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Затвориха МС „Цар Борис III“ заради технически проблем
  Тема: Градски транспорт

Затвориха МС „Цар Борис III“ заради технически проблем

12 Ноември, 2026 13:45 389 5

  • метро-
  • метростанция „цар борис iii“-
  • софия-
  • градски транспорт

Влаковете преминават през станцията без да спират. Очаква се ограничението да продължи три часа

Затвориха МС „Цар Борис III“ заради технически проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Метростанция „Цар Борис III“ е временно затворена поради технически причини. Ограничението е в сила от 12:20 ч. и е предвидено да продължи три часа.

Влаковете преминават през станцията без да спират, което означава, че пътниците не могат да се качват или слизат там. Допълнителни подробности за техническия проблем не са посочени.

Планираният тричасов период изтича в 15:20 ч. От „Метрополитен“ уточняват: „Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.“


София / България
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