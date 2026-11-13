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Съдебни служители протестират срещу проектобюджета за 2027 г

Съдебни служители протестират срещу проектобюджета за 2027 г

13 Ноември, 2026 06:53 544 15

  • съдебни служители-
  • проектобюджет 2027-
  • съдебна администрация-
  • протест-
  • софия

Демонстрацията ще започне в 12:00 ч. пред Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд. Служителите настояват за промени в предвиденото увеличение на възнагражденията и средствата за облекло

Съдебни служители протестират срещу проектобюджета за 2027 г - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдебни служители излизат на протест срещу параметрите на проектобюджета за 2027 г. Демонстрацията ще започне в 12:00 ч. пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд.

Протестът е под надслов „Невидимите в съдебната система“. Недоволството е насочено срещу предвиденото увеличение на възнагражденията с 5%, както и срещу отпадането на средствата за облекло.

Според съдебните служители тези средства през последните години са компенсирали ниското заплащане в съдебната администрация. Поради това те не приемат отпадането им като част от предложенията в проектобюджета.

Организацията на демонстрацията е съобразена така, че административното обслужване на гражданите да не бъде прекъсвано. Не се посочват допълнителни подробности за продължителността на протеста или за конкретни искания извън заявеното несъгласие с увеличението на възнагражденията и отпадането на средствата за облекло.

Протестът ще се проведе пред две ключови съдебни институции в София, докато проектобюджетът за следващата година е в процес на обсъждане.

Източници: nova.bg


София / България
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