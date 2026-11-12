„Възраждане“ ще предложи отново отпадане на втория стълб

„Възраждане“ за четвърти път ще предложи премахване на втория пенсионен стълб, заяви депутатът Ангел Янчев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Той определи системата като „грабеж“ и каза, че според експертите на партията тя не осигурява стабилен и растящ ресурс.

По думите на Янчев в продължение на 24 години средства от държавното обществено осигуряване се насочват към частни компании, голяма част от които не са български. Депутатът посочи натрупан ресурс от около 15 млрд. евро за този период.

Янчев заяви още, че подобна пенсионна система съществува само в латиноамерикански държави, а страните от Източна Европа са се отказали от нея преди около 10 години. Тези твърдения бяха представени като аргументи в подкрепа на бъдещото предложение на „Възраждане“.

Критики към проекта за Бюджет 2027

Депутатът определи проекта за държавния бюджет за 2027 г. като „слаб“. Според него план-сметката търпи сериозни критики както в Народното събрание, така и извън него.

„Слаб проект за държавен бюджет“, заяви Ангел Янчев.

Той каза, че от проекта не са удовлетворени различни обществени сфери и сектори, с изключение на отбраната. Янчев коментира и позицията на ПБ, че управляващите ще покажат на какво са способни, като заяви, че това не устройва никого.

Янчев не посочи конкретна дата за внасянето на предложението за премахване на втория пенсионен стълб.

Източници: bntnews.bg