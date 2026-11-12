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Жълт код за силен вятър

Жълт код за силен вятър

12 Ноември, 2026 07:21 407 2

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  • температури-
  • мъгли

Топъл южен вятър ще повиши температурите в страната. Сутринта на места се очакват мъгли и слаби ръмежи

Жълт код за силен вятър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жълт код за силен вятър е обявен в редица области на страната. В четвъртък времето ще бъде по-топло, но и ветровито заради умерен и силен вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София се очакват около 18 градуса. Облачността ще е предимно значителна, а сутринта в отделни райони на низините и котловините ще има мъгли. На места са възможни и слаби ръмежи.

По-топло време в планините

В планинските райони облачността ще бъде значителна, предимно средна и висока. Вятърът ще е умерен до силен от запад-югозапад.

Температурата на височина 1200 метра ще достигне около 15 градуса, а на 2000 метра ще бъде около 9 градуса.

До 21 градуса по Черноморието

По Черноморието сутринта на места също ще има мъгли. През деня облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока. Вятърът ще духа умерено и силно от юг-югозапад.

Максималните температури край морето ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 15 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.


България
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