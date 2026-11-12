Румен Радев бие тревога: Проблемите със Северна Македония се задълбочават

Няма промяна в отношението на властите в Северна Македония към българите в страната, а проблемите се задълбочават. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Дъблин, където представя България на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

„Няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна, а проблемите се задълбочават“, каза Радев.

Той посочи, че ще обсъди темата с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В изказването си премиерът не представи допълнителни подробности за конкретни случаи или за предстоящи дипломатически действия.

Радев настоя Европа да участва в преговорите за Украйна

В Дъблин Радев коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна и бъдещата сигурност на Европа. По думите му европейски представител трябва да участва пряко в преговорите.

„Европа трябва да е на масата за преговори, трябва да защитаваме интересите на Киев, но трябва и да сме сигурни, че Русия е уверена в своите интереси“, заяви Румен Радев.

Според премиера без присъствието на Европа в преговорния процес не може да се говори за нова система за сигурност на континента. Той добави, че европейските институции са ясно регламентирани и би следвало да излъчат свой кандидат за преговорите.

„Важно е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент за урегулиране на този конфликт и това е дипломацията“, каза Радев.

България иска повече газ от Азербайджан

В рамките на срещите си в Дъблин министър-председателят обсъжда и увеличаване на доставките на газ от Азербайджан. По тази тема той разговаря с президента на страната Илхам Алиев, когото нарече свой добър приятел.

Двамата обсъждат и зеления енергиен коридор, който свързва Азербайджан, Грузия, Турция и България. Радев заяви, че страната ни има конкретни нужди и би приветствала по-големи доставки не само за България, но и за Европа.

„Ще бъдем благодарни, ако Азербайджан може да достави повече газ на България. Не само на България, а на Европа. Колкото може повече“, каза премиерът.

На 13 ноември в Дъблин предстои неформална среща на лидерите само на държавите членки на Европейския съюз.

Източници: btvnovinite.bg