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Метростанция „Цар Борис III“ отново приема пътници
  Тема: Градски транспорт

Метростанция „Цар Борис III“ отново приема пътници

12 Ноември, 2026 19:47 165 5

  • метростанция „цар борис iii“-
  • метрополитен-
  • софия-
  • градски транспорт

Достъпът до станцията е възстановен след ремонт на срутилата се таванна облицовка в подлезната част

Метростанция „Цар Борис III“ отново приема пътници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Метростанция „Цар Борис III“ в София отново е отворена за пътници. Достъпът до нея е възстановен след извършени необходимите ремонтни дейности в подлезната част.

По-рано през деня станцията беше временно затворена заради срутване на таванна облицовка. От „Метрополитен“ ЕАД съобщиха, че повреденият участък е ремонтиран и обслужването на пътниците вече е възстановено.

Дружеството поднесе извинения

„Метрополитен“ ЕАД поднесе извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство. От дружеството благодариха и за проявеното разбиране по време на ремонтните дейности.

„Метрополитен“ ЕАД поднася своите извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.

В предоставената информация не са посочени допълнителни подробности за причината за срутването на облицовката. Не са съобщени и данни за пострадали при инцидента.

Източници: novini.bg


София / България
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