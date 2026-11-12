Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
София »
Борис Бонев: Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в СОС

Борис Бонев: Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в СОС

12 Ноември, 2026 21:27 100 8

  • борис бонев-
  • васил терзиев-
  • спаси софия-
  • герб-
  • столичен общински съвет

Председателят на „Спаси София“ обвини кмета на София в липса на реформи и неизпълнено обещание за ревизия на управлението на Йорданка Фандъкова

Борис Бонев: Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в СОС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев е слят с групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет, заяви председателят на „Спаси София“ Борис Бонев пред Българското национално радио. По думите му Терзиев не е изпълнил и предизборното обещание за ревизия на управлението на Йорданка Фандъкова.

Бонев посочи, че ГЕРБ са били активна опозиция през първата година и половина от мандата на Терзиев, но са променили позицията си след излизането на „Спаси София“ от управляващата коалиция и свалянето на доверието от кмета.

„Ние бяхме спирачката на тази голяма любов, която има, между него и ГЕРБ“, каза Бонев.

Той определи липсата на очакваните от гражданите реформи като втория основен проблем в управлението на столицата.

Проектът за скейтборд събитията ще бъде внесен отново

Бонев съобщи, че в СОС отново ще бъде разгледан проект за близо 10 млн. евро за три скейтборд събития. Според него предложението ще бъде внесено без промени.

При първото гласуване проектът е получил подкрепата на ГЕРБ, но не е бил приет с един глас. Бонев заяви, че очаква този път да има осигурена подкрепа, като отправи политически обвинения за възможни интереси около предложението.

Бонев настоява за одит на „Топлофикация София“

Председателят на „Спаси София“ определи като недопустимо планирането на ремонти в разгара на отоплителния сезон. По думите му наличният капацитет трябва да бъде насочен към отстраняването на множеството аварии.

Бонев настоява да бъде извършен технически одит на „Топлофикация София“, който да покаже къде са най-необходимите инвестиции. След това, според него, трябва да бъде изготвен нов план за оздравяване на дружеството и да се предоговорят условията за изплащане на задълженията и лихвите към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове