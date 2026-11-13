35 души остават в болници след трагедията край Зимница

35 пострадали остават на лечение в болници след двете верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“. Двама от тях са с опасност за живота, а останалите са в стабилно или тежко, но без непосредствено влошаване състояние.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен се лекуват 15 души. Състоянието им е стабилно, като част от пациентите са готови за изписване след лекарска преценка. „Имаме вече пациенти, които са стабилизирани и са готови за изписване“, каза директорът на болницата д-р Васислав Петров пред БНР. Във ВМА – Сливен остават още шестима пострадали.

Петима души продължават лечението си в болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Четирима от тях са в стабилно състояние, а един пациент остава в тежко. Заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев съобщи, че пациентите се възстановяват и част от тях вероятно ще бъдат изписани в близките дни.

Двама са с опасност за живота в Бургас

В Бургас се лекуват общо седем пострадали. Един пациент е настанен в болница „Дева Мария“, а шестима са в МБАЛ „Сърце и мозък“. По данни на БНР състоянието на двама от ранените е критично или нестабилно.

62-годишният румънски гражданин в „Сърце и мозък“ е поставен на апаратна вентилация. След влошаване на белодробното му състояние лекарите са го стабилизирали, но опасността за живота му продължава. 42-годишен мъж в болница „Дева Мария“ е с травма на далака и остава в нестабилно състояние. Останалите четирима пациенти в „Сърце и мозък“ са стабилни, като за част от тях се очаква изписване.

Двама пострадали са на лечение във ВМА – София и са в добро състояние. Така разпределението на оставащите в болници пациенти е: 21 души в Сливен, петима в Ямбол, седем в Бургас и двама в София.

12 са жертвите на катастрофите

Трагедията край Зимница стана на 10 ноември при гъста мъгла и намалена видимост. Двете верижни катастрофи са обхванали 86 превозни средства в двете посоки на автомагистрала „Тракия“. Жертвите са 12, след като един от най-тежко пострадалите почина в болницата в Сливен.

Източници: infomreja.bg, bnrnews.bg