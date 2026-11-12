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ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания

ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания

12 Ноември, 2026 09:46 934 32

  • лична помощ-
  • лични асистенти-
  • деца с увреждания-
  • герб-
  • илиана жекова

Илиана Жекова твърди, че новите договори ще лишат личните асистенти от платен отпуск, осигуряване за безработица и доплащане за стаж

ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова обвини управляващите, че с предложени промени в Закона за личната помощ ограничават трудовите права на личните асистенти и засягат подкрепата за семейства с деца с тежки увреждания и възрастни хора с увреждания. Тя направи изявлението си в парламента.

По думите на Жекова народни представители от „Прогресивна България“ са внесли законопроекта в деня на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. „Определяме ги като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти“, заяви депутатката, цитирана от бТВ.

Какво твърди ГЕРБ за новите договори

Според Жекова с промените трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще бъдат сключени нови договори за предоставяне на лична помощ. Тя твърди, че при новия режим няма да се полага платен годишен отпуск и няма да има осигуряване за фонд „Безработица“.

Жекова посочи още, че личните асистенти няма да получават допълнително възнаграждение за клас прослужено време. По думите ѝ възнагражденията им за следващата година ще бъдат орязани или замразени, което би означавало по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора.

„Виждате, че правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания. Посегнаха на техните права, което е абсолютно недопустимо“, заяви депутатката. ГЕРБ настоява спорните текстове да бъдат оттеглени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    16 26 Отговор
    копринката води за носа зеления чорап

    Коментиран от #16, #23

    09:48 12.11.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    25 14 Отговор
    ГЕПИ въобще не са представителна извадка. Тихо и в ъгъла, опозицията!😎

    09:50 12.11.2026

  • 3 Прогресивна и професор

    7 4 Отговор
    Познайте, коя от двете думи е неприлична?

    09:51 12.11.2026

  • 4 3333

    16 10 Отговор
    ами то като се замислиш така трябва да е повечето лични асистенти са на 2 работи или пенсионери , има при нас тук една промени си договора да я водят на 6 часа - работи 8 и 6 часа личен асистент

    Коментиран от #10, #13, #32

    09:56 12.11.2026

  • 5 Румен Боташ

    11 16 Отговор
    Няма проблем. Продължаваме промяната.

    09:58 12.11.2026

  • 6 При Радев

    11 18 Отговор
    Мощна резачка и милиарди нови заеми.

    09:59 12.11.2026

  • 7 Правителството прие

    17 14 Отговор
    Заплащанията на личните асистенти да не е обвързано с мин.работна заплата.Така на практика им намали заплащането.Радев и Гълъб взимат пари от инвалидите и онкоболните.Оставка.

    10:01 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дада

    12 9 Отговор
    Глупост след глупост,беля след беля! Ето това прави дс мутро олигархията на Радев и дс кръговете на Домусчиев! Вкараха преди седмица закон чрез НАП който удостоверява нашите данни като трудова характеристика и история спокойно видимо на мутро бизнеса на БКП ! Сега ако постъпите някъде на работа вашия робовладелец ще може да вижда всичко за вас - къде сте работили,колко време , какво има писано за вас като ( бележка) от предходен робовладелец,въобще сега ще ни играят и въртят на малкия си пръст с нашата чувствителна информация! Да чухте приказка за това ? Дори от герб или ДПС? Удариха болните хора с ТЕЛК овете удариха личните асистенти удариха хората които работят на 4 часа удариха бедните на минимални заплати удариха работещите бедни удариха майките с деца удариха пенсионерите !!! За сметка на това Радев защитава ОЛИГАРХИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ който управлява Радев и го спонсорира,защитава ОЛИГАРСИТЕ като цяло,цените по магазините са като ураган и удрят по нашия джоб ежедневно,замрази заплатите и не ги увеличи заради ДС и БКП олигархичните кръгове на КРИБ БСК и АИКБ!! Изродите дето гласуваха за Радев проклети да сте

    10:03 12.11.2026

  • 10 А,ха Тогава какво да кажем

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "3333":

    За пенсионерите в МВР,които взимат пенсия и заплата,без да има някакъв резултат.Отделно десетки хиляди при пенсиониране ?Като толкова завиждаш,стани имоти личен асистент.Да видиш колко е лесно да гледаш дете инвалид .До там опря Радев.

    10:04 12.11.2026

  • 11 Герб да не наглее

    13 6 Отговор
    Че ни докараха до задънена улица

    Коментиран от #18

    10:05 12.11.2026

  • 12 Майора

    8 6 Отговор
    Ало Евгени , тук става въпрос за хората , а не за политически ежби! Да видим каква песен ще запеешследкато дойдезиматаивремето за новите и по високи данъци! Един ЗКПЧ не може да прави бюджет!

    10:05 12.11.2026

  • 13 Как пък все ви дразнят хора,

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "3333":

    Които работят?Но е в реда на нещата да помилваш наркобосове срещу милиони ?

    10:06 12.11.2026

  • 14 Трол до трола

    10 7 Отговор
    И за капак, и всички ония, дето вече не могат да се облажват, щото Радев по разбута блатото, така или иначе

    10:07 12.11.2026

  • 15 Хаджи Ахил

    13 4 Отговор
    Не съм специалист в тази област, но за сметка на това познавам Илиана Жекова лично. А тя е от хората, които не хвърлят думи на вятъра. Изглежда прогресивните са настъпали мотиката и ни предлагат ние да я настъпем... многократно...

    Коментиран от #21

    10:10 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да има за държавтите пенсионери

    7 2 Отговор
    Трябва да има пари за високите пенсии и държавни заплати на правилните пенсионери. Другите са с отпаднала необходимост. Последните си ги избраха и сега грачат колко е хубаво да бъдеш ликвидиран. Народопсихолагия българска.

    10:12 12.11.2026

  • 18 А нали Радев дойде за да разруши

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Герб да не наглее":

    Модела на ГЕРБ.А не да повтаря техните практики.40 млн.ЕВРО за км асфалт бие дори кражбите на Борисов.

    10:14 12.11.2026

  • 19 ГЕРБ и до Сега Режеше !

    5 5 Отговор
    Хората С Тежки Увреждания !

    И Когато Чорапа !

    Продължи Тяхната Политика !

    Решиха Да Се Разкрещят !

    И С право !

    Но ! Защо Не Коригираха това свое Беззаконие !

    Провеждано Години На Ред ?

    Как Да се оправи един индивид С особено тежки увреждания !

    Което изисква съответните помощни средства и паричен ресурс!

    След Като Мизерната Му пенсия За нищо Не Стига ?

    И Как хТози човек ?

    Да Стане Човек !

    И Стане полезен И за Себе Си !

    И За Обществото ?

    10:14 12.11.2026

  • 20 не мрънкайте

    4 4 Отговор
    "ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания"

    На България не и трябват деца, камо ли с тежки увреждания. Бъдещето е на ударен внос на "рабатници тот трети страни". Те ще решат проблема, така че ойротата се насочват към тях, в тях е спасението за България.

    10:14 12.11.2026

  • 21 не мрънкайте

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хаджи Ахил":

    За нас оставиха търмъка.

    10:16 12.11.2026

  • 22 АБЕ

    5 5 Отговор
    ГРОБ да замълчи завинаги и да се махне от политиката.

    10:16 12.11.2026

  • 23 ББ и ДП

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    отвръщат на удара..

    Коментиран от #24

    10:21 12.11.2026

  • 24 На КОЙ удар отвръщат?

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "ББ и ДП":

    Та вчера правителството подписа договор ,държавата да даде локомотиви и вагони на Ивкони.А те са си ДПС и ДП.

    10:26 12.11.2026

  • 25 Прогресивна България -> Регресивна БГ

    10 2 Отговор
    Децата с тежки увреждания и семействата им имат нужда от подкрепа, сигурност и достойно отношение, а не от поредни ограничения. Личните асистенти са хората, които ежедневно се грижат за най-уязвимите и техният труд трябва да бъде защитен и достойно заплатен. Не може социалната политика да се прави за сметка на тези, които имат най-голяма нужда от помощ. Тези промени трябва да бъдат внимателно преразгледани, с мисъл за хората, а не за бюджета!

    10:28 12.11.2026

  • 26 Прогресивна България са въздух под наляг

    7 2 Отговор
    Не може да говорим за социална държава, а в същото време да отнемаме права на хората, които се грижат за най-уязвимите ни съграждани. Зад всяко дете с тежко увреждане стои семейство, което ежедневно води трудна битка. Вместо да им създаваме допълнителни тревоги, трябва да им гарантираме спокойствие, подкрепа и достоен живот. Човечността трябва да бъде над всякакви бюджетни сметки!

    10:29 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тази пък от къде се взе?

    5 5 Отговор
    Тиквата подменя специалистите

    10:41 12.11.2026

  • 31 На практика

    1 3 Отговор
    При ГЕРБ Личните асистенти се превърнаха в ромски бизнес . Едната ромка мете стаята на майката на другата ромка ,и обратно . После за това получават държавни заплати .

    10:43 12.11.2026

  • 32 човечност...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "3333":

    Нищо човешко ли не е останало?
    И защо го прави, защото парите от двете работи правят една депутатска заплата или заплата и пенсия на държавен служител?
    Неведоми са пътищата божи. Моли се да не ти се случва съдбата на тези хора...

    10:44 12.11.2026

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