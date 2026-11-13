Пътна обстановка: ремонти, граници и силен вятър

Нормален е трафикът по всички гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Два ферибота по Дунав обаче временно не работят заради ниското ниво на реката – връзките Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са пропускани и товарни автомобили.

Ново ограничение по АМ „Тракия“

От 9:00 часа днес до 9:00 часа на 17 ноември се променя организацията на движението по АМ „Тракия“ в посока София. В участъка от км 2 до км 0, на територията на Софийска област, активната и аварийната лента ще бъдат затворени заради частичен ремонт на настилката. Автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента.

Водачите трябва да се съобразяват с временната сигнализация и ограниченията на скоростта. По данни от пътната информационна система през последното денонощие са възстановени ограниченията при км 19 на АМ „Тракия“ в посока Бургас, при км 354 на АМ „Хемус“ и в тунел „Витиня“ след отделни инциденти и аварии.

Предупреждения за силен вятър в 26 области

НИМХ е издал жълт и оранжев код за силен вятър в 26 области. „Поривите на вятъра ще достигат до 32 m/s в местата с оранжев код, а в тези с жълт – до 24 m/s“, посочва институтът.

В планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а на места ще превали слаб дъжд. По високите части и северните склонове се очаква бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура ще бъде около 14 градуса на 1200 метра и около 9 градуса на 2000 метра.

Последни данни от пожарната и КАТ

През денонощието на 11 ноември звената на пожарната са реагирали на 78 сигнала и са ликвидирали 37 пожара. Единадесет от тях са били с преки материални щети – шест в жилищни сгради, четири в транспортни средства и един в друг обект. Извършени са 34 спасителни и помощни операции, а при пожарите е пострадал един гражданин.

В София на 11 ноември са отчетени три тежки и 27 леки катастрофи. Националната статистика на МВР за 10 ноември включва 13 тежки произшествия с 11 загинали и 65 ранени. От началото на годината до тази дата са регистрирани 5944 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 434 души, а 7412 са били ранени.

Източници: darik.bg, bnrnews.bg, trafik.bg