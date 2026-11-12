„Прогресивна България“: Кауфланд не е над закона

Парламентарната група „Прогресивна България“ реагира остро на изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров, който сравни евентуален срив на търговската верига с фалита на Корпоративна търговска банка.

Повод за думите му е наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция на „Кауфланд България“ в общ размер на 75,65 млн. евро. Компанията обяви, че ще оспори решението по съдебен ред.

Депутатите отхвърлиха аналогията с КТБ

В позицията си „Прогресивна България“ заяви, че мащабът на една компания не я поставя над закона. „Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на Кауфланд бърка закона с беззаконието“, се посочва в изявлението на парламентарната група.

Изказването на Михаил Петров беше направено по време на форум на Сдружението за модерна търговия. Той заяви, че „Кауфланд“ е твърде голяма компания, за да бъде подценяван ефектът от евентуален финансов срив, като посочи и над 8800 служители.

Спорът е за санкцията на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкциите за установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители и доставчици. От „Кауфланд България“ отхвърлиха обвиненията и заявиха, че ще защитават позицията си пред съда.

„Прогресивна България“ застана зад проверките на държавните контролни органи и заяви, че прилагането на нормативната уредба е механизмът, чрез който се защитават правата на потребителите.

„Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани“, заявиха от парламентарната група.

Според депутатите острата реакция на ръководството на търговската верига не опровергава констатациите на проверяващите. „Вместо аргументи, чуваме заплахи“, посочиха още от „Прогресивна България“.

Следващата стъпка по спора ще бъде обжалването на санкциите пред компетентния съд. До произнасянето му твърденията на страните остават част от противопоставените позиции по случая.

Източници: dunavmost.com, btvnovinite.bg, profit.bg