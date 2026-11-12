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Няма нарушения в документите на колите от катастрофите на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Няма нарушения в документите на колите от катастрофите на АМ „Тракия“

12 Ноември, 2026 21:19 114 2

  • ам „тракия“-
  • георги пеев-
  • пътна безопасност-
  • тахографи-
  • автомобилна администрация

„Автомобилна администрация“ е проверила всички превозни средства, участвали във верижните сблъсъци. Иззети са данни от тахографи на камиони, които са предадени на разследващите органи

Няма нарушения в документите на колите от катастрофите на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма установени нарушения в документацията на превозните средства, участвали във верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев по време на изслушване в парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

Проверките са извършени от „Автомобилна администрация“ и са обхванали всички превозни средства от инцидентите, при които загинаха 12 души. Данните за документите обаче не дават отговор дали са били нарушени правилата за управление и почивка на водачите.

Проверяват тахографите на камионите

Отделно от документалните проверки са предприети действия по тахографите на товарните автомобили. Три устройства са свалени физически от тировете, тъй като не са имали захранване.

„Автомобилна администрация“ е свалила три броя тахографи физически от тировете, защото е нямало захранване – тоест те са ги взели, а от други осем са свалени данните и са предоставени на разследващите органи.

От още осем тахографа са извлечени данни, които са предадени на разследващите органи. Около 20 устройства са иззети директно от тях.

Пеев не коментира дали има нарушения на режима за управление и почивка на шофьорите, тъй като този въпрос е част от разследването.

Разработват 31 мерки за пътна безопасност

Министерството на транспорта работи по 31 мерки за подобряване на пътната безопасност. По предложенията заседава специална работна група, която се събира ежедневно.

Според Георги Пеев проблемът не се изчерпва с проверките на превозните средства. Той заяви, че системата за автомобилна безопасност е разпокъсана, а отговорностите между десетките институции не са достатъчно ясно разпределени.

„Има много голям обем от информация, която съществува, но няма протоколи за нейното разпространение и съответно, когато някой получи тази информация, не се знае какво се прави с нея. Трябва да се работи фокусирано и целенасочено“, каза министърът.

По думите му натрупаните с години проблеми няма да бъдат решени незабавно. За изпълнението на мерките ще е необходима координация между всички институции, отговорни за пътната безопасност.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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