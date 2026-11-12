Две деца бяха транспортирани по въздуха в един ден

Две деца са транспортирани по въздуха в рамките на един ден при две последователни спешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). И в двата случая децата са пострадали при битови инциденти, а крайната им дестинация е била УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

12-годишно дете е транспортирано от Разлог

При първата мисия е транспортирано 12-годишно дете, което първоначално е било прието в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог. След това в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от спешното му преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

На сигнала са реагирали дежурните екипи от оперативната база на ЦСМПВ в София. След въздушния транспорт детето е откарано в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където трябва да продължи лечението му.

Втората мисия е била за дете на 1 година и 5 месеца

Втората спешна мисия е била за дете на 1 година и 5 месеца, също пострадало при битов инцидент. То е получило първоначална медицинска помощ и е било стабилизирано в МБАЛ „Иван Селимински“ в Сливен.

След това е организиран спешен въздушен транспорт, в който са участвали дежурните екипи от оперативната база на ЦСМПВ в Сливен. Детето също е транспортирано до УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за продължаване на лечението и специализирана медицинска помощ.

От ЦСМПВ благодариха на екипите на спешната помощ, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските специалисти за координацията и професионализма при изпълнението на двете мисии.

„Благодарим на екипите на спешната помощ, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските специалисти за координацията и професионализма при изпълнението на двете мисии.“

Източници: btvnovinite.bg