Бойко Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“

Чакайте сега! Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“.

Шефът на „Кауфланд“ да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо!

Това коментира във “Фейсбук” лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони. В Германия едва ли нивото на разговор бизнес – държава е такова?!

А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли. Какво ни предлага правителството – „Хоремаг“, „Нармаг“, „КООПмаг“, “СелКООП” за хората и „Кореком“ за управляващите?! Там ли се връщаме?

Снимка: Фейсбук

И към двете страни – помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб!

Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата.

Накрая – правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А „Кауфланд“ да не бърка големия оборот с правото да заплашва!