото състояние на пътя. Прокуратурата е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ документите за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка, а разследващите са взели проби от асфалта за оценка на сцеплението. Предстои специализирана експертиза, която да анализира резултатите.

По първоначалните данни на МВР първата катастрофа е започнала в посока Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. След първия удар са последвали сблъсъци с други превозни средства. Втората катастрофа е възникнала в насрещното платно, като се проверява дали вниманието на част от водачите е било отклонено от случващото се в другата посока. Шофьорът на камиона, от който според първоначалната информация е започнал първият сблъсък, е задържан. Това не означава доказана вина, а разследването трябва да изясни механизма на произшествието и отговорността на всички участници.

Какво е състоянието на ранените

Деветимата пострадали, приети в МБАЛ-Сливен към Военномедицинската академия, са в стабилно общо състояние. Двама от тях са транспортирани към ВМА-София за продължаване на лечението, а седем остават в Сливен.

В областната болница „Д-р Иван Селимински“ четирима пациенти са били настанени в реанимация. Един от тях е със съчетана травма и опасност за живота. „23-ма преминаха през спешното отделение. 18 останаха при нас за лечение. Четири пациента са в реанимация“, заяви директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

В Бургас последните медицински данни сочат, че един от ранените е в тежко състояние с опасност за живота. По-ранна информация на БНР определи състоянието на най-тежко пострадалия пациент там като тежко, но стабилно. В Ямбол осем души са били в стабилно състояние. Различията в междинните данни са свързани с преместването и изписването на пациенти, както и с последващите медицински оценки.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво да разследват?

    6 7 Отговор
    Да повдигнат обвинения, за липса на предупредителни полицейски патрули, подвижни светлинни, предупредителни табели, и информация по БГ алерт.

    Коментиран от #8

    06:25 12.11.2026

  • 2 Тия

    10 0 Отговор
    разследвания ги знаем !

    06:26 12.11.2026

  • 3 Вдигнете им надника

    11 2 Отговор
    Катаджиите се крият по храстите и слагат камери на хранилки 40-60 км дето даже значите са нарочно поставени.

    06:26 12.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Полицията от Ямбол беше във Варна да пази Урсула и нямаше кой да регулира движението.След катастрофата екипи от Сливен и Нова Загора регулираха движението.

    06:33 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 €НатЮвец

    7 1 Отговор
    Путин е виновен.Да се активира веднага чл.5.

    06:56 12.11.2026

  • 7 айде по-сериозно

    8 0 Отговор
    най-интересно ми стана като прочетох че
    ще се проверява мъглата…

    06:56 12.11.2026

  • 8 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво да разследват?":

    Колкото повдигнаха обвинение на Нанков за катастрофата до Своге........хахаха

    Коментиран от #9

    06:57 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АРЕСТУВАХТЕ ЛИ БОКО

    6 0 Отговор
    Като основен виновник за катастрофата.

    07:12 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аууу

    4 0 Отговор
    Какво има да се раследваа който платил застраховка тия застрахователи да плащат не само да прибират парите.Трябва с тоягите да излезнем да принудим тия застрахователи да платят всички щети.Когато нямаш застраховка ще те вкарат в затвора сега не искат да плащат .

    07:27 12.11.2026

  • 13 Неразбиращ

    4 0 Отговор
    На никой не му стиска да каже истината че шофьорите са виновни за това меле. Не настилка не полицията са виновни а глупоста на незнаещите и отворковците.

    07:35 12.11.2026

  • 14 Ицо

    4 0 Отговор
    На непрофесионален разследващ като мен ми направи впечатление: много от участниците в катастрофите са камиони, много от тях + леките автомобили са смачкани до неузнаваемост. Извод: камионите са се движили с изключително висока скорост при лошата пътна обстановка ( слаба видимост ). Мисля, че е време институциите да се заемат сериозно с тази група участници в движението.

    07:38 12.11.2026

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