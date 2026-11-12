Нанков: „Тракия“ не е била обработена преди инцидента

Участъкът от автомагистрала „Тракия“, където е станал трагичният инцидент, не е бил обработен предварително и не е била извършена инспекция. Това заяви бившият регионален министър и депутат от ГЕРБ Николай Нанков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Пътят не е бил обработен, не е била направена инспекция, в Ситуационния център е имало информация“, каза Нанков. По думите му три дни преди инцидента Националният институт по метеорология и хидрология е уведомил Ситуационния център в Агенция „Пътна инфраструктура“, че се очаква мъгла. Предупреждение е имало и в бюлетина за следващия ден.

Нанков посочи, че в ранните часове температурата е била под 3 градуса, а асфалтовото покритие е било преовлажнено. Според него участъкът е трябвало да бъде обработен срещу заледяване, известно като „черен лед“, и обезопасен с пътни табели и светещи знаци. Той заяви, че е било необходимо присъствието на две патрулки на МВР в двата края на магистралата.

Спор за ремонта на участъка

Бившият регионален министър коментира и състоянието на настилката. Той заяви, че асфалтът е полаган през 2022 г., но извършеното тогава не е било превантивен ремонт, а машинен кърпеж. По думите му част от ремонта е била прекърпвана отново през септември 2025 г.

Изказването му беше във връзка с твърденията на министър Иван Шишков, че асфалтът е добър. Нанков заяви, че независимо от състоянието на настилката решаващо значение са имали обработката на пътя и реакцията при метеорологичните условия.

Електронните табла остават неизградени

Нанков отправи критики и към неизградената система с електронни информационни табла по автомагистрала „Тракия“. По думите му финансирането е било осигурено през 2017 г., а след поредица от обжалвания през 2020 г. е сключен договор със срок за изпълнение до 2022 г.

Той посочи, че договорът е прекратен по взаимно съгласие на 21 април 2022 г. Според Нанков от изпълнителя са били поискани допълнителни дейности, за които не е имало основание.

Източници: novini.bg