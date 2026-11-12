"ГЕРБ: Правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания"

Депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова обвини управляващите, че с предложени промени в Закона за личната помощ ограничават трудовите права на личните асистенти и засягат подкрепата за семейства с деца с тежки увреждания и възрастни хора с увреждания. Тя направи изявлението си в парламента.

По думите на Жекова народни представители от „Прогресивна България“ са внесли законопроекта в деня на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. „Определяме ги като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти“, заяви депутатката, цитирана от бТВ.

Какво твърди ГЕРБ за новите договори

Според Жекова с промените трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще бъдат сключени нови договори за предоставяне на лична помощ. Тя твърди, че при новия режим няма да се полага платен годишен отпуск и няма да има осигуряване за фонд „Безработица“.

Жекова посочи още, че личните асистенти няма да получават допълнително възнаграждение за клас прослужено време. По думите ѝ възнагражденията им за следващата година ще бъдат орязани или замразени, което би означавало по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора.

„Виждате, че правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания. Посегнаха на техните права, което е абсолютно недопустимо“, заяви депутатката. ГЕРБ настоява спорните текстове да бъдат оттеглени.