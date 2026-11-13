Съдебни служители протестират срещу проектобюджета за 2027 г

Съдебни служители излизат на протест срещу параметрите на проектобюджета за 2027 г. Демонстрацията ще започне в 12:00 ч. пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд.

Протестът е под надслов „Невидимите в съдебната система“. Недоволството е насочено срещу предвиденото увеличение на възнагражденията с 5%, както и срещу отпадането на средствата за облекло.

Според съдебните служители тези средства през последните години са компенсирали ниското заплащане в съдебната администрация. Поради това те не приемат отпадането им като част от предложенията в проектобюджета.

Организацията на демонстрацията е съобразена така, че административното обслужване на гражданите да не бъде прекъсвано. Не се посочват допълнителни подробности за продължителността на протеста или за конкретни искания извън заявеното несъгласие с увеличението на възнагражденията и отпадането на средствата за облекло.

Протестът ще се проведе пред две ключови съдебни институции в София, докато проектобюджетът за следващата година е в процес на обсъждане.

Източници: nova.bg