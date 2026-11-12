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Напредва ремонтът на тунел „Топли дол“ на „Хемус“
  Тема: Трафик

Напредва ремонтът на тунел „Топли дол“ на „Хемус“

12 Ноември, 2026 15:29 106 2

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Изграждат се тротоари, полага се хидроизолация и са монтирани три вентилатора. Движението продължава двупосочно през тръбата за Варна

Напредва ремонтът на тунел „Топли дол“ на „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ напредва на двусменен режим. В съоръжението се изграждат нови тротоари и армировка, излива се бетон, а строителните екипи изпълняват и хидроизолацията.

„Към 12 ноември с ускорени темпове на двусменен режим се изграждат новите тротоари и армировката, излива се бетона и се изпълнява хидроизолацията на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус““, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Продължава изграждането на линейните отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Напълно е монтирана PVC изолацията в евакуационната галерия 1, а в тунела се работи активно по електроокабеляването. За периода са монтирани три вентилатора и се подготвя монтажът на останалите двойки вентилатори.

Движението остава двупосочно в едната тръба

Основният ремонт в тръбата за София беше възобновен на 12 октомври 2026 г. Оттогава превозните средства преминават двупосочно през тръбата за Варна, докато строителните дейности продължават в другата тръба. В района няма обходен маршрут, поради което АПИ призовава водачите да предвидят повече време за пътуване.

Около 18 декември се очаква движението временно да бъде възстановено и в двете тръби за коледните и новогодишните празници. Това няма да означава край на ремонта. Около 11 януари 2027 г. тръбата за София отново се предвижда да бъде затворена за довършителни работи, а очакваният срок за окончателното приключване на основния ремонт е април 2027 г.

Източници: actualno.com, focus-news.net, economic.bg


София / България
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