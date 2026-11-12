Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
Красимир Каракачанов: Сигурността в Черно море зависи от края на войната
  Тема: Украйна

Красимир Каракачанов: Сигурността в Черно море зависи от края на войната

12 Ноември, 2026 18:13 135 17

  • черно море-
  • красимир каракачанов-
  • войната в украйна-
  • сигурност

Председателят на ВМРО предупреди за рисковете за търговските маршрути и българските териториални води. Той коментира още финансирането на Украйна, катастрофата на „Тракия“ и заплатите в армията

Красимир Каракачанов: Сигурността в Черно море зависи от края на войната - 1
Снимка: Интернет
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трайна сигурност в Черно море не може да има, докато войната в Украйна продължава. Това заяви председателят на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят на живо“.

По думите му България и Румъния са сред най-силно засегнатите от напрежението в региона. Военните действия застрашават важни търговски маршрути и нанасят икономически щети на черноморските държави.

Още новини от Украйна

„Ние няма как със силите на две страни, макар и членки на НАТО и Европейския съюз, да осигурим мира в целия Черноморски регион, докато две от другите черноморски държави водят активни бойни действия“, каза Каракачанов.

Той определи евентуални удари в българските териториални води като сериозна ескалация. Според него устойчивото решение е споразумение за прекратяване на войната.

Спорът за новите заеми за Украйна

Каракачанов коментира и дискусиите в Европейския съюз около финансирането на Украйна. Той подкрепи позицията България да не бъде принуждавана да участва в гарантирането на нови заеми.

Евентуален натиск от германския канцлер Фридрих Мерц бившият военен министър определи като „доста брутално изнудване“.

„Ние нямаме пари да си решим проблемите в икономиката, нямаме пари да си решим проблемите в енергетиката, нямаме пари дори да си направим детската болница, за която се говори вече седем години. Обаче трябва да гарантираме милиарди за пореден път“, заяви той.

Коментар за катастрофата на „Тракия“ и армията

В разговора Каракачанов засегна и тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Според него трагедиите по пътищата не са резултат само от нарушенията на шофьорите, а са свързани и с дългогодишни проблеми в образованието и работата на институциите.

„Ние водим една перманентна война вече 30 години“, коментира той.

По отношение на армията Каракачанов настоя заплатите на военнослужещите поне да бъдат индексирани спрямо инфлацията. По думите му предишните увеличения на възнагражденията са били обезценени от поскъпването.

Източници: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове