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Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт

Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт

12 Ноември, 2026 13:27 512 11

  • васил терзиев-
  • въжени линии еад-
  • княжевски лифт

След десетилетия, в които съоръжението не работи, собственикът трябва да премахне опасните елементи. Ако не го направи, Столична община ще организира демонтажа за негова сметка

Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да предприеме действия за премахване на носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабели и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта.

Заповедта е издадена въз основа на извършено независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столична община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

След десетилетия, в които Княжевският лифт стои неизползваем, състоянието му изисква конкретни мерки за безопасността на посетителите на Витоша. Столична община предприема тези действия в изпълнение на законовите си задължения за защита на живота и здравето на хората. При неизпълнение на разпоредените мерки Столична община ще предприеме последващи действия по законовия ред.

С дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша кметът Васил Терзиев и екипът му се заеха още в началото на мандата. Под негово ръководство Столична община разработи „Визия за Витоша“ с конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината.

За лифтовата връзка „Княжево – Копитото“ вече има конкретни стъпки. Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план, който е необходима предпоставка за бъдещото възстановяване на съоръжението.

Столична община ще продължи да работи както за безопасността на посетителите на Витоша, така и за възстановяването на лифтовете, които могат отново да осигуряват удобна връзка между София и планината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРЕДНИЯ СКРАПАДЖИЯ

    5 0 Отговор
    ТЕРЗИЕВ ДА СИ СКЪСА ПАСПОРТА С ТАЯ ФАМИЛИЯ КОЯТО Е СЪЗИДАТЕЛНА А ТОЙ СААААМО СКРАПИРА....

    Коментиран от #4

    13:30 12.11.2026

  • 2 ЕДИН КАЗВАШЕ

    6 0 Отговор
    Това дето ние го построихме, вие не можете го боядиса. Снемката добре илустрира 35 години преход.

    13:32 12.11.2026

  • 3 Госあ

    3 1 Отговор
    Разруха, брат ми, евроатлантическая! Аз съм се возил на този лифт като дете, карал съм и сноуборд на Витоша, когато комунистическата инфраструктура работеше! А комунистите дори и лифтове правеха - тези на Сопот и Сливен! юрдеци!

    Коментиран от #5

    13:38 12.11.2026

  • 4 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПОРЕДНИЯ СКРАПАДЖИЯ":

    Син скакалец! Какъв да е?

    13:39 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    4 0 Отговор
    Цялата екипировка на Еверест 84 - българска!!! Бяла техника, тежко машиностроене, минна индустрия, въжени линии, електроника, биотехнологии, текстил и обувки, хранително-вкусова промишленост,земеделие... продажни прозападни скакалци! Всичко опоскахте!

    Коментиран от #9

    13:49 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Фармация! Мишоци!

    13:51 12.11.2026

  • 10 Госあ

    1 0 Отговор
    Драгалевски лифт също беше български!

    13:53 12.11.2026

  • 11 Госあ

    1 0 Отговор
    Наизскачахте от плодзеленчуците алчни и опоскахте всичко под давление на господарите си!

    13:54 12.11.2026

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