Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
София »
Бойко Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“

Бойко Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“

12 Ноември, 2026 22:11 1 305 73

  • кауфланд-
  • кауфланд българия-
  • бойко борисов

Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли, припомни лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“ - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа

Чакайте сега! Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“.

Шефът на „Кауфланд“ да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо!

Това коментира във “Фейсбук” лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони. В Германия едва ли нивото на разговор бизнес – държава е такова?!

А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли. Какво ни предлага правителството – „Хоремаг“, „Нармаг“, „КООПмаг“, “СелКООП” за хората и „Кореком“ за управляващите?! Там ли се връщаме?

Бойко Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“
Снимка: Фейсбук

И към двете страни – помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб!

Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата.

Накрая – правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А „Кауфланд“ да не бърка големия оборот с правото да заплашва!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове