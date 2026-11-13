Терзиев отчете три години управление на София

Кметът на София Васил Терзиев представи отчет за третата година от управлението си, като открои разширяването на метрото, разкриването на над 3000 места в детските градини и инвестициите в училища и ключови инфраструктурни обекти.

Отчетът е представен в четири тематични панела с участието на представители на общинското ръководство. Обсъдени са още културата, социалните дейности, екологията, сигурността и административното обслужване.

Терзиев определи постигнатото като резултат от работата на кметския екип, администрацията, Столичния общински съвет, районните кметове и общинските дружества. По думите му през последните три години са надграждани заварени проекти, но са променяни и дейности, които не са работили ефективно.

Седем метростанции са в процес на изграждане

В транспортния сектор кметът отчете пускането на три метростанции и работата по още седем. Започва разширението на метрото по булевард „Царица Йоанна“, а проектирането на петте станции към „Студентски град“ е към приключване.

Продължава и дългосрочното планиране за разширяване на линията от „Бизнес парк“ към „Малинова долина“. Сред основните пътни обекти са улица „Опълченска“, булевард „Александър Стамболийски“, мостът в „Бакърена фабрика“ и започналото изграждане на булевард „Копенхаген“.

За следващата година се подготвят над 20 големи инфраструктурни проекта, съобщи заместник-кметът по обществено строителство Емилиян Георгиев. Общината планира и обновяване на наземния транспорт с 125 нови автобуса и процедура за още 200. Предвижда се и подмяна на трамваи с общо 80 нови мотриси.

Над 3000 нови места в детските градини

Над 3000 нови места са разкрити в детските градини, а по над 20 нови обекта се работи. Общината търси начин да използва и около 4000 незаети места чрез по-добро разпределение. Продължава осигуряването и отчуждаването на терени за нови детски градини.

Заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова посочи, че недостигът все повече е свързан с липсата на персонал. От около 7500 недостигащи места в детските градини и яслите над 5500 са в яслените групи.

Седем училища се дострояват и разширяват, а първите три проекта по инициативата „Училището – сърцето на квартала“ са готови. Целта е да се подпомогне преминаването към едносменен режим и да се подобрят училищните дворове и спортните съоръжения.

Отпадъци, паркове и сигурност

Терзиев заяви, че действията по договорите за управление на отпадъците ще спестят на града 220 млн. евро. Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков каза, че криза с отпадъците вече няма и че предстои подписването на още един договор.

Кметът призна, че по проекта „Зелен ринг“ не е направено достатъчно, но заяви, че през следващата година трябва да започне фактическата му реализация. Той посочи и планове за нови паркове, почистване на езерата и облагородяване на над 200 „кални точки“.

По думите на заместник-кмета по сигурността Лъчезар Милушев сигналите за нарушения на тишината след 23:00 часа са намалели с 34% през последните шест месеца. Подготвена е и визия за сигурността на София до 2030 г.

Във връзка с мерките за качеството на въздуха Терзиев заяви: „Целогодишната нискоемисионна зона не е рестрикция към гражданите.“

Източници: bta.bg