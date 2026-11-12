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Борисов: Правителството трябва да стои по-дълго, за да ви оберат докрай
  Тема: Избори

Борисов: Правителството трябва да стои по-дълго, за да ви оберат докрай

12 Ноември, 2026 11:16 1 091 67

  • бойко борисов-
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  • мвр-
  • катастрофа на тракия

Лидерът на ГЕРБ критикува управляващите за цената на газа, катастрофата на „Тракия“ и работата на МВР по убийства

Борисов: Правителството трябва да стои по-дълго, за да ви оберат докрай - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към правителството, цената на газа и работата на МВР по тежки престъпления. В кулоарите на парламента той заяви, че кабинетът трябва да остане на власт възможно най-дълго, за да бъде кризата доведена до край.

„Това правителство трябва да стои колкото може по-дълго, за да ви оберат докрай. Кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха – да си отидат“, каза Борисов.

Той обвини управляващите, че искат парите на българите да попаднат „в техните джобове“, и посочи като пример новото увеличение на цената на газа. По думите му хората са „обирани“ всеки ден чрез различни разходи.

Борисов заяви още, че представители на властта лъжат по няколко пъти в рамките на едно телевизионно изказване. Той свърза критиките си и с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има десетки загинали и пострадали.

„Що за кабинет е това да има десетки убити и осакатени и да кажеш – аз разбрах по-късно. Къде са дежурните в МВР?“, попита лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов при подобен инцидент през първите три дни трябва да говорят само експерти, за да не се превръща трагедията в повод за политически спорове.

Критики към разследванията на убийства

В изказването си Борисов насочи внимание и към начина, по който МВР обявява разкриването на убийства. Той използва израза „200% разкриваемост“ и заяви, че институциите понякога представят случая като напълно изяснен, а след това задържат друг човек.

Като примери той посочи убийството в Банкя на Владимир Янков-Заготото, както и случаи, свързани със Слави Бинев и Пловдив. Борисов заяви, че при един от случаите първоначално е бил посочен един заподозрян, а впоследствие е задържан друг човек, въпреки че става дума за един изстрел.

„Преди години се изискваше да имаш някакви доказателства. Тук излизат, дават ти присъдата – казват той е убиецът, задържахме го, сигурни сме, край“, каза Борисов.

Изказването му представлява политическа оценка за действията на правителството и МВР. В него Борисов не представи конкретни данни от разследванията, а постави под съмнение публичното обявяване на задържани и заподозрени лица преди окончателното произнасяне на съда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    76 3 Отговор
    Ти така направи, нали❗

    11:17 12.11.2026

  • 2 Роджър Мур 007 ⛷️

    79 5 Отговор
    Трябва да стои по-дълго, за да изчезнеш напълно ти тиквоч! 🤬

    11:17 12.11.2026

  • 3 Трол

    70 3 Отговор
    Личният опит си казва думата.

    11:17 12.11.2026

  • 4 АБЕ

    71 2 Отговор
    Ти така ни ошушка,че за другите нищо не остана.
    ВРЪЩАЙ ЗАГРАБЕНОТО,ЧЕ ХАЗНАТА Е ПРАЗНА!

    Коментиран от #34

    11:18 12.11.2026

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    65 1 Отговор
    Бацо ги разбира тия работи над 20 години стоя и още малко, ако го бяхте оставили и без долни гащи, щяхте да останете😉

    11:18 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    62 1 Отговор
    Този ви вкара в еврозоната и ще сте завинаги бедни.

    Коментиран от #41, #55

    11:19 12.11.2026

  • 8 ау на глия крадец

    54 1 Отговор
    вика , Дръжте крадеца. Буда , видя ли си магистралите / двулентовите пътища / дето дясното платно е като селски път ? Колкото и да наглееш , прос ще си останеш, конгратулейшънс ?

    11:19 12.11.2026

  • 9 Последния Софиянец

    53 3 Отговор
    3000 фирми на Бойко Борисов са ,, усвоили,, 25 млрд евро евросредства.Да ги върне!

    11:20 12.11.2026

  • 10 Госあ

    47 3 Отговор
    Не за първи път тиквата се подиграва с избиратели си! Затова го обичат

    11:20 12.11.2026

  • 11 Бай Араб

    7 38 Отговор
    Никой от веригата Кауфланд не е ходил в Турция да подписва договора с БОТАШ, защо трябва Кауфланд да плаща на БОТАШ ?

    Коментиран от #18

    11:20 12.11.2026

  • 12 Борисов обра бостана

    39 1 Отговор
    на няколко пъти, а сега плаши, че други ще го обират!

    11:20 12.11.2026

  • 13 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11 0 Отговор
    "Това щъркели ли са?"

    11:21 12.11.2026

  • 14 Бай Араб

    6 42 Отговор
    Държавата не може и до Коледа да изкара с това руско правителство .

    Коментиран от #22, #25

    11:21 12.11.2026

  • 15 Мда

    38 1 Отговор
    Тиквуний, то след теб не остана нищо за обиране и прибиране, ти ги свърши на 100% тези неща... Наглост неземна

    11:22 12.11.2026

  • 16 кравария убер алез

    29 0 Отговор
    хм, тия дни бойко много приказва нещо.... дадоха му ок от посолството ли ?
    А , че приказва нагли глупости не е проблем явно..... Неговите магистрали, неразкритите , знакови убийства по негово време...

    11:23 12.11.2026

  • 17 Бай Араб

    6 29 Отговор
    БОТАШ погълна всички сектори , не останаха работещи фирми .Държавата прогресивно загива .

    Коментиран от #30

    11:24 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 5556

    17 2 Отговор
    Тоя бе знае, че и ГЕРБ вече не е негов!

    11:24 12.11.2026

  • 20 Чудя се

    28 1 Отговор
    защо още си на свобода?

    11:24 12.11.2026

  • 21 Този индивид,

    28 0 Отговор
    който краде българите повече от 12 години,има наглостта да говори за кражби!За всички нещастия на българския народ в последните години е виновен само той/и шиши/!

    11:25 12.11.2026

  • 22 Друго си беше

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Араб":

    с урсуляшкото,а?
    То кражби,то бонуси....веселба без край.

    11:26 12.11.2026

  • 23 Буда

    17 0 Отговор
    Тутууу, сигнали чуваш ли още? Не са от небето, това са сирените на полицейските коли, които идват да те приберат. Страшно го е страх този на снимката, че може да му се наложи да отговяря за кражбите си и се е хвърлил с всички сили да напада правителството...

    11:26 12.11.2026

  • 24 Тъмен субект

    16 0 Отговор
    Егати наглия.циник! Та бива безсрамие, бива, ама толкова не бива!

    11:27 12.11.2026

  • 25 Може,може,

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Араб":

    а ти ако не можеш,нали знаеш-чемодан,вокзал и в укра!

    11:27 12.11.2026

  • 26 Ааа

    18 2 Отговор
    Щом тиквата-крадец и шиши ги нападат, това е сигурен знак, че вършат нещо правилно... Умиращата змия хапе най-силно

    11:28 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБЕ

    14 1 Отговор
    Най-добрата защита е нападението.
    Ама няма да ти се размине.
    Трябва да отговаряш за всички золуми,които сътвори за 20 години.

    Коментиран от #38

    11:31 12.11.2026

  • 30 🦉🦉🦉🦉

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Араб":

    БУТАШ масло, че и антифриз ❗

    11:32 12.11.2026

  • 31 Кйхххг

    9 0 Отговор
    Сънувате ли левчета,е няма.

    Коментиран от #42

    11:35 12.11.2026

  • 32 С.П.

    10 1 Отговор
    За 25 години, в които Б.Б. е в политическото пространство на България в различни качества като главен секретар на МВР, кмет на София, министър-председател, българите не бяха ограбени - просто 1,5 милиона българи отидоха в небитието от гениалното, неповторимото, хуманното, компетентното и мъдро ръководство на Б.Б.

    11:37 12.11.2026

  • 33 Марокански скакалЕцо

    14 0 Отговор
    Чиба бе. Ти Боко обра парАта и я изнесе в чували. Остана само скелет.

    11:37 12.11.2026

  • 34 Селянин

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "АБЕ":

    За какво ошушкане говориш Виж всичко другая Радев намали наполовина и повече от цените Когато Борисов беше на власт Сравни горивата и цените в магазина Какво искаш -без пари ли пазаруваш

    11:41 12.11.2026

  • 35 пинокио такъв крадец като теб и

    11 0 Отговор
    дпс едва ли ще има ското нагъл до безобразие

    11:42 12.11.2026

  • 36 Битката с олигархията продължава

    2 7 Отговор
    Наглец!
    Но днешните го превъзхождат в лъжите и грабежа, не може да им се отрече, че са по-алчни и по-нагли. Всичките бокови практики са издигнати на прогресивно ниво.

    11:46 12.11.2026

  • 37 Пламен

    1 7 Отговор
    Няма да ги траем повече от една зима.
    Продължат ли скъпотията и чуждите заеми, измитаме ги

    11:47 12.11.2026

  • 38 Видях ме

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "АБЕ":

    Видях ме как наказах управляващите от ВИДЕНОВАТА ЗИМА Всички са в Прогресивна България и ППДБ некъдърници ни управляват по 6-8 месеца и се учатЯвно си от тях Затова Борисов Пеевски Вие все виновни

    Коментиран от #44

    11:48 12.11.2026

  • 39 Всъщтност кой е

    5 0 Отговор
    лидер на ГЕРБ в момента?

    11:51 12.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хихихи

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Да видим зеления чорап да ни върне лева, но явно и той е за еврото след като и дума не обелва за лева. Мнозинство са каквото искат могат да го приемат. Могат да върнат еврото, могат да ни изкарат от нато, от ес, могат да намалят цените на стоките, могат да вдигнат заплатите, пенсиите, майчинските.....всичко могат,а не го правят. Защо ли? Явно слушат урсула

    11:52 12.11.2026

  • 42 Сънуваме

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кйхххг":

    Български лъвчета :)

    11:54 12.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анджо

    6 0 Отговор
    Бъдещите затворници нямат думата!

    11:56 12.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ей тоя носорог

    4 0 Отговор
    ни е взимал по по 10-20 евро а и повече.
    Всеки ден.

    11:57 12.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Много Известен Съветски Актьор

    0 5 Отговор
    До февруари ще са "узрели". Ще ровят по кофите и ще обикалят сметищата, функционално неграмотните гламави русофилски прошляци и клошари, които избраха Крадеца Мунчо и Бандата на Прогресивните Измекяри.

    Коментиран от #63

    11:59 12.11.2026

  • 50 Удри

    1 2 Отговор
    Прав е Борисов. Никаква оставка, народа си ги избра, сега да им сърба попарата.

    12:01 12.11.2026

  • 51 я как знае тиквон

    5 1 Отговор
    за да ви оберат докрай
    както 20г го правиха
    ама лапането за вас свърши
    орисията на бг да бъде крадена
    да се надяваме новите лапачи да не са толкова лакоми като тиквите

    12:02 12.11.2026

  • 52 КАЗВАМ

    4 2 Отговор
    НОВАТА МЯРКА ЗА НАГЛОСТ И ЦИНИЗЪМ СЕ КАЗВА БОРИСОВ!

    12:02 12.11.2026

  • 53 Прогресивно ми е

    1 2 Отговор
    Радев преди години вдигна юмрука и каза мутри вън. После вкара мутрите в държавата на всички нива.

    12:04 12.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Добре че успяхме да влезем в ЕЗ. Че тези сега щяха да ни вкарат в зоната на здрача

    12:08 12.11.2026

  • 56 Ясно

    1 5 Отговор
    Служебните правителства на Радев и редовните на ППДБ ни докараха до тук. Сега олигарсите зад Радев са решили да ни довършат тотално.

    12:08 12.11.2026

  • 57 той посочи убийството в Банкя

    3 0 Отговор
    да не се плаши та го споменава

    12:11 12.11.2026

  • 58 ОПГ Герб

    4 0 Отговор
    Ние знаем най-добре

    12:11 12.11.2026

  • 59 Григор

    4 0 Отговор
    Каква наглост само!

    12:11 12.11.2026

  • 60 Хмм

    4 0 Отговор
    да се замисли колко хора мобилизира да гласуват срещу Гюров като го подкрепи?

    12:12 12.11.2026

  • 61 Баба ти

    2 0 Отговор
    Наглата мутра крала 20 години си мисли, че всички са като него. Айде, кога пак ще те окаушат??!

    12:15 12.11.2026

  • 62 Боко

    2 0 Отговор
    Има опит в това !

    12:15 12.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гост

    1 0 Отговор
    Хвърля обвинения за собствените си кражби, убииства и грехове. В момента в който САЩ и ЕС приемат Радев и Йотова за свои хора, този ще го премахнат заедно с Шишито. Тиквата уплашен. Прасето също

    12:22 12.11.2026

  • 66 УВАЖАЕМИ ФАКТИ ПИШЕВИ

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПОЛИЦАЙ ВЪЗМОТЕН ЧЕ КОМЕНТИРАТЕ ДРУГАРЯ ПОЖАРНИКАР ТОЙ УВАЖАЕМИЯ РАЗБИРА ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА КОЛКОТО АЗ ОТ ДУХОВА МУЗИКА. ТОЙ УВАЖАЕМИЯ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ЕДИН КУРШУМ ДВАМА ЗАПОДОЗРЯНИ ЛАКЪРДИЙ ОТ ТУ ТУУУУ .

    12:25 12.11.2026

  • 67 Даже му е много

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "оня с коня":

    ПО ДОБРЕ СЪД ПРЕД РУСКАТА ЦЪРКВА ЛИНЧ.

    12:27 12.11.2026

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