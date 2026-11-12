Борисов: Правителството трябва да стои по-дълго, за да ви оберат докрай

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към правителството, цената на газа и работата на МВР по тежки престъпления. В кулоарите на парламента той заяви, че кабинетът трябва да остане на власт възможно най-дълго, за да бъде кризата доведена до край.

„Това правителство трябва да стои колкото може по-дълго, за да ви оберат докрай. Кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха – да си отидат“, каза Борисов.

Той обвини управляващите, че искат парите на българите да попаднат „в техните джобове“, и посочи като пример новото увеличение на цената на газа. По думите му хората са „обирани“ всеки ден чрез различни разходи.

Борисов заяви още, че представители на властта лъжат по няколко пъти в рамките на едно телевизионно изказване. Той свърза критиките си и с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има десетки загинали и пострадали.

„Що за кабинет е това да има десетки убити и осакатени и да кажеш – аз разбрах по-късно. Къде са дежурните в МВР?“, попита лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов при подобен инцидент през първите три дни трябва да говорят само експерти, за да не се превръща трагедията в повод за политически спорове.

Критики към разследванията на убийства

В изказването си Борисов насочи внимание и към начина, по който МВР обявява разкриването на убийства. Той използва израза „200% разкриваемост“ и заяви, че институциите понякога представят случая като напълно изяснен, а след това задържат друг човек.

Като примери той посочи убийството в Банкя на Владимир Янков-Заготото, както и случаи, свързани със Слави Бинев и Пловдив. Борисов заяви, че при един от случаите първоначално е бил посочен един заподозрян, а впоследствие е задържан друг човек, въпреки че става дума за един изстрел.

„Преди години се изискваше да имаш някакви доказателства. Тук излизат, дават ти присъдата – казват той е убиецът, задържахме го, сигурни сме, край“, каза Борисов.

Изказването му представлява политическа оценка за действията на правителството и МВР. В него Борисов не представи конкретни данни от разследванията, а постави под съмнение публичното обявяване на задържани и заподозрени лица преди окончателното произнасяне на съда.