Социалните партньори без единодушие за Бюджет 2027 ОБЗОР

Правителството, синдикатите и работодателите не постигнаха единодушие по проектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2027 г. Дебатът в Националния съвет за тристранно сътрудничество продължи около четири часа.

В проектобюджета са заложени дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, близо 4,9 млрд. евро, икономически растеж от 2,5% и инфлация от 4%. Предвиждат се минимална работна заплата от 660 евро, 5% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера и 7,5% ръст на учителските заплати. Новият държавен дълг е планиран в размер на 8,6 млрд. евро.

Сред най-спорните мерки са увеличаването на максималния осигурителен доход до 2400 евро и еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите в определени сектори. Работодателите се обявиха против двете предложения. Българската стопанска камара подкрепи спирането на автоматичното увеличение на заплатите в публичния сектор, административната реформа и стимулите за инвестиции, но отхвърли данъка върху свръхпечалбите.

„Същевременно всички категорично възразихме срещу извънредния данък „свръхпечалба“ в размер на 33% за избрани предприятия“, заяви председателят на БСК Добри Митрев.

Синдикатите настояват за по-висок ръст на доходите. КНСБ поиска увеличението на възнагражденията в обществения сектор да бъде 10%, а не 5%, и минималната работна заплата да достигне 690 евро. „Потвърждаваме искането си за по-висока МРЗ. Продължаваме да настояваме, че 690 е правилното число“, заяви Ася Гонева от КНСБ.

Промени в обезщетенията и пенсиите

Проектът за бюджета на държавното обществено осигуряване предвижда месечното обезщетение за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа делът от обезщетението за втората година и от високоплатеното майчинство трябва да нарасне от 50 на 75%.

От 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., се предвижда да бъдат осъвременени по швейцарското правило с близо 8%. Мярката ще засегне над 2 млн. пенсионери. Максималната пенсия трябва да достигне около 1875 евро, а средният размер на пенсията се очаква да бъде 587,70 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че приоритет е уязвимите групи да не понасят тежестта на финансовата ситуация. В проекта са предвидени и по-високи семейни помощи, включително за деца с увреждания, както и увеличение на доходния праг за достъп до част от социалните плащания.

КТ „Подкрепа“ подкрепи проектобюджета на НЗОК и актуализирането на осигурителните обезщетения, но се обяви против липсата на връзка между осигурителния принос и размера на осигурителните права. Организацията предлага минималната пенсия да бъде равна на линията на бедност за 2027 г., изчислена на 443 евро.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че проектите са били обсъдени в постоянните комисии към НСТС, но подкрепа от всички социални партньори не е постигната. След консултациите предстои правителството да прецени кои предложения да бъдат отразени преди внасянето на бюджетните законопроекти в Народното събрание.

Източници: nova.bg