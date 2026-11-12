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Отбранителните иновации събират на една маса наука и бизнес
  Тема: Известни личности

Отбранителните иновации събират на една маса наука и бизнес

12 Ноември, 2026 06:44 527 7

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Димитър Стоянов ще открие кръгла маса в УНСС, посветена на трансфера на технологии и развитието на отбранителната индустрия

Отбранителните иновации събират на една маса наука и бизнес - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В 10 часа днес Голямата конферентна зала на УНСС ще събере на едно място хората, от които зависи пътят на една научна разработка до реалното ѝ приложение в отбраната. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие кръгла маса, посветена на трансфера на технологии, иновациите и стратегиите в сектора.

Форумът е под патронажа на министъра на отбраната, а темата му поставя акцент върху връзката между научните идеи, производството и държавните решения. В дискусионните панели ще участват представители на отбранителната индустрия, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Когато научната разработка трябва да стигне до практиката

Сред участниците ще бъдат и представители на академичната общност от УНСС и Висшето военновъздушно училище. Така разговорът ще обхване не само готовите технологии, но и средата, в която се създават нови решения, обучават се специалисти и се търсят възможности за практическо приложение.

Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства и перспективите пред отбранителните технологии. В центъра на разговора ще бъдат възможностите за трансфер на знания, технологии и иновации между научните среди, бизнеса и държавните институции.

Фокусът е върху устойчивото партньорство

Сред основните акценти са насърчаването на научноизследователската и развойната дейност и внедряването на иновативни решения в отбраната. Отделно внимание ще бъде отделено на изграждането на устойчиви партньорства между институциите, индустрията и академичната общност.

Зад тази цел стои практичен въпрос: как националният технологичен потенциал да бъде превърнат в реална отбранителна способност. Отговорите ще се търсят около една маса, на която ще се срещнат администрация, университети и компании. Именно това е смисълът на форума в УНСС – да свърже знанието с производството, а стратегиите с решения, които могат да намерят място в реалната отбрана.

Източници: dariknews.bg


София / България
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