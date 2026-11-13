Силният вятър в София повреди коли и събори огради

Силният вятър в София преобърна контейнери, повреди автомобили и събори огради. В столицата е в сила жълт код за потенциално опасно време заради пориви, достигащи 90-95 км/ч.

В квартал „Манастирски ливади-изток“ три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от тях е със сериозни щети по багажника. Контейнер за смет е издухан и пречи на движението на улица „Иван Кирков“.

Разкъсан от вятъра билборд има на кръстовището на булевардите „България“ и „Тодор Каблешков“. Съборени са и строителни огради, а в различни части на града има паднали клони.

По магистралата от Перник към София вятърът е съборил указателни табели на платното. За случая е подаден сигнал на телефон 112.

Източници: nova.bg