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Терзиев отчете три години управление на София

Терзиев отчете три години управление на София

13 Ноември, 2026 03:05 78 1

  • васил терзиев-
  • метро софия-
  • детски градини-
  • инфраструктура-
  • столична община

Сред акцентите са разширяването на метрото, над 3000 нови места в детските градини и подготовката на повече от 20 големи инфраструктурни проекта

Терзиев отчете три години управление на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев представи отчет за третата година от управлението си, като открои разширяването на метрото, разкриването на над 3000 места в детските градини и инвестициите в училища и ключови инфраструктурни обекти.

Отчетът е представен в четири тематични панела с участието на представители на общинското ръководство. Обсъдени са още културата, социалните дейности, екологията, сигурността и административното обслужване.

Терзиев определи постигнатото като резултат от работата на кметския екип, администрацията, Столичния общински съвет, районните кметове и общинските дружества. По думите му през последните три години са надграждани заварени проекти, но са променяни и дейности, които не са работили ефективно.

Седем метростанции са в процес на изграждане

В транспортния сектор кметът отчете пускането на три метростанции и работата по още седем. Започва разширението на метрото по булевард „Царица Йоанна“, а проектирането на петте станции към „Студентски град“ е към приключване.

Продължава и дългосрочното планиране за разширяване на линията от „Бизнес парк“ към „Малинова долина“. Сред основните пътни обекти са улица „Опълченска“, булевард „Александър Стамболийски“, мостът в „Бакърена фабрика“ и започналото изграждане на булевард „Копенхаген“.

За следващата година се подготвят над 20 големи инфраструктурни проекта, съобщи заместник-кметът по обществено строителство Емилиян Георгиев. Общината планира и обновяване на наземния транспорт с 125 нови автобуса и процедура за още 200. Предвижда се и подмяна на трамваи с общо 80 нови мотриси.

Над 3000 нови места в детските градини

Над 3000 нови места са разкрити в детските градини, а по над 20 нови обекта се работи. Общината търси начин да използва и около 4000 незаети места чрез по-добро разпределение. Продължава осигуряването и отчуждаването на терени за нови детски градини.

Заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова посочи, че недостигът все повече е свързан с липсата на персонал. От около 7500 недостигащи места в детските градини и яслите над 5500 са в яслените групи.

Седем училища се дострояват и разширяват, а първите три проекта по инициативата „Училището – сърцето на квартала“ са готови. Целта е да се подпомогне преминаването към едносменен режим и да се подобрят училищните дворове и спортните съоръжения.

Отпадъци, паркове и сигурност

Терзиев заяви, че действията по договорите за управление на отпадъците ще спестят на града 220 млн. евро. Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков каза, че криза с отпадъците вече няма и че предстои подписването на още един договор.

Кметът призна, че по проекта „Зелен ринг“ не е направено достатъчно, но заяви, че през следващата година трябва да започне фактическата му реализация. Той посочи и планове за нови паркове, почистване на езерата и облагородяване на над 200 „кални точки“.

По думите на заместник-кмета по сигурността Лъчезар Милушев сигналите за нарушения на тишината след 23:00 часа са намалели с 34% през последните шест месеца. Подготвена е и визия за сигурността на София до 2030 г.

Във връзка с мерките за качеството на въздуха Терзиев заяви: „Целогодишната нискоемисионна зона не е рестрикция към гражданите.“

Източници: bta.bg


София / България
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