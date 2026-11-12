Борис Бонев: Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в СОС

Кметът на София Васил Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет, заяви председателят на „Спаси София“ Борис Бонев пред Българското национално радио. По думите му Терзиев не е изпълнил и предизборното обещание за ревизия на управлението на Йорданка Фандъкова.

Бонев посочи, че ГЕРБ са били активна опозиция през първата година и половина от мандата на Терзиев, но са променили позицията си след излизането на „Спаси София“ от управляващата коалиция и свалянето на доверието от кмета.

„Ние бяхме спирачката на тази голяма любов, която има, между него и ГЕРБ“, каза Бонев.

Той определи липсата на очакваните от гражданите реформи като втория основен проблем в управлението на столицата.

Проектът за скейтборд събитията ще бъде внесен отново

Бонев съобщи, че в СОС отново ще бъде разгледан проект за близо 10 млн. евро за три скейтборд събития. Според него предложението ще бъде внесено без промени.

При първото гласуване проектът е получил подкрепата на ГЕРБ, но не е бил приет с един глас. Бонев заяви, че очаква този път да има осигурена подкрепа, като отправи политически обвинения за възможни интереси около предложението.

Бонев настоява за одит на „Топлофикация София“

Председателят на „Спаси София“ определи като недопустимо планирането на ремонти в разгара на отоплителния сезон. По думите му наличният капацитет трябва да бъде насочен към отстраняването на множеството аварии.

Бонев настоява да бъде извършен технически одит на „Топлофикация София“, който да покаже къде са най-необходимите инвестиции. След това, според него, трябва да бъде изготвен нов план за оздравяване на дружеството и да се предоговорят условията за изплащане на задълженията и лихвите към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг.

Източници: novini.bg