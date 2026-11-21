Милиони домакинства в Германия ще плащат повече за електроенергия и природен газ около началото на годината. Местните основни доставчици са обявили 329 увеличения на цените за декември, януари и февруари, като средното поскъпване е 8 процента.

Основните причини са по-високите разходи за закупуване на енергия и увеличените такси за електроразпределителните мрежи. От началото на годината цените на едро на природния газ са се увеличили почти три пъти.

По-високи сметки за ток

За домакинство от трима души с годишно потребление на електроенергия от 4000 киловатчаса увеличение от 8 процента означава около 128 евро допълнителни разходи годишно.

Според анализа на „Веривокс“ по-високите цени на електроенергията засягат приблизително 3,7 милиона домакинства, които все още използват стандартните тарифи на местните основни доставчици.

Сред компаниите, обявили поскъпване, са EnBW, EWE, Rheinenergie и Mainova. Те са посочили като причина по-високите разходи за енергия на едро и таксите за електроразпределителните мрежи.

Газът може да добави стотици евро към разходите

Домакинство в еднофамилна къща с годишно потребление от 20 000 киловатчаса природен газ трябва да очаква средно около 370 евро допълнителни разходи годишно. Увеличението засяга приблизително 1,9 милиона домакинства.

Сред доставчиците, обявили по-високи цени на природния газ, са Gasag, E.ON, EWE и EnBW.

„Цените на едро на газа и електроенергията, които се повишиха рязко от началото на войната с Иран през февруари 2026 г., едва сега се отразяват върху цените за потребителите“, заяви пред ДПА Торстен Щорк, експерт по енергетика в „Веривокс“.

По думите му след прекратяването на доставките на руски газ по тръбопроводи Германия е станала по-зависима от втечнения природен газ. Според Щорк войната в Иран е повишила световните цени на този ресурс, което вече се отразява върху разходите за отопление на домакинствата, използващи природен газ.

Милиони клиенти са на стандартни тарифи

Според Федералната агенция за мрежите повече от една пета от домакинствата в Германия получават електроенергия от основния си местен доставчик. При природния газ делът е едно на всеки шест домакинства.

По данни на „Веривокс“ в страната има около 700 основни доставчици на електроенергия и около 800 на природен газ.

Източници: bta.bg