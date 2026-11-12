Красимир Каракачанов: Сигурността в Черно море зависи от края на войната

Трайна сигурност в Черно море не може да има, докато войната в Украйна продължава. Това заяви председателят на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят на живо“.

По думите му България и Румъния са сред най-силно засегнатите от напрежението в региона. Военните действия застрашават важни търговски маршрути и нанасят икономически щети на черноморските държави.

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„Ние няма как със силите на две страни, макар и членки на НАТО и Европейския съюз, да осигурим мира в целия Черноморски регион, докато две от другите черноморски държави водят активни бойни действия“, каза Каракачанов.

Той определи евентуални удари в българските териториални води като сериозна ескалация. Според него устойчивото решение е споразумение за прекратяване на войната.

Спорът за новите заеми за Украйна

Каракачанов коментира и дискусиите в Европейския съюз около финансирането на Украйна. Той подкрепи позицията България да не бъде принуждавана да участва в гарантирането на нови заеми.

Евентуален натиск от германския канцлер Фридрих Мерц бившият военен министър определи като „доста брутално изнудване“.

Коментар за катастрофата на „Тракия“ и армията

„Ние нямаме пари да си решим проблемите в икономиката, нямаме пари да си решим проблемите в енергетиката, нямаме пари дори да си направим детската болница, за която се говори вече седем години. Обаче трябва да гарантираме милиарди за пореден път“, заяви той.

В разговора Каракачанов засегна и тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Според него трагедиите по пътищата не са резултат само от нарушенията на шофьорите, а са свързани и с дългогодишни проблеми в образованието и работата на институциите.

„Ние водим една перманентна война вече 30 години“, коментира той.

По отношение на армията Каракачанов настоя заплатите на военнослужещите поне да бъдат индексирани спрямо инфлацията. По думите му предишните увеличения на възнагражденията са били обезценени от поскъпването.

Източници: nova.bg