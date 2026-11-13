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3,428 млрд. евро заложени за отбрана през 2027 г
  Тема: Икономика

3,428 млрд. евро заложени за отбрана през 2027 г

13 Ноември, 2026 05:24 149 9

  • бюджет за отбрана-
  • димитър стоянов-
  • румен радев-
  • модернизация на армията-
  • военнослужещи

Димитър Стоянов ще представи бюджетната рамка за сектора. Капиталовите разходи се увеличават с 418 млн. евро, но заплатите на военнослужещите остават замразени

3,428 млрд. евро заложени за отбрана през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Близо 3,428 млрд. евро са заложени за отбрана през 2027 г. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще представи бюджетната рамка, която предвижда ръст от над 40% спрямо 2026 г.

Премиерът Румен Радев определи отбраната като „абсолютен приоритет“ при представянето на рамката за следващата година. „Виждаме какво става около нас“, заяви Радев.

Повече средства за модернизация

Капиталовите разходи за армията се увеличават с 418 млн. евро спрямо 2026 г. Средствата са предназначени за няколко основни проекта – придобиването на нов тип боен самолет, многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили и основна бойна техника за изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада.

В бюджета е предвидена и доставка на зенитно-ракетни комплекси от наземната система за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM, както и на свързаните с тях ракети.

Според информацията на Българското национално радио разходите за военните проекти няма да се включват към бюджетния дефицит заради новите европейски правила.

Замразени заплати и недостиг на кадри

Военнослужещите ще посрещнат новата година със замразени заплати. Причината е повторното замразяване на механизма, който обвързва възнагражденията им със средната работна заплата.

„Ако увеличим заплатите, трябва да отрежем капиталовите разходи“, заяви Димитър Стоянов.

По данни, цитирани от Българското национално радио, около 35% от разходите за отбрана досега са били насочени към придобиване на нова техника при изискване на НАТО от 20%. Около една пета от средствата са за текуща издръжка, в която основен дял има инфраструктурата.

Въпреки увеличението на възнагражденията през предходния период кадровият недостиг остава значителен. Некомплектът от военнослужещи е намалял с 1,8% през 2025 г., но достига 20,5% според последния доклад за отбраната.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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