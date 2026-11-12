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Панев: Бюджет 2027 крие риск от рецесия и обедняване
  Тема: Икономика

Панев: Бюджет 2027 крие риск от рецесия и обедняване

12 Ноември, 2026 18:29 109 11

  • бюджет 2027-
  • владислав панев-
  • данъци-
  • индустриално производство-
  • булгаргаз

Депутатът от „Демократична България“ критикува данъчните промени и предупреди за натиск върху частния сектор и бюджетните приходи

Панев: Бюджет 2027 крие риск от рецесия и обедняване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2027 г. може да доведе до рецесия и обедняване, предупреди депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев в предаването „Лице в лице“ на bTV. Според него икономическият растеж на България се крепи на потреблението и инвестициите, но страната разчита основно на потреблението.

Панев заяви, че увеличението на възнагражденията в държавния сектор е изпреварило многократно ръста на производителността на труда. „Ръстът на заплатите в държавния сектор изпревари многократно ръста на производителността на труда. Това доведе до значителен ръст на вноса и търговския дефицит“, каза той.

Като аргумент за слабостите в производствения сектор Панев посочи спада на индустриалното производство с 8,9% на годишна база през септември. По данни на Националния статистически институт намалението в преработващата промишленост е 9,4%, а общият индекс е спаднал с 0,5% спрямо август. Данните са предварителни.

Критики към данъчните промени

Панев разкритикува планираните промени в данъчното облагане и осигурителните прагове. Според него те ще изтеглят средства от частния сектор, които могат да бъдат вложени в производство и инвестиции.

Правителственият проект предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33% свръхпечалбата в определени сектори. Сред тях са търговията с храни при нетни приходи от продажби за 2026 г. от най-малко 5 млн. евро, банките, застрахователите, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити. Предвидено е 30% от данъка да може да бъде преотстъпено за инвестиции или формиране на резерви.

Според Панев мярката вече обхваща по-широк кръг търговци, отколкото първоначално е било предвидено. Той заяви още, че „Лукойл Нефтохим“ остава извън обхвата на данъка, въпреки значителните по думите му печалби от преработката на дизелово гориво.

Предложенията на Панев

Депутатът призова държавата да ограничи разходите и да не увеличава допълнително данъчната тежест върху компаниите, от които се очакват инвестиции. Като възможна мярка той посочи листването на част от държавните и регионалните дружества на фондовата борса. Според него присъствието на частни акционери би засилило контрола върху управлението им.

Панев коментира и поскъпването на природния газ и възможностите за компенсации за битовите потребители. Той заяви, че финансовото състояние на „Булгаргаз“ ограничава подобни мерки, като твърди, че задълженията на дружеството надвишават активите му, а част от вземанията са трудно събираеми.

Като допълнителни рискове Панев посочи войните, нарушенията в стопанския оборот в Черноморския регион, лихвените равнища и високата задлъжнялост на някои държави от еврозоната. Според него при евентуална рецесия приходите в бюджета може да се окажат по-ниски от планираните, докато разходите за социални мерки и компенсации ще нараснат.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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