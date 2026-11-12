Две деца бяха транспортирани по въздуха в един ден

Две деца са транспортирани по въздуха в рамките на един ден при две последователни спешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). И в двата случая децата са пострадали при битови инциденти, а крайната им дестинация е била УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.
12-годишно дете е транспортирано от Разлог
При първата мисия е транспортирано 12-годишно дете, което първоначално е било прието в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог. След това в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от спешното му преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.
На сигнала са реагирали дежурните екипи от оперативната база на ЦСМПВ в София. След въздушния транспорт детето е откарано в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където трябва да продължи лечението му.
Втората мисия е била за дете на 1 година и 5 месеца
Втората спешна мисия е била за дете на 1 година и 5 месеца, също пострадало при битов инцидент. То е получило първоначална медицинска помощ и е било стабилизирано в МБАЛ „Иван Селимински“ в Сливен.
След това е организиран спешен въздушен транспорт, в който са участвали дежурните екипи от оперативната база на ЦСМПВ в Сливен. Детето също е транспортирано до УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за продължаване на лечението и специализирана медицинска помощ.
От ЦСМПВ благодариха на екипите на спешната помощ, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските специалисти за координацията и професионализма при изпълнението на двете мисии.„Благодарим на екипите на спешната помощ, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските специалисти за координацията и професионализма при изпълнението на двете мисии.“
Източници: btvnovinite.bg
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