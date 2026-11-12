Затвориха МС „Цар Борис III“ заради технически проблем

Метростанция „Цар Борис III“ е временно затворена поради технически причини. Ограничението е в сила от 12:20 ч. и е предвидено да продължи три часа.

Влаковете преминават през станцията без да спират, което означава, че пътниците не могат да се качват или слизат там. Допълнителни подробности за техническия проблем не са посочени.

Планираният тричасов период изтича в 15:20 ч. От „Метрополитен“ уточняват: „Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.“