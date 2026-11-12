Борисов: Правителството трябва да стои по-дълго, за да ви оберат докрай

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към правителството, цената на газа и работата на МВР по тежки престъпления. В кулоарите на парламента той заяви, че кабинетът трябва да остане на власт възможно най-дълго, за да бъде кризата доведена до край.
Той обвини управляващите, че искат парите на българите да попаднат „в техните джобове“, и посочи като пример новото увеличение на цената на газа. По думите му хората са „обирани“ всеки ден чрез различни разходи.
Борисов заяви още, че представители на властта лъжат по няколко пъти в рамките на едно телевизионно изказване. Той свърза критиките си и с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има десетки загинали и пострадали.„Що за кабинет е това да има десетки убити и осакатени и да кажеш – аз разбрах по-късно. Къде са дежурните в МВР?“, попита лидерът на ГЕРБ.
Според Борисов при подобен инцидент през първите три дни трябва да говорят само експерти, за да не се превръща трагедията в повод за политически спорове.
Критики към разследванията на убийства
В изказването си Борисов насочи внимание и към начина, по който МВР обявява разкриването на убийства. Той използва израза „200% разкриваемост“ и заяви, че институциите понякога представят случая като напълно изяснен, а след това задържат друг човек.
Като примери той посочи убийството в Банкя на Владимир Янков-Заготото, както и случаи, свързани със Слави Бинев и Пловдив. Борисов заяви, че при един от случаите първоначално е бил посочен един заподозрян, а впоследствие е задържан друг човек, въпреки че става дума за един изстрел.„Преди години се изискваше да имаш някакви доказателства. Тук излизат, дават ти присъдата – казват той е убиецът, задържахме го, сигурни сме, край“, каза Борисов.
Изказването му представлява политическа оценка за действията на правителството и МВР. В него Борисов не представи конкретни данни от разследванията, а постави под съмнение публичното обявяване на задържани и заподозрени лица преди окончателното произнасяне на съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
11:17 12.11.2026
2 Роджър Мур 007 ⛷️
11:17 12.11.2026
3 Трол
11:17 12.11.2026
4 АБЕ
ВРЪЩАЙ ЗАГРАБЕНОТО,ЧЕ ХАЗНАТА Е ПРАЗНА!
Коментиран от #34
11:18 12.11.2026
5 Гласове от зайчарника в Банкя
11:18 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #41, #55
11:19 12.11.2026
8 ау на глия крадец
11:19 12.11.2026
9 Последния Софиянец
11:20 12.11.2026
10 Госあ
11:20 12.11.2026
11 Бай Араб
Коментиран от #18
11:20 12.11.2026
12 Борисов обра бостана
11:20 12.11.2026
13 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
11:21 12.11.2026
14 Бай Араб
Коментиран от #22, #25
11:21 12.11.2026
15 Мда
11:22 12.11.2026
16 кравария убер алез
А , че приказва нагли глупости не е проблем явно..... Неговите магистрали, неразкритите , знакови убийства по негово време...
11:23 12.11.2026
17 Бай Араб
Коментиран от #30
11:24 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 5556
11:24 12.11.2026
20 Чудя се
11:24 12.11.2026
21 Този индивид,
11:25 12.11.2026
22 Друго си беше
До коментар #14 от "Бай Араб":с урсуляшкото,а?
То кражби,то бонуси....веселба без край.
11:26 12.11.2026
23 Буда
11:26 12.11.2026
24 Тъмен субект
11:27 12.11.2026
25 Може,може,
До коментар #14 от "Бай Араб":а ти ако не можеш,нали знаеш-чемодан,вокзал и в укра!
11:27 12.11.2026
26 Ааа
11:28 12.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АБЕ
Ама няма да ти се размине.
Трябва да отговаряш за всички золуми,които сътвори за 20 години.
Коментиран от #38
11:31 12.11.2026
30 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Бай Араб":БУТАШ масло, че и антифриз ❗
11:32 12.11.2026
31 Кйхххг
Коментиран от #42
11:35 12.11.2026
32 С.П.
11:37 12.11.2026
33 Марокански скакалЕцо
11:37 12.11.2026
34 Селянин
До коментар #4 от "АБЕ":За какво ошушкане говориш Виж всичко другая Радев намали наполовина и повече от цените Когато Борисов беше на власт Сравни горивата и цените в магазина Какво искаш -без пари ли пазаруваш
11:41 12.11.2026
35 пинокио такъв крадец като теб и
11:42 12.11.2026
36 Битката с олигархията продължава
Но днешните го превъзхождат в лъжите и грабежа, не може да им се отрече, че са по-алчни и по-нагли. Всичките бокови практики са издигнати на прогресивно ниво.
11:46 12.11.2026
37 Пламен
Продължат ли скъпотията и чуждите заеми, измитаме ги
11:47 12.11.2026
38 Видях ме
До коментар #29 от "АБЕ":Видях ме как наказах управляващите от ВИДЕНОВАТА ЗИМА Всички са в Прогресивна България и ППДБ некъдърници ни управляват по 6-8 месеца и се учатЯвно си от тях Затова Борисов Пеевски Вие все виновни
Коментиран от #44
11:48 12.11.2026
39 Всъщтност кой е
11:51 12.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 хихихи
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Да видим зеления чорап да ни върне лева, но явно и той е за еврото след като и дума не обелва за лева. Мнозинство са каквото искат могат да го приемат. Могат да върнат еврото, могат да ни изкарат от нато, от ес, могат да намалят цените на стоките, могат да вдигнат заплатите, пенсиите, майчинските.....всичко могат,а не го правят. Защо ли? Явно слушат урсула
11:52 12.11.2026
42 Сънуваме
До коментар #31 от "Кйхххг":Български лъвчета :)
11:54 12.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анджо
11:56 12.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ей тоя носорог
Всеки ден.
11:57 12.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #63
11:59 12.11.2026
50 Удри
12:01 12.11.2026
51 я как знае тиквон
както 20г го правиха
ама лапането за вас свърши
орисията на бг да бъде крадена
да се надяваме новите лапачи да не са толкова лакоми като тиквите
12:02 12.11.2026
52 КАЗВАМ
12:02 12.11.2026
53 Прогресивно ми е
12:04 12.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Соломон
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Добре че успяхме да влезем в ЕЗ. Че тези сега щяха да ни вкарат в зоната на здрача
12:08 12.11.2026
56 Ясно
12:08 12.11.2026
57 той посочи убийството в Банкя
12:11 12.11.2026
58 ОПГ Герб
12:11 12.11.2026
59 Григор
12:11 12.11.2026
60 Хмм
12:12 12.11.2026
61 Баба ти
12:15 12.11.2026
62 Боко
12:15 12.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гост
12:22 12.11.2026
66 УВАЖАЕМИ ФАКТИ ПИШЕВИ
12:25 12.11.2026
67 Даже му е много
До коментар #64 от "оня с коня":ПО ДОБРЕ СЪД ПРЕД РУСКАТА ЦЪРКВА ЛИНЧ.
12:27 12.11.2026