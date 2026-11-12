"ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания"

Депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова обвини управляващите, че с предложени промени в Закона за личната помощ ограничават трудовите права на личните асистенти и засягат подкрепата за семейства с деца с тежки увреждания и възрастни хора с увреждания. Тя направи изявлението си в парламента.
По думите на Жекова народни представители от „Прогресивна България“ са внесли законопроекта в деня на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. „Определяме ги като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти“, заяви депутатката, цитирана от бТВ.
Какво твърди ГЕРБ за новите договори
Според Жекова с промените трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще бъдат сключени нови договори за предоставяне на лична помощ. Тя твърди, че при новия режим няма да се полага платен годишен отпуск и няма да има осигуряване за фонд „Безработица“.
Жекова посочи още, че личните асистенти няма да получават допълнително възнаграждение за клас прослужено време. По думите ѝ възнагражденията им за следващата година ще бъдат орязани или замразени, което би означавало по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора.
„Виждате, че правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания. Посегнаха на техните права, което е абсолютно недопустимо“, заяви депутатката. ГЕРБ настоява спорните текстове да бъдат оттеглени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
Коментиран от #16, #23
09:48 12.11.2026
2 Евгени от Алфапласт
09:50 12.11.2026
3 Прогресивна и професор
09:51 12.11.2026
4 3333
Коментиран от #10, #13, #32
09:56 12.11.2026
5 Румен Боташ
09:58 12.11.2026
6 При Радев
09:59 12.11.2026
7 Правителството прие
10:01 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дада
10:03 12.11.2026
10 А,ха Тогава какво да кажем
До коментар #4 от "3333":За пенсионерите в МВР,които взимат пенсия и заплата,без да има някакъв резултат.Отделно десетки хиляди при пенсиониране ?Като толкова завиждаш,стани имоти личен асистент.Да видиш колко е лесно да гледаш дете инвалид .До там опря Радев.
10:04 12.11.2026
11 Герб да не наглее
Коментиран от #18
10:05 12.11.2026
12 Майора
10:05 12.11.2026
13 Как пък все ви дразнят хора,
До коментар #4 от "3333":Които работят?Но е в реда на нещата да помилваш наркобосове срещу милиони ?
10:06 12.11.2026
14 Трол до трола
10:07 12.11.2026
15 Хаджи Ахил
Коментиран от #21
10:10 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да има за държавтите пенсионери
10:12 12.11.2026
18 А нали Радев дойде за да разруши
До коментар #11 от "Герб да не наглее":Модела на ГЕРБ.А не да повтаря техните практики.40 млн.ЕВРО за км асфалт бие дори кражбите на Борисов.
10:14 12.11.2026
19 ГЕРБ и до Сега Режеше !
И Когато Чорапа !
Продължи Тяхната Политика !
Решиха Да Се Разкрещят !
И С право !
Но ! Защо Не Коригираха това свое Беззаконие !
Провеждано Години На Ред ?
Как Да се оправи един индивид С особено тежки увреждания !
Което изисква съответните помощни средства и паричен ресурс!
След Като Мизерната Му пенсия За нищо Не Стига ?
И Как хТози човек ?
Да Стане Човек !
И Стане полезен И за Себе Си !
И За Обществото ?
10:14 12.11.2026
20 не мрънкайте
На България не и трябват деца, камо ли с тежки увреждания. Бъдещето е на ударен внос на "рабатници тот трети страни". Те ще решат проблема, така че ойротата се насочват към тях, в тях е спасението за България.
10:14 12.11.2026
21 не мрънкайте
До коментар #15 от "Хаджи Ахил":За нас оставиха търмъка.
10:16 12.11.2026
22 АБЕ
10:16 12.11.2026
23 ББ и ДП
До коментар #1 от "хахаха":отвръщат на удара..
Коментиран от #24
10:21 12.11.2026
24 На КОЙ удар отвръщат?
До коментар #23 от "ББ и ДП":Та вчера правителството подписа договор ,държавата да даде локомотиви и вагони на Ивкони.А те са си ДПС и ДП.
10:26 12.11.2026
25 Прогресивна България -> Регресивна БГ
10:28 12.11.2026
26 Прогресивна България са въздух под наляг
10:29 12.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тази пък от къде се взе?
10:41 12.11.2026
31 На практика
10:43 12.11.2026
32 човечност...
До коментар #4 от "3333":Нищо човешко ли не е останало?
И защо го прави, защото парите от двете работи правят една депутатска заплата или заплата и пенсия на държавен служител?
Неведоми са пътищата божи. Моли се да не ти се случва съдбата на тези хора...
10:44 12.11.2026