Хвърляме с 32% повече дрехи

Текстилните отпадъци в България са се увеличили с 32,3% за две години и през 2024 г. са достигнали 42 399 тона. През 2022 г. отчетеното количество е било 32 044 тона, показват данните на Евростат.

Домакинствата са генерирали 10 385 тона, или 24,5% от всички текстилни отпадъци в страната. Делът им е значително под средния за Европейския съюз, където домакинствата са отговорни за 54,6% от общото количество.

Количеството остава под рекорда от 2020 г.

Въпреки отчетения ръст количеството текстилни отпадъци в България през 2024 г. остава под рекордните 50 785 тона, регистрирани през 2020 г. Тогава за първи път, откакто Евростат събира данни по показателя през 2004 г., е премината границата от 50 000 тона.

На човек от населението през 2024 г. се падат по 7 килограма текстилни отпадъци. Това е с 2 килограма повече спрямо 2022 г. и с 1 килограм по-малко спрямо 2020 г. Същото количество на човек е отчетено и в Италия.

По-високи стойности са регистрирани в Словения, Нидерландия и Литва - по 8 килограма на човек. В Люксембург и Чехия количеството е 9 килограма, в Белгия - 15 килограма, а в Ирландия - 28 килограма.

В ЕС са обработени 63% от отпадъците

Общо в Европейския съюз през 2024 г. са генерирани 2,27 милиона тона текстилни отпадъци, от които 1,24 милиона тона са от домакинствата. Обработените количества са около 1,4 милиона тона, или 63% от всички генерирани отпадъци.

От обработените количества 78% са рециклирани, 13% са изгорени с оползотворяване на енергията, 8% са депонирани, а 1% са изгорени без оползотворяване на енергията.

Италия е начело в Европейския съюз с 441 736 тона генерирани и 280 680 тона обработени текстилни отпадъци. Следват Франция с 339 965 тона генерирани и 258 129 тона обработени отпадъци, както и Германия с 212 107 и 207 156 тона.

Италия и Франция са рециклирали над 98% от обработените текстилни отпадъци. Най-нисък е делът на рециклирането в Латвия - 0%, Естония - 5%, и Румъния - 23%, като данните за Румъния са за 2022 г.

Източници: novini.bg