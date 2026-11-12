Продължава разследването на катастрофата край Зимница

Продължава разследването на двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, при които загинаха 11 души, а 51 пострадали бяха настанени в болници. В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в посока София.

Националната следствена служба е поела работата по случая под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. Образувани са две досъдебни производства, тъй като произшествията са станали в двете платна на магистралата. Разпитани са повече от 50 свидетели, включително пострадали, които са в състояние да дадат показания.

Проверяват се няколко възможни фактора – внезапното спускане на гъста мъгла, видимостта, поведението на водачите и техническото състояние на пътя. Прокуратурата е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ документите за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка, а разследващите са взели проби от асфалта за оценка на сцеплението. Предстои специализирана експертиза, която да анализира резултатите.

По първоначалните данни на МВР първата катастрофа е започнала в посока Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. След първия удар са последвали сблъсъци с други превозни средства. Втората катастрофа е възникнала в насрещното платно, като се проверява дали вниманието на част от водачите е било отклонено от случващото се в другата посока. Шофьорът на камиона, от който според първоначалната информация е започнал първият сблъсък, е задържан. Това не означава доказана вина, а разследването трябва да изясни механизма на произшествието и отговорността на всички участници.

Какво е състоянието на ранените

Деветимата пострадали, приети в МБАЛ-Сливен към Военномедицинската академия, са в стабилно общо състояние. Двама от тях са транспортирани към ВМА-София за продължаване на лечението, а седем остават в Сливен.

В областната болница „Д-р Иван Селимински“ четирима пациенти са били настанени в реанимация. Един от тях е със съчетана травма и опасност за живота. „23-ма преминаха през спешното отделение. 18 останаха при нас за лечение. Четири пациента са в реанимация“, заяви директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

В Бургас последните медицински данни сочат, че един от ранените е в тежко състояние с опасност за живота. По-ранна информация на БНР определи състоянието на най-тежко пострадалия пациент там като тежко, но стабилно. В Ямбол осем души са били в стабилно състояние. Различията в междинните данни са свързани с преместването и изписването на пациенти, както и с последващите медицински оценки.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg