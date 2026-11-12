Метростанция „Цар Борис III“ отново приема пътници

Метростанция „Цар Борис III“ в София отново е отворена за пътници. Достъпът до нея е възстановен след извършени необходимите ремонтни дейности в подлезната част.

По-рано през деня станцията беше временно затворена заради срутване на таванна облицовка. От „Метрополитен“ ЕАД съобщиха, че повреденият участък е ремонтиран и обслужването на пътниците вече е възстановено.

Дружеството поднесе извинения

„Метрополитен“ ЕАД поднесе извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство. От дружеството благодариха и за проявеното разбиране по време на ремонтните дейности.

„Метрополитен“ ЕАД поднася своите извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.

В предоставената информация не са посочени допълнителни подробности за причината за срутването на облицовката. Не са съобщени и данни за пострадали при инцидента.

Източници: novini.bg