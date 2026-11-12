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Нови аварии оставиха части от София без топлоподаване
  Тема: Топлофикация

Нови аварии оставиха части от София без топлоподаване

12 Ноември, 2026 21:33 123 5

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Засегнати са райони в „Гео Милев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Изток“ и други квартали. За част от авариите възстановяването е насрочено за 14 ноември

Нови аварии оставиха части от София без топлоподаване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха части от София без топлоподаване. Засегнати са адреси в „Изток“, „Младост“ 1А, „Дианабад“, „Левски“ В, „Гео Милев“, централната градска част и „Лозенец“.

В „Младост“ 1А без услуга е търговският център „Сити Пойнт“ на бул. „Александър Малинов“ №23. В „Дианабад“ прекъсването обхваща адреси по ул. „Тинтява“ и ул. „132-ра“ („Валери Петров“), а в „Левски“ В са засегнати блокове 21 и 22.

Най-много адреси са засегнати в „Гео Милев“

В квартала има две отделни прекъсвания. Едното засяга сгради по улиците „Цветан Радославов“, „Алфред Нобел“, „Александър Жендов“ и „Александър фон Хумболт“, включително сградата на „Главпроект“.

Другото е в района между ул. „Лидице“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Алфред Нобел“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул. „Галилео Галилей“. В центъра е засегнат участъкът между ул. „6 септември“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Васил Левски“.

В „Лозенец“ без топлоподаване е адресът на ул. „Богатица“ №24. В „Изток“ са посочени адреси на ул. „Латинка“, ул. „Константин Щъркелов“ и ул. „Фредерик Жолио Кюри“.

Очаквано възстановяване на 13 и 14 ноември

„Топлофикация София“ е посочила различни прогнозни срокове за възстановяване. За „Левски“ В и централната градска част очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00 часа. За „Младост“ 1А срокът е 14 ноември в 13:20 часа, за „Дианабад“ – в 12:50 часа, а за „Лозенец“ – в 01:10 часа.

В „Гео Милев“ подаването трябва да бъде възстановено на 14 ноември в 09:30 и 10:25 часа, в зависимост от засегнатия участък. За „Изток“ е посочен по-късен срок – 27 ноември в 23:59 часа.

„Парно ще има, правим всичко по силите си“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

По думите му след отстраняването на един пробив често се появява нов на няколко метра от ремонтирания участък. Това налага допълнителни дейности и може да промени предварително обявените срокове.

Източници: p26.bg, dnes.dir.bg, boulevardbulgaria.bg


София / България
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