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Времето днес, прогноза за петък, 13 ноември: Топло, вятър и дъжд на места

Времето днес, прогноза за петък, 13 ноември: Топло, вятър и дъжд на места

13 Ноември, 2026 03:00 143 3

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Температурите ще достигнат 24 градуса, но по Черноморието е в сила оранжев код за вятър и вълнение

Времето днес, прогноза за петък, 13 ноември: Топло, вятър и дъжд на места - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Календарът ще показва петък 13-и, но времето у нас ще носи по-скоро усещане за късна есен с необичайно високи температури. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за променлива облачност, валежи на места в югозападната половина на страната и засилване на южния вятър.

„Ще бъде топло за периода“, посочват синоптиците. Минималните температури ще останат над 10 градуса в цялата страна, а максималните ще бъдат предимно между 19 и 24 градуса.

До 25 градуса в Северна България

Най-топло ще бъде в Плевен, където прогнозата е за 17 градуса сутринта и до 25 градуса през деня. В Русе се очакват 14 градуса минимална и 24 градуса максимална температура, а във Велико Търново – съответно 16 и 23 градуса.

В София температурите ще бъдат между 12 и 20 градуса. В Пловдив ще достигнат 22 градуса, в Стара Загора – 21, а в Сандански – 21 градуса. По Черноморието също ще бъде топло: 22 градуса във Варна и 23 градуса в Бургас.

Оранжев код по Черноморието

Южният вятър ще се усили най-вече в Източна България и край северните склонове на планините. НИМХ е издал оранжев код за вятър и вълнение по Черноморието за петък, 13 ноември.

Валежи са възможни главно в югозападната половина на страната. За Кърджали прогнозата е за значителна облачност с дъжд и температури между 13 и 19 градуса, а в Сливен се очакват 11 градуса сутринта и 21 градуса следобед.

Промяната ще започне през нощта срещу събота. Студен атмосферен фронт ще премине през страната, като в Северна България вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне нахлуване на по-студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще завали дъжд.

Източници: meteo.bg


България
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