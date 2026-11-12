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Безплатен престой за колите от катастрофите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Безплатен престой за колите от катастрофите на „Тракия“

12 Ноември, 2026 16:03 404 6

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Собствениците няма да плащат за съхранението, извозването и претоварването на стоките. 20 автомобила остават веществени доказателства по делото

Безплатен престой за колите от катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собствениците на автомобилите, транспортирани до охраняема база край ямболското село Веселиново след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, няма да плащат за престоя им. Безплатни са и извозването до базата, както и дейностите по изнасяне на товарите от превозните средства.

В базата се намират леки автомобили, бусове, камиони и ремаркета. Част от тях са в тежко състояние и не могат да се придвижват на собствен ход. Собствениците могат да използват собствена пътна помощ и работници за претоварване на стоките, без тези услуги да бъдат таксувани от обекта.

20 автомобила остават по разследването

Общо 20 превозни средства са определени от следователи на Националната следствена служба като веществени доказателства по делото. Те ще останат на охраняемата база до получаване на разрешение от разследващия следовател и наблюдаващия прокурор.

Останалите автомобили могат да бъдат получени без разрешение от прокурор или следовател. При предаването полицейски служители ще изготвят разписка, като собствениците трябва да удостоверят правата си върху превозното средство и товара в него. На място има видеонаблюдение и полицейско присъствие, за да бъде оказано съдействие при получаването.

В базата са транспортирани и автомобили, чиито собственици не са били на място или не са могли да организират извозването им в нощта на инцидента. В организацията са се включили представители на браншовата организация на пътните помощи, които са осигурили съдействие от фирми от страната за безвъзмездното транспортиране.

Проверяват два сигнала за поискани пари

От полицията съобщиха, че са постъпили два сигнала от браншови организации за евентуално искане на пари за извозването и освобождаването на автомобилите. Проверките продължават. До момента няма конкретен сигнал от собственик на превозно средство, че му е искана сума за тези услуги.

„Нямаме нито един конкретен сигнал от лице собственик на автомобил, че са искани някакви пари за извозване или нещо друго“, заяви директорът на ОДМВР-Ямбол Добрин Димитров.

По думите му базата е избрана, тъй като е близо до мястото на катастрофите, охраняема е и разполага с необходимия капацитет. Институциите призовават собствениците да потърсят автомобилите и товарите си възможно най-скоро, за да бъде освободено място в обекта.

Източници: novini.bg, vesti.bg, 24chasa.bg


Ямбол / България
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